Forsvaret leverte i dag sine anbefalinger til hvordan forsvaret skal utvikles fremover. Her er ønskelisten hans.

Onsdag klokken 9 presenterte forsvarssjef Eirik Kristoffersen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Rådene blir viktig når regjeringen skal lage en langtidsplan for Forsvaret.

– Vi står i en alvorlig tid, sier forsvarssjefen under pressekonferansen.



I sitt fagmilitære råd har han delt rapporten inn i fem fokusområder som skal styrke forsvarsevnen.

– Forsvaret evner å løse daglige operasjoner, men har begrenset utholdenhet til å kunne forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, skriver han i rapporten.



De fem områdene han fokuserer på er:

Utbedre svakheter ved dagens struktur

Maritim overflatestruktur

Luftvern

Langtrekkende presisjonsvåpen

Øke Forsvarets volum

Totalt sett mener han Forsvaret må bli større, kunne beskytte seg selv bedre og tette hullene som allerede finnes.

Mangler luftvern

Luftvern bidrar til å øve overlevelsesevnen til Forsvarets styrker, og særlig store og statiske strukturer som flybaser, skriver forsvarssjefen i rapporten.

I det fagmilitære rådet skriver han at Forsvaret blant annet mangler evne til å beskytte seg mot ballistiske missiler.

– Forsvaret mangler tilstrekkelig luftvern til å beskytte militære mål og sivile samfunnsfunksjoner samtidig, heter det i rapporten.



Vil bli en utfordring

Rådene anbefaler også å utbedre svakheter ved dagens struktur. Forsvarssjefen mener at personell og kompetanse krever særskilt fokus fremover.

– Forsvaret mangler personell og kompetanse, og dersom det ikke gjøres tiltak raskt, vil dette bli en betydelig utfordring, skriver han.



Videre skriver han at forsvaret må gjøre flere tiltak for å rekruttere, beholde og re-rekruttere kompetent personell.

8 milliarder hvert år

Det er behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med rundt 8 milliarder kroner i året fra 2025 til 2031, mener forsvarssjefens fagmilitære råd.

– For å realisere rådets høyeste ambisjon er det estimert et behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med om lag åtte milliarder kroner ekstra hvert år i perioden fra og med 2025 til og med 2031, heter det i rådet.

Den totale økningen kommer i tillegg til allerede planlagt satsing, med unntak av regjeringens nylige beslutning om å nå Natos to prosents mål innen 2026.