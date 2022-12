Beate drikker tre liter Pepsi Max hver dag: – Ingen planer om å slutte

I sommer bestemte Beate Ellingsen (55) seg for at hun måtte ta grep.

Hun er storforbruker av Pepsi Max og var oppe i et daglig konsum på fem liter.

– Det var ikke lett, men jeg er stolt av at jeg har kommet meg ned på tre liter om dagen nå, sier Ellingsen.

Det utgjør fortsatt 1095 liter lettbrus i løpet av et år.

– Jeg tar et steg av gangen når jeg skal trappe ned. Målet er jo å prøve å komme ned til én liter.

Ellingsen er ikke alene om å ha et høyt konsum. De siste årene har nordmenns forbruk av lettbrus skutt i været, ifølge ny rapport.

OVER GJENNOMSNITTET: Beate Ellingsen ligger høyt over nordmenns gjennomsnittlige konsum av lettbrus. Hun har alltid en flaske i nærheten i hverdagen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Blir litt sur

Torsdag offentliggjorde Helsedirektoratet en rapport om norske kostholdsvaner som hadde flere nedslående funn.

Etter flere år med nedgang har omsetningen av brus med sukker holdt seg stabilt på 49 liter per person årlig.

Omsetningen av lettbrus viser en annen utvikling. I 2015 drakk nordmenn i gjennomsnitt 39 liter lettbrus årlig. I 2021 er omsetningen nesten doblet, til 75 liter per person årlig.

Beate Ellingsen begynte å drikke Pepsi Max for ti år siden. Ettersom årene gikk, ble det en fast del av morgenrutinen.

– Det første jeg gjør om morgenen er å gå ned og helle meg et glass med Pepsi Max, selv om det er før frokost, forteller hun.

0,5-literen er alltid med i veska. Så fort det er salg på et brett i butikken, hamstrer hun. I løpet av et år blir det også flere turer til Svinesund.

– Jeg tør egentlig ikke regne på hvor mye det koster meg i året, sier Ellingsen.

PORSJONERER: For å minske konsumet forsøker Ellingsen å porsjonere drikkingen utover dagen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun innrømmer at hun også er av typen som blir snurt dersom de ikke har riktig merke på restauranten.

– Jeg opplever at det er flere spisesteder som har Cola enn Pepsi, og da holder jeg masken, men inni meg blir jeg litt sur. Derfor har jeg notert meg hvilke restauranter som har riktig merke, sier hun og humrer.

Beate Ellingsen har tidligere blitt intervjuet av NRK.

Fikk abstinenser

Beate Ellingsen forteller at venner og familie rister litt på hodet av at hun drikker så mye lettbrus.

– Men jeg drikker ikke alkohol, og er alltid edru, så folk respekterer det, sier hun.

Da hun var på et bryllup i sommer, hadde vertskapet ordnet at det stod en champagnekjøler klar med Pepsi Max ved plassen hennes da hun kom. Venner handler også inn brusen før hun kommer på besøk.

LAGER: Lageret i kjøleskapet er farlig lavt, sier Beate Ellingsen. Hun har planer om å dra til Sverige for å hamstre snart. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hva tenker du om lettbrus er skadelig for helsen?

– Det er jo faktisk mye annet man kan dytte i seg, som er mye verre. Foruten at jeg drikker mye brus, lever jeg et ganske sunt liv, sier hun.

– Og tenk så kjedelig det hadde vært å bare drikke vann og melk, skyter hun inn.

Ellingsen har faktisk prøvd å klare seg en hel dag uten Pepsi Max. Det var ingen suksess.

– Jeg fikk skikkelig hodepine, så det gjør jeg ikke igjen med det første. Jeg lurer egentlig litt på hvorfor jeg ble dårlig og hva det er som gjør folk så avhengig, sier hun.

Kan bli endringer

Alle tilsetningsstoffer må være godkjent før bruk, og blir risikovurdert av den Europeiske vitenskapskomiteen (EFSA), ifølge Cecilie Svenning. Hun er seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet.

Det må gjøres i henhold til den helsemessige risikoen som eksponering av tilsetningsstoffet kan gi, opplyser hun om i en epost til TV 2.

– Søtstoffene er regulert slik at dersom innholdet av søtstoff i lettbrus er i samsvar med regelverket, kan forbruker drikke det hver dag uten at det skal medføre helserisiko av betydning.

Et re-evalueringsprogram for hvilke tilsetningsstoffer og når EFSA skal revurdere stoffene, inngår også i regelverket for tilsetningsstoffer. EFSA er i ferd med å ferdigstille sin revurdering av søtstoffer.

Svenning forteller at de følger arbeidet tett.

– Dersom nye data viser at det er en økt helsefare ved bruken av enkelte søtstoff, vil regelverket bli endret slik at godkjente brukermengder blir redusert lik at det er trygt for forbruker, sier hun.

Men i dag er det lite som bekymrer Mattilsynet.

– Ut fra den kunnskapen vi har i dag er det ingen grunn til bekymring med bruk av søtstoff i drikkevarer, sier Svenning.

Flere nedslående funn

Det er ikke bare funnene om lettbrus som er nedslående i Helsedirektoratets nye kostholdsrapport.

Vi spiser for lite grønnsaker, frukt, bær, grove kornvarer og fisk. Vi får også i oss for mye mettet fett, sukker og salt og for lite kostfiber.

– Får vi strykkarakter?

– Det vi kan si, er at vi som samfunn må jobbe bedre for at det skal bli enklere å ta gode matvalg, sier Linda Granlund, som er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Etter mange år med nedgang, har forbruket av rødt og hvitt kjøtt også økt igjen i 2021.

– Forbruket av kjøtt har økt, så det er vi negativt overrasket over. Et høyt inntak av kjøtt øker risikoen for kreft i tykk- og endetarm, og særlig er det bearbeidede kjøttet en viktig kilde til mettet fett og salt, som øker risikoen for hjerte- og karsykdom, sier Grandlund.

FEIL VEI: Linda Granlund skulle gjerne sett at forbruket av fisk og grønnsaker økte til fordel for forbruket av kjøtt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Konklusjonen fra Helsedirektoratet er klar: Det er langt igjen til vi når målene i nasjonal handlingsplan for et bedre kosthold.

Granlund advarer om at kreft, hjerte- og karsykdommer er de viktigste årsakene til for tidlig død blant voksne i Norge.

– Et usunt kosthold er blant de fire viktigste risikofaktorene for for tidlig død. Et sunt kosthold vil kunne bidra til å forebygge og bremse den videre utviklingen av disse sykdommene, sier hun.

Ingen planer om å slutte

Beate Ellingsen opplever at hun har en sunn livsstil, foruten at hun er litt over gjennomsnittet glad i lettbrus.

JAKTER RABATTER: – Jeg har ingen problemer med å kjøre rundt for å få tak i den billigste Pepsien, sier Beate Ellingsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun lar seg ikke skremme nevneverdig av at det ikke er bra for helsen.

– Hadde noen sagt at jeg kan dø av Pepsi Max, så hadde jeg sluttet. Men jeg har ingen planer om å slutte nå. Noe må jeg jo ha å kose meg med.