Barnehager kan måtte stenge: – Urealistiske krav

STREIK: Over 1000 ansatte i norske barnehager tas ut i streik fra mandag av. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta forhandlet på overtid med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hos meklingsmannen for å forsøke å komme til enighet i årets tarifforhandlinger.

Fristen var satt til midnatt natt til lørdag. Partene klarte ikke å komme til enighet.

Dermed blir 1007 ansatte i totalt 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet tatt ut i streik fra mandag 17. oktober.

Mener arbeidsgiver bryter løftet

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig avtalefestet pensjon for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og andre private barnehager har.

Det sier forhandlingsleder i Delta Trond Ellefsen.

– Mange av de ansatte er lavtlønnede og avhengige av en god pensjon.

STREIK: Mer enn 1000 ansatte i norske barnehager tas ut i streik fra mandag av. Foto: Colourbox

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i PBL, sier til TV 2 at kravene fra fagforeningene under meklingen var urealistiske.

– Det var kjent før meklingen startet at pensjon ville være et sentralt spørsmål. Vi mener fagforeningene har helt urealistiske og uansvarlige krav. Det er veldig kostbare krav i et år hvor private barnehager opplever kutt i tilskudd på mange millioner kroner, sier Iversen.

Kan måtte stenge

Iversen i PBL sier videre at enkelte barnehager kan måtte stenge som følge av streiken.

– Mange barnehager vil fortsatt være åpne, selv om de er direkte berørt at streikeuttaket, men enkelte barnehager vil nok måtte stenge, sier Iversen.

KAN MÅTTE STENGE: Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sier enkelte barnehagen kan måtte stenge som følge av streiken. Foto: PBL

– Barnehagene jobber med organisering av dette og vi har per nå ikke full oversikt over hvor mange som må stenge i første omgang.





Dette er de uenig i

Det som skal være en sentral del av årets forhandlinger, er pensjon.

De ansatte mener PBL har forpliktet seg til en overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år i flere protokoller, noe PBL avviser.

Om det ikke blir videre bevegelse mellom partene, varsler arbeidstakersiden ytterligere uttak fra torsdag på 492 medlemmer. Dermed kan det totale uttaket bli på 1.499 medlemmer.