Befal dømt for seksuell handling mot kollega

En tidligere offiser i Forsvaret var tiltalt for voldtekt av kollega. Nå er han dømt for seksuell handling.

Et befal i 30-årene sto tiltalt for voldtekt uten samleie etter at han skal ha presset en kvinnelig kollega opp mot en husvegg, kysset henne og deretter forgrepet seg på fornærmede. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha forsøkt å gjøre motstand.

Nord-Troms og Senja tingrett mener at mannen ikke kan straffes etter voldtektsparagrafen i straffeloven. Et flertall i tingretten mener handlingen skal straffes etter straffelovens paragraf 297, for å ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket.

Troverdig

Tingretten har dømt mannen til ubetinget fengsel i 120 dager. Samtidig blir han frifunnet for kravet om å betale oppreisningserstatning til sin tidligere kvinnelige kollega.



Når det gjelder selve den straffbare handling har rettens flertall bygget fullt ut på fornærmedes forklaring.

– Hennes forklaring om hendelsesforløpet er nøktern og detaljert, og beskrivelsene hun har gitt av psykiske ettervirkninger, selvbebreidelse, forsøk på fortrenging og frykt for å møte tiltalte igjen, fremstår naturlige og troverdige. Fornærmede har, slik flertallet ser det, ingen fornuftige motiver for å dikte opp handlingen, heter det i dommen.

Hendelsen skal ha funnet sted i indre Troms natt til lørdag 29. august i 2020. Saken ble anmeldt av fornærmede først i juni 2022 – altså nærmere to år etter hendelsen.

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle bære det med meg alene, forklarte kvinnen i retten.

Ventet to år

Omorganisering på arbeidsplassen gjorde at kvinnen ombestemte seg.

– Jeg sto i fare for å bli hans nærmeste sjef. Da jeg sa at det ville jeg ikke, så ble jeg nødt til å fortelle arbeidsgiver hvorfor jeg ikke ville, forklarte hun ifølge avisa Nordlys, som fulgte hovedforhandlingen i Nord-Troms og Senja tingrett.

Mannen fortalte også at han mistet jobben straks det ble varslingssak i Forsvaret om hendelsen. Han har hele tiden nektet for voldtektsanklagene.

– Muligens befølte jeg noe, men jeg husker ikke at jeg gjorde det jeg er tiltalt for. Jeg mener selv at jeg ikke har gjort noe galt, og at det som skjedde var gjensidig, forklarte han - ifølge Nordlys.

Dommen er avsagt under dissens. Mindretallet - en av meddommerne - mente mannen skulle straffes med betinget fengsel i 20 dager for uten samtykke å ha befølt kvinnens kjønnsorgan utenpå klærne.