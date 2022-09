Beholder «Norges rareste kommune»

Det ble flertall i Kinns kommunestyre for å ikke dele kommunen i to. Det er i tråd med folkeavstemningen, hvor det også ble flertall for å la Kinn bestå.

KINN KOMMUNE: I to år har de to fløyene i Kinn kommune kranglet over sammenslåingen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det er kanskje ikke overraskende at det blir gnisninger i et søskenforhold med en lillebror og en storebror.

Siden de to kystkommunene Vågsøy og Flora i 2017 bestemte seg for å slå seg sammen, har det vært harde dragkamper.

– Denne sammenslåingen var et overgrep på befolkningen, sa nei-sidens Fredrik Egeberg til TV 2 i forkant av folkeavstemningen.

– Dette avstandsforholdet bør ende i en skilsmisse.

NEISIDEN: – Sammenslåingen var et overgrep mot befolkningen. Vi er mange som er sinte, og føler oss som annenrangsinnbyggere i kampen mot Florø, sier Egeberg. Foto: Elias Engevik / TV 2

Beholder Kinn

I folkeavstemningen stemte 3.427 personer for oppløsning, mens 3.471 stemte for at kommunen skal opprettholdes, viser opptellingen fra Kinn kommune. I prosent blir det et knapt flertall på 49,14 prosent mot 48,52 prosent.

Kinn kommunestyre fikk siste ord i saken, og dermed vedblir «Norges rareste kommune».

Norges rareste kommune

Kinn kommune ble raskt døpt til «Norges rareste kommune» da den i 2020 ble et faktum.

Ikke bare hadde de to gamle kommunene hver sin by, med Måløy i nord og Florø i sør, men de to kommunene delte ikke engang kommunegrenser.

SPLITTET: Da Flora og Vågsøy kommune slo seg sammen, ble det Norges rareste kommune, delt i to av Bremanger kommune. Nå, to år etter sammenslåingen, kunne det endt med skilsmisse. Illustrasjon: TV 2

Mellom de to kommunene ligger nemlig Bremanger kommune, som slett ikke var interessert i å være med i den nye kommunen.

Men det var først da sammenslåingen var et faktum at det virkelig spisset seg mellom nord og sør. Innbyggerne i gamle Vågsøy kommune følte seg overkjørt, og mente de ikke var hørt.

– Dette var på alle måter en tvangssammenslåing. Vågsøyværingene ble ikke hørt, sier Sp-politikeren Egeberg.

44 stemmer mer

Torsdag i forrige uke holdt kommunen folkeavstemning hvor et knapt flertall var for å beholde Kinn kommune.

KNAPT: Et lite flertall av innbyggerne stemte i forrige uke for å beholde kommunen slik den er i dag. Men folkeavstemningen ble ikke det solide punktumet kommunen gjerne håpet på. Foto: Elias Engevik / TV 2

48,52 prosent stemte for at Kinn skulle deles, mens 49,14 prosent stemte for å beholde kommunen slik den er i dag.

Kun 44 stemmer skilte de to fløyene, og resultatet manet på ingen måte til ro. For i gamle Vågsøy kommune var det flertall for splittelse. Skulle igjen Flora-innbyggerne overkjøre Vågsøy?

En dyr prosess

De dokumenterte prosjektkostnadene kommunen har brukt på å slå sammen Vågsøy og Flora er satt til 36 millioner kroner.

Kinn-ordfører, Ola Teigen (Ap), anslår at summen er større, og at det vil koste minst like mye å splitte kommunen igjen.

I dag står Kinn kommune på randen av ROBEK, og kommunen må kutte i budsjettene.

I sommer leverte konsulentselskapet BDO sin rapport om konsekvensene av en kommunedeling. De peker på at det er ingenting som tyder på at den økonomiske situasjonen blir bedre av en oppdeling. «... snarere tvert imot».

De løfter også frem at en kommunedeling kan svekke fagmiljøene.