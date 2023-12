Beholder tronen som Norges rikeste

Laksearving Gustav Magnar Witzøe (30) hadde en formue på over 26 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Det kommer frem av skattelistene for 2022, som ble lagt frem onsdag morgen.

30-åringen økte formuen med nesten 7 milliarder fra 2021 til i fjor, og hadde dermed Norges største formue for andre året på rad.

Inntekten hans gikk derimot betydelig ned – fra 1,2 milliarder i 2021 til 2,45 millioner i 2022.

Gustav Magnar Witzøe er modell, men mesteparten av rikdommen stammer fra aksjene han fikk av faren og Salmar-gründeren Gustav Witzøe som 18-åring.

Stortinget ble enige om en ny grunnrenteskatt for havbruk på 25 prosent i vår. Hvordan denne slår ut for Witzøes økonomi vil ikke bli klart før skattelistene for 2023 publiseres neste desember.

Flyttet til Sveits

På inntektstoppen finner vi milliardær og industribygger Kjell Inge Røkke (65), som har vært en gjenganger på topplisten over Norges rikeste i mange år.

Han tjente litt under 411 millioner kroner i fjor.

Rikingen flyttet til september i fjor flyttet han til Lugano i Sveits, og milliardæren står dermed oppført med null kroner i formue i 2022.

SKATTEFLUKT: Sveits regnes som et skatteparadis. Røkke var en av flere norske rikinger som flyttet dit i fjor. Foto: Lise Åserud

I 2021 bidro Røkke med over 181 millioner kroner i skatt. I 2022 ble sluttsummen på litt under 78 millioner kroner.



Milliardærene Jørgen Dahl (54) og Dag Stiansen (78) flyttet også til Sveits i fjor. Det samme gjorde 31 nordmenn med formue over 100 millioner kroner, skriver E24.

TV 2 har spurt Skatteetaten om de har gjort beregninger av hvor mye skatt det norske samfunnet har gått glipp av de siste to årene på grunn av utflytting, men de har foreløpig ikke svart.

Rekordhøyt beløp

Til sammen ble det betalt inn rundt 1 702 milliarder kroner i skatt for inntektsåret 2022, opplyser Skatteetaten.

– Dette er det høyeste tallet vi noen gang har registrert i et skatteoppgjør, og mye av årsaken skyldes den store økningen i petroleumsskatt. Men også for selskaper, lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er tallene høyere enn tidligere år, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Til sammenligning ble det betalt inn 1 057 milliarder kroner i skatt for inntektsåret 2021.

Mesteparten av beløpet stammer imidlertid fra petroleumsskatten – 883 milliarder kroner. Enkeltpersoner sto for 655 milliarder av skattekronene, og selskaper sto for 164 milliarder kroner.

«Matvarebaronene» dominerer

Eierne av de store dagligvarekjedene har lenge vært blant de desidert rikeste i Norge.

Det er heller ikke et unntak i de nye skattelistene. 2022 var som kjent et år der matvareprisene økte historisk mye, og tre av de topp ti rikeste fra året er såkalte «matvarbaroner».

Rema-gründer Odd Reitan har hoppet fra fjerde- til andreplass på formuetoppen fra året før.

I 2022 hadde han en formue på drøyt 8 milliarder kroner, ifølge skattelistene. Det er en oppgang på nesten 2 milliarder fra året før.

Sønnen Ole Robert Reitan, som også er daglig leder i Rema 1000, er på sjetteplass med en formue på over 6 milliarder kroner.

Trondheim 20180228. Odd Reitan under presentasjonen av Reitangruppens årsresultat for 2017 onsdag. Foto: Thor Nielsen / NTB Foto: Nielsen, Thor

Like bak kommer Norgesgruppen-eier Johan Johannson på åttendeplass med over 5 milliarder kroner i formue.

Kapital har regnet seg fram til at Johannson-familien skal ha en reell formue på 61,5 milliarder kroner.

Orkla-eier Stein Erik Hagen av verdiene hans besittes imidlertid av datteren Caroline Hagen Kjos, som bor i Sveits. Kapital regner med at han har en reell formue på 31,20 milliarder kroner.

Ukjent millionær forsvunnet

Det overrasket mange da Kristoffer Daniel Norambuena (33) dukket opp på 7. plass på inntektstoppen i fjor.

33-åringen, som hadde en skattbar inntekt på 484 millioner kroner i 2021, er et relativt uskrevet blad. Det er ikke offentlig kjent hvordan han har tjent inn pengene sine.

I år er han imidlertid ikke å finne på topplisten lenger.

DN har tidligere sett på likningsverdier som viser at 33-åringen hadde null kroner i inntekt i fjor, og at to tredjedeler av formuen forsvant.

Tidligere i 2023 ble han saksøkt av Skatteetaten for 84 millioner kroner, men dette kravet ble slettet kort tid senere.

Av hensyn til taushetsplikten har ikke Skatteetaten kommentert hva søksmålet gikk ut på.

