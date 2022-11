Begge de drapssiktede er dømt for vold

Mennene som er siktet for drapet på ved T-banestasjonen på Grønland, knyttes til et kriminelt miljø. Rullebladene deres viser vold og trusler.

Mandag blir to menn fremstilt for varetektsfengsling.

De ble begge pågrepet i timene etter at en ung mann ble skutt og drept på åpen gate på Grønland i Oslo søndag morgen.

Politiet mener at den eldste av dem, en mann i begynnelsen av 30-årene, avfyrte skuddet. Den andre siktede mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, er siktet for medvirkning til drap.

SAMLER BEVIS: Politiet ved åstedet på Grønland tidlig søndag morgen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Mens den yngste mannen sier han ikke har noe med drapet å gjøre, har den eldste ikke formelt tatt stilling til skyldspørsmålet. Han har foreløpig ikke forklart seg for politiet.

Ranet tilfeldige personer

Tidlig gikk politiet ut og sa at de knytter hendelsen til et kriminelt miljø, blant annet fordi avdøde er kjent for dem fra tidligere.

Også de siktede har vært i kontakt med politiet en rekke ganger.

Den eldste av dem er domfelt gjentatte ganger helt siden han gikk på videregående skole for mer enn ti år siden.

I 2009 ble han sammen med flere andre dømt for å ha ranet tilfeldige personer med en softgun.

Noen år senere kastet han, ifølge dommen fra Oslo tingrett, en steinblokk i hodet på en mann, slik at han fikk brudd i hodeskallen og intrakraniell blødning.

Da han var ferdig med å sone, i 2015, ble han raskt siktet og senere dømt for tyverier og narkotikaforbrytelser.

Truet med å skyte dørvakt

Året etter slo han en mann i tinningen med baksiden av en foldekniv, slik at mannen mistet bevisstheten.

Før han fikk dommen sin, pådro han seg en rekke nye straffesaker. Blant annet truet han med å skyte en dørvakt på utestedet Blå etter at han ble kastet ut.

FORSVARER: Advokat Inam Ghous Ali forsvarer den yngste at de to siktede i drapssaken. Hans klient nekter straffskyld. Foto: Vidar Ruud / NTB

Den siste dommen som den nå drapssiktede mannen fikk, var i 2018. Da ble han dømt for trusler, narkotikakriminalitet og forulemping av politifolk.

Ble fanget på kamera

Også den unge mannen som er siktet for medvirkning til drap, har en voldshistorikk.

Så sent som i april i år ble han dømt for vold mot en ansatt på en Joker-butikk i Oslo. Ifølge dommen møtte siktede og en kamerat opp i butikken og angrep den ansatte, som de kjente til fra tidligere.

På et tidspunkt holdt siktede den fornærmede mannen nede på gulvet med et halsgrep, noe som ble fanget opp av overvåkingskameraer på stedet.

Også i 2016, da han var tenåring, ble han dømt for vold.