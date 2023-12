Barnehusene skal avhøre barn som begår overgrep

BARN GRUER SEG TIL JUL: Barnehuset jobber for fullt før jul med sikkerhetsopplegg for barn og ungdom som risikerer vold og overgrep hjemme under høytiden. Sps barne- og familieminister Kjersti Topp og Aps justispolitiske talsperson Hadia Tajik vil styrke barnehusene. Foto: Simen Askjer / TV 2

Statens barnehus foretar i dag tilrettelagte politiavhør av barn som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.



Men nå får barnehusene utvidet sine oppgaver til å gjelde avhør av barn som selv er mistenkt for overgrep mot andre barn.



Det går fram av regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, som legges fram onsdag.

– Det er på høy tid at vi nå innlemmer og styrker Barnehusene på dette området. Målet er at vi skal bli enda bedre til å forebygge, avdekke og følge opp barn og ungdom som blir utsatt for vold og overgrep, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til TV 2.

Barn som er overgripere

Seksjonsleder Astrid Pettersen ved Statens Barnehus i Oslo sier det er svært viktig at de får dette oppdraget.

– Rundt femti prosent av alle overgrep mot barn gjøres av barn mot andre barn, og det sier seg selv at hvis vi kan stoppe det, så forebygger vi ganske mye problemer, sier Pettersen.

– Det er viktig, rett og slett å stoppe det ,og hjelpe barn til å endre adferd. Det handler om at man får avdekket det og funnet ut av hva som har skjedd. Da kan man også hjelpe barn til å ikke gjøre det på nytt, og forhindre at en sånn type adferd utvikler seg, sier Pettersen til TV 2.

Det dreier seg ofte om barn som selv har vært utsatt for overgrep tidligere, og som trenger hjelp og oppfølging videre, forteller hun.

Statens barnehus I dag finnes det elleve barnehus spredt rundt omkring i landet, og det skal opprettes et samisk barnehus i Karasjok i Finnmark.



I dag er det barnehus i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Ålesund, Bodø, Sandefjord og Moss. For at barna skal slippe å gå mellom instanser, skal de involverte fagfolkene utføre avhør, hjelp og behandling fra barnehusene. Kilde: Regjeringen

– Vi regner jo med at vi gjennom denne opptrappingsplanen får noen bidrag som gir mulighet til å kunne møte dem på en enda bedre måte.



Skal undersøke svikt

Toppe besøkte Statens Barnehus i Oslo sammen med Aps justispolitiske talsperson Hadia Tajik tirsdag for å orientere om opptrappingsplanen.

Den går over tre år, og det første året er det satt av 100 millioner kroner blant annet til styrking av barnehusene.

SKAL GRANSKE: Regjeringen vil etablere en undersøkelseskommisjon, opplyser Toppe og Tajik. Foto: Simen Askjer / TV 2

Tajik mener det er svært viktig at man framover skal granske hvordan overgrep og vold mot barn kan ha pågått over lang tid, uten at dette er blitt avdekket av helsetjeneste, barnehage eller skole.

– Det andre med denne planen som er spesielt viktig, er at man etablerer en undersøkelseskommisjon for å avdekke svikt i de offentlige velferdstjenestene, sier hun.

Et tredje punkt Tajik trekker fram er penger til å ansette flere etterforskere og bygge opp kompetanse i politidistriktene når det gjelder overgrep mot barn på eller via internett.

– Der ser vi at vi har fått ganske stort omfang, fastslår hun.

Mistenker du vold mot barn? Dette er politiets råd

Frykter vold julen

Under besøket på barnehuset tirsdag pågår det politiavhør av barn som er utsatt for vold i nære relasjoner i elleve tilpassende rom.

– Det gjør et sterkt inntrykk. Det viser jo at det er mange barn dette kan gjelde, og at Statens barnehus er viktig for å sikre rettssikkerheten for barn, sier Toppe.

De ansatte jobber på spreng med avhør for å laget sikkerhetsplaner for utsatte barn og ungdom foran juleferien, i samarbeid med barnevernet.

Når alt er stengt og de må tilbringe mer tid hjemme, øker risikoen. Stress, alkohol og forventninger om hvordan ting skal være i høytiden gjør at barn kan være mer utsatt, sier seksjonslederen.

Det blir vurdert om barna har behov for oppfølging fra barnevernet eller annen hjelp og støtte i forbindelse med høytiden når offentlige etater og skoler og barnehager stenger ned.

Plikt til å varsle

Hver og en har plikt til å varsle hvis barn blir utsatt for vold, understreker hun.

– Hvis man mistenker alvorlig vold for eksempel, så er det lurt å gå til enten politi eller barnevern og snakke med de først, for så å avdekke det på en god og riktig måte. Så barnet er ivaretatt hele veien igjennom, sier Pettersern.

Det er viktig å bry seg om unger som er utsatt for vold i nære relasjoner, våge å snakke om det eller melde fra, sier Tajik, og framholder.

Om vold i nære relasjoner Vold som skjer mellom familiemedlemmer, partnere eller andre nærstående, kalles for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner kan være ekstra vanskelig fordi den som utøver volden er en viktig person i livet til den som utsettes. Det kan også være vanskeligere å slippe unna volden. Vold i nære relasjoner innebærer ofte at den som er utsatt ikke er trygg i sitt eget hjem.

Vold kan være fysisk, seksuell og psykisk. I tillegg regnes omsorgssvikt som en form for vold.

Vold i nære relasjoner omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet”.

– Aller viktigst er det jo at det tjenestetilbudet vi har i samfunnet blir satt enda bedre i stand til å ta tak i det når barn og ungdom opplever vold eller seksuelle overgrep. Og det målet til denne regjeringen, sier Tajik.

Pettersen anslår at mellom 6 og 7000 barn er avhørt i politisaker siden barnehuset i Oslo ble åpnet i 2009.

– Det er alle varianter, altså psykisk og fysisk vold. Det er med gjenstander med flathånd, og jeg vil si det sånn at det er så utspekulert som det kan være. Det kan også være «neglekt» - at barn blir oversett, forteller hun.

