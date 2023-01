– Bedre med et skudd i hodet av sine egne

Sandra Andersen Eira (36) er fisker og tidligere politiker fra Porsanger i Finnmark, og har blant annet sittet fire år på Sametinget.

Men februar i fjor, bare noen dager etter Russlands angrep på Ukraina, bestemte hun seg for å forlate det trygge.

Kaller det ren massakre

Det tok bare 24 timer fra tanken slo henne, til hun ringte ambassaden og satte sine føtter i Ukraina.

Eira har vært på flere oppdrag over lengre tid i Ukraina. Nå er hun hjemme på norsk jord, etter et fire uker langt oppdrag.

– Det er veldig greit å være på norsk jord igjen, sier den norske 36-åringen, som beskriver det som en annen virkelighet.

VÅPEN: Skarp ammunisjon har blitt hverdagskost for politikeren. Foto: Privat

Den siste tiden har hun tilbrakt i Bakhmut-området, hvor det pågår harde kamper.

– Østfronten er ganske hard. Det var heftige dager. Det er en ren massakre.

– Bare å drite i alt som heter sanitet

36-åringen har et stort, militært nettverk i både Norge og USA. Kjæresten hennes er tidligere amerikansk spesialsoldat. De kjemper sammen i Ukraina.

Da finnmarkingen bestemte seg for å reise, valgte hun underavdelingen «Combat Medic», som er det høyeste kompetansenivået innen Forsvarets utdanning innen førstehjelp og akuttmedisin.

Derfra ble hun kastet raskt ut i det:

– Du må ta deg av de skadde under skuddveksling, bombing og i felten. Det er å bare å drite i alt som heter sanitet der. Du skal bare lappe dem sammen og sørge for at de er i live nok til å komme seg til sykehus.

Eira kriger med gruppen «the Dirty Duzon», som er under «Armed Forces of Ukraine». Det vil si at hun og medsoldatene er i aktiv tjeneste for det ukrainske militæret.

Under det første oppdraget i nord-fronten, var de et lag på 22 personer. Deretter splittet de opp, og laget til Eira består nå av fem stykker: Finnmarkingen og fire fra den amerikanske spesialstyrken.

– Jeg føler vi skylder det

Det å bidra i krig er noe hun har sett for seg store deler av livet. Men 36-åringen hadde trodd det ville være en krig i Midtøsten, ikke en krig mot Russland. Det var overraskende for henne.

– Fra jeg var seks år har jeg følt det er dét jeg vil gjøre med mitt liv, sier hun.

I mellomtiden havnet den tidligere politikeren og fiskeren andre steder, som sjøen og Sametinget. Helt fram til februar, da hun bestemte seg for å reise krigen.

– Når krigen var et faktum og jeg så det nærmet seg grensa, og vi alle forstod det ikke var trening, følte jeg det var rett av meg å gjøre.

SOLDAT: Finnmarkingen er midt i krigssonen i Ukraina. Foto: Privat

Men hun føler også at hun skylder det:

– Det er ikke så lenge siden besteforeldrene våre stod i det samme. Da var det såkalte fremmedkrigere som kom og hjalp oss. Jeg føler vi skylder det.

– Vi har mange fra andre land som er begravet på norsk jord, som hjalp oss under den forrige krigen. Nå står vi i en ny krig.

Eira mener det er naivt å tro krigen stopper i Ukraina, hvis man ikke klarer å stoppe den der.

Trodde ikke hun skulle overleve

I krig er ingen dag lik. Eira forteller at den ene dagen kan hun sitte på telefonen fra morgen til kveld for å hente inn utstyr, for utstyr blir brukt opp like fort som det kommer.

– Neste dag er du kanskje fast i en kjeller og blir bomba. Tredje dagen er du i en krigssone i øst-fronten og må frakte skadde og omkomne. Det finnes ingen normal.

MEDISINSK UTSTYR: Eira sier utstyr blir brukt opp like fort som det kommer inn. Foto: Privat

Dette visste finnmarkingen før hun reiste i krigen.

– Vi var klar over hva vi gikk inn i, det er ikke sikkert vi overlever. Det er krig. Vi ser liv og død daglig. Du kan sitte og ha en kaffe-prat rundt kjøkkenbordet ene dagen, og neste dag er de ikke der. Jeg har mistet mange jeg kjenner. Det er virkeligheten av krig.

Selv om Eira er det hun beskriver som i de beste hender med laget sitt, har det vært episoder hun ikke trodde hun skulle overleve.

– Det er desidert et par ganger jeg har tenkt at dette kommer jeg meg ikke gjennom.

Den ene gangen fikk de beskjed om at det var tretti prosent sannsynlighet at de overlevde.

– Det var mer enn én gang jeg tenkte: «Hvorfor gjorde jeg det her? Hvis jeg overlever denne natta og ber til høyere makter, så sverger jeg å dra hjem». Men så overlever du og fortsetter, forteller hun.

Dette gjør hun hvis hun blir tatt til fange

Første gangen den norske sanitetssoldaten følte på døden, var da hun var nord for Kyiv.

Byen ble okkupert av russere, og Eira og laget ble værende fast i fire-fem dager.

– Det kom 150 fallskjermjegere, det var bombing med artilleri, tankser og det man kan tenke deg.

Huset hvor Eira oppholdt seg, ble bomba så hardt at veggene forsvant og soldatene slengt overende.

Til å forsvare seg hadde Eira fått en Glock 17, en halvautomatisk pistol, av sin overordnende.

– Det å bli tatt til fange er ikke et alternativ. Da er døden veldig mye bedre. Det var et øyeblikk jeg bare så på den og tenkte: «Nå er det over».

Heldigvis kom hun seg gjennom det også, men mistet hørselen i fire måneder og noe av hukommelsen.

Sanitetssoldaten forteller at laget har blitt enige om hva de skal gjøre, dersom de blir tatt til fange:

LAGET: Eira er eneste norske og kvinne på laget, som består av amerikanske spesialsoldater. Foto: Privat

– Da er det bedre med et skudd i hodet av sine egne. Det er bedre enn å bli torturert og så drept, for det er det som skjer, sier hun.

Sa ikke til familien at hun reiste i krig

For sanitetssoldaten handler det ikke om «krig og blod». Hun hadde sine årsaker til å reise, og det var det som føltes rett for henne.

Selv om hun er i krig, har hun mange gode øyeblikk med sine medsoldater, som hun er blitt glad i.

– Det har blitt mitt andre hjem med nære og kjære rundt meg. Det å dra ville vært mye verre for meg å leve med.

Familien og vennene hjemme i Norge er vant til at Eira er borte, etter hennes mange år på sjøen som fisker.

– Jeg sa ikke til noen av dem at jeg dro, men de var ikke overrasket over at jeg var i Ukraina. De er helt sikkert bekymret og forstår sikkert ikke hvorfor jeg drar.

– Denne krigen har kostet meg enormt mye. Jeg vet ikke hva jeg har når den er over. Men for meg er det verdt det. Det er her jeg velger å være.

Nå har Eira et lite opphold til Norge før hun reiser til USA, deretter tilbake til fronten i Ukraina.