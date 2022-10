Behandlingen koster en halv million: – Ingen reell effekt

En ny studie, gjennomført ved ST. Olavs Hospital, viser at en ettertraktet behandling mot ryggsmerter ikke fungerer.

Stadig flere i Norge vil benytte seg av epidural ryggmargsstimulering for å lindre ryggsmerter. Behandlingen har en prislapp på cirka 500.000 kroner. Nå sier forskere at den rett og slett ikke har effekt.

Behandlingen går ut på å sette en strømførende ledning innunder huden som stimulerer baksiden av ryggmargen. Dette blir gjort gjennom et kirurgisk inngrep. Ledningen er koblet til et batteri som plasseres under huden til pasienten.

PLACEBO: Figuren viser hvordan strømledningen sitter inne i ryggmargen. Foto: Kari C. Toverud CMI

Skeptisk i flere år

En av de som gjennomførte studien er overlege og professor i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital og NTNU, Sasha Gulati. Han har vært skeptisk til behandlingen i flere år. Han forteller at motivasjonen for å gjennomføre studien var en genuin tvil om dette var en god behandling.

Nå har de fått bekreftet det de trodde.

– Bedringen av smerte, livskvalitet og fysisk aktivitet var like stor når stimulatoren var på som da den var av. Behandlingen med ryggmargstimulator hadde ingen reell effekt i studien vår, sier Gulati.

Studien ble gjennomført på pasienter i Norge. Verken pasientene, kirurgene eller noen i forskningsgruppen visste når stimuleringen var på eller av.

SKEPTISKE: Overlege Sozaburo Hara og professor og overlege Sasha Gulati Foto: Ole Ekker

Anbefales av stadig flere leger

Videre forteller Gulati at bruken av denne behandlingen er kraftig økende, og grunnen til det er god markedsføring av produsentene.

– Industrien har lykkes svært godt med markedsføringen av behandlingen. Dette er en industri med store økonomiske muskler. De har klart å få godkjent behandlingen til tross for dårlig dokumentasjon.

De anslår at cirka 150 millioner kroner går til å gjennomføre behandlingen i Norge hvert år. Gulati er tydelig på hva han håper en direkte konsekvens av studien vil være.

– Jeg håper at færre pasienter med vedvarende smerter etter ryggkirurgi tilbys unyttig og risikofylt behandling.

Får støtte

Overlege på nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus Christian Helland er imponert over studien og peker på hvor viktig det er å stille spørsmål ved slike behandlinger.

VIKTIG: Overlege ved Haukeland og professor ved Haukeland universitetssykehus Christian Helland mener det er viktig med studier på slike behandlinger. Foto: Privat

– Det er en behandling hvor store pengesummer er involvert. Hvis andre typer operasjoner med dokumentert virkning ikke gjennomføres fordi pengene brukes på slike behandlinger, så må det tas tak i.

Men Helland er også tydelig på at slike studier må etterprøves, og gjennomføres internasjonalt også.

Produsenten av behandlingen, som studien testet, er Boston Scientific.

Rainer Puster er sjef for bedriftskommunikasjon ved Boston Scientific og sier at de på sin side gjennomfører undersøkelser som tester effekten på pasienter.

– Våre tilfeldige kontroller og undersøkelser har vist at behandlingen er trygg, effektiv og langvarig når den er programmert ordentlig, sier Puster.

Studien gjennomført ved St. Olavs Hospital er publisert i et av verdens ledende medisinske tidsskrifter JAMA. Og Gulati opplyser at den er banebrytende.

– Det er den mest solide industriuavhengige studien som er gjort til nå på dette feltet, understreker han.

Gulati legger også til at leger ikke må bite på all markedsføring som kommer fra legemiddelprodusentene.

– Jeg er overbevist om at norske nevrokirurger og anestesileger har et genuint ønske om å hjelpe pasienter med kroniske smerter, men her gjelder det å ikke være naiv, sier han.