Barnetrygden kan bli doblet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sender nå tydelige signaler om at hun vil følge anbefalingen om å doble barnetrygden for Norges nesten 700.000 mottakere.

En av dem er Ylva Lindahl i Drøbak, som har sønnene Bo (13) og Jørgen (5). De er avhengige av barnetrygden de får nå, for at hjulene skal gå rundt.

Når Jørgen fyller seks år, blir barnetrygden redusert.

Men, familien kan nå hente håp i forslagene som ligger på bordet, om å doble barnetrygden for å komme et voksende fattigdomsproblem i møte.

Barne- og familieministeren er åpen på at hun ser på økt barnetrygd som et godt virkemiddel.

– Finnes det argumenter for å ikke doble barnetrygden?

– Nei, spør du meg, så er jeg en stor tilhenger av barnetrygden, sier Toppe.

– Men vil du øke den?

– Nå er det jeg som har bestilt rapporten som foreslår en dobling. Nå skal dette ut på høring, og så skal vi gå inn i denne saken.

POSITIVE SIGNALER: –Det finnes få argumenter mot å følge anbefalingen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vil redusere barnefattigdom

Tirsdag la et ekspertutvalg ledet at økonomiprofessor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger frem et forslag der de foreslår å doble barnetrygden til over 31.000 kroner per år.

Hensikten er å redusere fattigdommen, som nå er i ferd med å få fotfeste i norske barnefamilier.

– Ved å nesten doble barnetrygden kan man virkelig løfte de fattige barnefamiliene. Ved å skattlegge trygden, vil dette løftet koste 2,4 milliarder over statsbudsjettet. Men da kan vi altså halvere andelen barn som lever i fattigdom, sier Rege.

Koster 73 milliarder

Skattleggingen vil innebære at de 30 prosent rikeste av dem som mottar trygden, får mindre utbytte av ytelsen, mens de fattigste vil oppleve et betydelig løft.

Utenforskap som følge av barnefattigdom koster samfunnet dyrt. Analyseselskapet Oslo Economics har i 2021 anslått de samfunnsøkonomiske kostnadene av at barn marginaliseres og havner i langsiktig utenforskap fra skole og arbeidsliv til å være om lag 73 milliarder kroner, hvert år.

– Det vil lønne seg å drive forebygging, sier Kjersti Toppe.

Hun er enig i resonnementet om at nedprioritering av fattigdomsbekjempelse, vil føre til store økonomiske kostnader for samfunnet, i tillegg til de menneskelige kostnadene for disse barna selv.

– At det er en risiko å leve med dårlige levekår, det har vi masse dokumentasjon på. Det at et barn å vokse opp i vedvarende fattigdom, og føle seg på utsiden av samfunnet kan øke risikoen for dårligere helse, i ytterste konsekvens kriminalitet. Vi ser også at fattigdom går i arv. Sånn kan vi ikke ha det.

Få eller ingen argumenter imot

– Finnes det da argumenter imot å doble barnetrygden slik denne ekspertgruppen anbefaler? Hvorfor bare ikke gjøre dette?

– Nei, det er få eller ingen argumenter mot dette. Men, det er jo en prioritering av penger vi må gjøre på statsbudsjettet.

– Men samfunnet som helhet vil jo tjene på det, også økonomisk?

– Ja, og det har vi også fått underbygd i denne rapporten. Nå foreslår dette utvalget også en form for skattlegging. Det er et nytt prinsipp der vi skal bruke barnetrygden til å omfordele mellom barnefamilier.

– Noe som er gunstig for de fattigste?

– Ja, og det er noe vi skal gå gjennom nå, men først skal dette ut på høring, sier barne- og familieministeren.

Krever handling

TV 2 har tidligere fortalt at ni organisasjoner nå står sammen om et krav om en krisepakke mot fattigdom blant barnefamilier i Norge.

Organisasjonene jubler for forslaget. Men de mener det haster og at Toppe må handle så raskt som mulig.

– Dette med barnetrygden er veldig bra. Nå forventer vi at dette settes i gang. Det er litt skremmende at dette ikke skal gjørs noe med før i 2025, for det må gjøres noe nå, sier Cathrine Austrheim i Aleneforeldreforeningen.

HASTER: Cathrine Austrheim i Aleneforeldreforeningen mener regjeringen ikke kan vente til statsbudsjettet i 2025. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Nå har politikerne fått et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre noe for barn i fattigdom, men også at vi kan gjøre noe samfunnsøkonomisk som gjør at fattigdom ikke går i arv, sier Barneombud Inga Beier Engh.

Redd Barna er utålmodige, og krever nå at regjeringen handler raskt.

– Dette kan faktisk halvere fattigdommen i Norge, så nå haster det at barneminister Toppe tar tak i dette her. Hun må ikke vente i lang tid, men ta tak i det med en gang, sier Monica Sydgård, leder av redd Barnas norgesprogram.