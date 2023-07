Barnefamilie raser etter feriemareritt: ­ – Sovet ute i en bar siden lørdag

Familien Thorsen Eriksen har tilbrakt de siste to døgnene på et marmorgulv i en hotellbar. – Det er faen meg helt ræva, sier mor Marita Thorsen.

– Vi vil bare hjem. Jeg tror aldri jeg har gledet meg så mye til å reise hjem fra en ferie som jeg gjør nå, sier Marita Thorsen.

Sammen med mannen, to tvillinger på 14 år, og søsterens familie med to små barn, ble sommerferien på Rhodos et mareritt.

Nå er de forskrekket over håndteringen til reiseselskapet Apollo.

DRITTLEI: Familien sier de er slitne og vil bare hjem. Det blir ikke før onsdag. Foto: Marita Thorsen

«Akutt fare»

Familien havnet midt i en av mange skogbranner på den greske ferieøya.

– Flammene klatret nedover fjellveggene på ti minutter. Det kom mot oss som en røyksky, forteller Thorsen.

Klokken 14 på lørdag formiddag startet feriemarerittet.

«Mamma, det plinger i alle telefonene», skal sønnen på 14 år ha sagt fra solsengen da Thorsen kom tilbake fra et dobesøk.

«Akutt fare. Evacuate now.» lyste opp på mobilskjermen, sammen med greske bokstaver de ikke forsto.

Fra reiseselskapet hørte de ingenting, mens flammene var på vei.

Vurderte drastiske grep

Familien Thorsen Eriksen pakket sammen koffertene og satt seg utenfor resepsjonen mens de ventet på en buss som skulle ta dem vekk fra flammehavet.

De måtte være nærme vannet, fikk de beskjed om.

Far Simon Eriksen, så etter nødløsninger.

– Det lå en del båter nede ved stranda. I verst tenkelig scenario, tenkte jeg vi kunne stjålet en. Bare for å komme oss ut på vannet, forteller Eriksen.

Det gikk heldigvis ikke så langt.

– Det svirrer mange tanker når man er i en sånn situasjon, og når slukningsfly banker rundt hodet ditt så forsterkes de tankene.

I åtte og en halv time ble familien sittende og vente, før det omsider kom en buss som skulle frakte dem til trygghet.

Det var første tegn til hjelp fra reiseselskapet, ifølge familien.

– Vi satt fast der flammene krabbet seg nedover fjellsiden. Det var åtte skremmende, lange timer, forteller Thorsen.

TUNGPUSTET: Røykskyen brettet seg utover ferieparadiset lørdag formiddag. Foto: Marita Thorsen

Flyter over av turister

Bussturen skulle bli det siste de fikk av hjelp på en god stund, ifølge familien.

– Vi har sovet ute i en sofa og på et marmorgulv i en hotellbar siden lørdag, forteller Thorsen til TV 2 mandag formiddag.

Hotellet de ble sendt til hadde ingen ledige rom. I hotellbaren og resepsjonen flyter det derfor over av bostedsløse turister.



Thorsen forteller om en kamp om de «gode plassene», og stjeling av puter.

– Vi har ikke turt å gå fra plassene våre. Vi spiser på skift, har ikke tilgang på dusj, ikke fått pusset tenner eller skiftet klær siden lørdag.

– Folk sover over alt. På pianoet, under pianoet, på trapper, på gresset. I dag morges begynte plutselig sprinkleranlegget å vanne gresset, og de som lå der måtte pakke sammen tingene og flytte på seg.

Mellom slitne barn og varme eldre, hører Thorsen folk som gråter.

– Det her er ikke levelig, understreker hun.

Mangler informasjon

Familien har forsøkt å få svar og hjelp fra Apollo flere ganger siden lørdag.

Nå raser Thorsen og Eriksen mot reiseselskapets håndtering av saken.

– Apollo må ha bedre beredskapsplaner. De må være synligere og ta ansvar. Du føler deg ikke informert eller trygg i det hele tatt, sier Thorsen.

HERJER: Skogbrannene raser på Rhodos. Myndighetene gjennomfører nå den største evakueringen i Hellas historie. Foto: TV 2-tipser

Etter at TV 2 var i kontakt med familien, har Apollo gitt familien et hotellrom.

Her skal de bli i to netter til flyet går som planlagt på onsdag.

– Vi har bedt om å få fly hjem, men de vil ikke sette opp fly på oss. Skjønner ikke at de ikke bare kan sette oss på et fly hjem når det er det alle vil? sier Eriksen.

Reiseoperatøren TUI har i kveld har tilbudt passasjerer utreise fra Rhodos, men familien Thorsen har ikke hørt noe fra sitt reiseselskap, Apollo.



– Tøffe døgn for alle berørte parter

Operasjonsleder i Apollo Martina Krantz forteller at pågangen har vært ekstremt stor.

– Vi er naturligvis svært lei oss for at våre kunder ikke er fornøyd med oss som arrangør, og vi har full forståelse for at det vært en, mildt sagt, stressende og vanskelig situasjon, skriver Krantz i en mail til TV 2.

– Det er ikke noen tvil om at det har vært tøffe døgn for alle berørte parter, og selvfølgelig mest av alt for kundene våre.

Ifølge Krantz har hovedfokus vært å frakte kundene trygt ut av området med utfordringer som veisperringer, strømbrudd og kommunikasjonsbrudd.

Det har også vært utfordrende å informere de berørte via SMS på grunn av ustabilt nett og telefonlinjer.

– Vi har derfor også sendt våre reiseledere på plass til hotellene hvor gjestene våre befinner seg for å ivareta dem så godt som mulig, og sørge for at de får måltider og lignende.

FORSTÅELSESFULL: Operasjonsleder i Apollo Martina Krantz har forståelse for at situasjonen er vanskelig. Foto: Apollo

Midt i høysesongen

– Hvorfor har dere ikke gitt familien hjelp?



– Siden vi befinner oss midt i høysesong har det vært utrolig vanskelig å finne alternative overnattingssteder. Pågangen er ekstremt stor da evakueringen omfatter titusenvis av mennesker – både turister fra hele Europa og lokalbefolkning. Noen av våre reisende har derfor dessverre måtte tilbringe nettene i en resepsjon, andre på et konferanserom.

Ifølge Krantz er dette langt ifra en optimal situasjon, men sier det ikke har vært mulig å oppdrive alternativer, og at det aller viktigste var å få folk i sikkerhet.

Familien må vente helt til onsdag før de får fly hjem.

Som svar på hvorfor de ikke har blitt booket om til et tidligere fly, svarer Krantz at høysesongen også har ført til at det er begrenset kapasitet av flyseter.

– Høyeste prioritet har vært å gjøre situasjonen bedre for våre kunder på plass. I dag har vi lyktes å tilbud alle evakuerte kunder et hotellrom, noe vi er takknemlige for å kunne gjøre i en så vanskelig situasjon som dette.

– Har dere gode nok beredskapsplaner?



– Vi har stor erfaring i krisehåndtering og arbeider hele tiden ut fra lokale myndigheters anvisninger og direktiv. Samtidig er hver situasjon unik og dette er en av de største evakueringene i Hellas noen gang. Det er vanskelig i en krisesituasjon å gi tilstrekkelig informasjon som alle er tilfreds med, finne bosteder, og følge opp hver og en individuelt.