Beklagelse fra politiet til klima-aksjonisten Gard (26)

Klima-aktivisten Gard Hope Bakke i Stopp oljeletinga har flere ganger satt seg i veibanen for å sperre trafikken. Så fikk han et varsel fra politiet om at han kunne miste førerkortet.

VARSEL FRA POLITIET: I varselsbrevet Gard Hope Bakke (26) fikk fra politiet om mulig tap av førerretten, står det fyldig beskrevet alle de aksjonene han har deltatt i, og er blitt straffet for. Foto: Frank Lervik/TV 2

2022 ble et hektisk år for studenten og klima-aktivisten Gard Hope Bakke (26) i Trondheim. Gjennom «Stopp oljeletinga» bidro han flere ganger til å sperre for trafikken og lage kaos i rushtida ved å sette seg ned i veibanen. Og han ble også bøtelagt for dette.

Samtidig, i samme år, hadde Gard noen utfordringer; han fikk psykiske problemer som satte ham litt ut, og som bekymret søsteren hans noe veldig. Så mye engstet hun seg at hun varslet politiet om brorens problemer. Dette skjedde i mai i år.

Disse to helt ulike tingene skulle føre til at politiet plutselig ga aktivisten et varsel i posten.

Under ser du video av at en irritert bilist sleper Gard Hope Bakke ut av veibanen under en av aksjonene til Stopp oljeletinga.

Varsler om tilbakekall av førerrett

I varselsbrevet, sendt sist i oktober, skriver politiet at det er sendt ei bekymringsmelding «om at du hadde vært deprimert over tid. Ifølge melder har du en lengre historikk, der du har vært dårlig».

Så følger en lengre oppramsing av Hope Bakkes ulike markeringer, hvor han flere ganger ble innbrakt til arresten av politiet i Trondheim. Og at han ble dømt for å forhindre trafikken, og unnlot å etterkomme politiets pålegg.

Og så skriver politiet dette :

«På bakgrunn av ovennevnte forhold mener politiet det foreligger skjellig grunn til å tro at du ikke fyller lovens og forskriftens helsekrav for førerrett».

HAR SLITT PSYKISK: Studenten og aktivisten Gard Hope Bakke sier han har hatt sine utfordringer, men forstår ikke at dette gjør ham farlig i trafikken. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Ja, altså, jeg ser jo ikke koblingen her, mellom min aktivisme og mulig tap av førerrett, men det er jeg utrolig nysgjerrig på å høre om, sier Hope Bakke.

Studentaktivisten har ventet i spenning på politiets uttalelse rundt dette, på samme tid som han klagde inn politiets varselbrev.

Og i begynnelsen av desember kom et nytt brev fra politiet - med beklagelse.

Stabil psykisk helse

I klagen sin skrev Hope Bakke at «Min psykiske helse er nå stabil, og der har aldri vært et tilfelle hvor jeg har forsøkt å ta mitt eget liv. Jeg kan heller ikke se hvordan min involvering i politisk aktivisme skal kunne ha noen betydning.....».

Politiet endret ikke sitt vedtak om å muligvis frata Gard førerretten, og at han ble pålagt å gjennomføre en legeundersøkelse, så saken endte opp hos Politidirektoratet for klagebehandling.

Men politiet skriver at de i etterkant ser «at det ikke er grunnlag for å ta med klagers deltagelse i demonstrasjoner i en helsevurdering vedrørende førerkort, og dette vil bli fjernet fra senere saksbehandling vedrørende helsevurderingen. Det beklager vi».

Og politiet tar også selvkritikk på at de sendte varslet om tilbakekall av førerrett først et halvt år etter at Gards søster meldte sin bekymring.

Men i sitt brev holder forvaltningsavdelingen i Trøndelag politidistrikt på at de av forebyggende - og sikkerhetshensyn pålegger Gard Hope Bakke å underlegge seg en helsevurdering.

Noe han har gjort nå denne uka.

Lege går god for helsa

Politidirektoratet skriver tidlig denne måneden at de støtter politiet i Trøndelag sin beslutning om at lege må vurdere Hope Bakkes psykiske helse. Og mandag denne uka fikk 26-åringen utstedt en helseattest, der konklusjonen lyder:

«Det anbefales gitt førerrett med vanlig varighet».

I attesten, der også spørsmålet om psykiske lidelser eller svekkelser omtales, understrekes det av fastlegen at pasienten verken har psykiske lidelser eller svekkelser som medfører trafikksikkerhetsrisiko.

LEGE GÅR GOD FOR HELSA: Gard Hope Bakke kontakta fastlegen sin, som denne uka kunne utstede en helseattest. Foto: Frank Lervik / TV 2

Trøndelag politidistrikt svarer i en e-post at de ennå ikke har mottatt anmodet dokumentasjon fra lege, men vil se på dokumentasjonen når de mottar den, og prioritere saken slik at den «forhåpentligvis blir behandlet på denne siden av året».

– Men hvorfor er et betydelig del av varselsbrevet om mulig tilbakekall av førerretten viet hans deltagelse i ulovlige aksjoner?

– Det var en feilvurdering fra vår side, og det har vi beklaget, svarer Siw Hind, leder for Felles enhet for utlending og forvaltning.

Aksjonerer videre

– Historisk sett har det vist seg at sivil ulydighet fungerer, å gjøre ingenting hjelper i hvert fall ikke, sier Hope Bakke.

Ingenting tyder på at aksjonistene i « Stopp Oljeletinga» er ferdige med sine markeringer.

BLIR FLERE SLIKE: Den hittil siste aksjonen fra Trondheim, der Scientist rebellion sammen med Stopp oljeletinga hindret morgentrafikken inn til Trondheim. Foto: Heidi Venæs / TV 2

Han tror at de med sine aksjoner rundt om i landet får startet en viktig debatt.

Og så er han helt ærlig på at førerkortet ikke er så viktig for ham, han kjører nesten aldri. Det hører jo med til hans grunnsyn om å ta vare på jorda.

– Men innimellom hender det jo jeg kjører mine aldrende foreldre hit og dit da.