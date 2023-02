Barnedrapssak ryster USA – norsk professor advarer

Tirsdag forrige uke fant den amerikanske familiefaren Patrick Clancy kona Lindsay og deres tre barn bevistløse i familiens hjem.

De tre barna var alle under fem år og døde av skadene de ble påført, skriver CBS News.

32 år gamle Lindsay Clancy er siktet for å ha drep barna og deretter prøvd å ta sitt eget liv. Clancy, som overlevde hendelsen, hadde tidligere vært åpen om at hun slet med psykiske problemer etter fødselen.

– Dette er en ufattelig, meningsløs tragedie, sier distriksadvokat Tim Cruz til New York Post.

Kan oppstå plutselig

Saken har vekket sterke følelser på sosiale medier. Kvinner fra hele verden viser nå sin støtte til den amerikanske moren og deler egne historier om fødselsdepresjon og psykose.

Forsker og professor Malin Eberhard-Gran sier at en fødselspsykose kan være svært alvorlig.

– Det er en potensielt livstruende tilstand som setter både mor og barn i fare. Suicidale impulser er ikke uvanlige, og aggressive impulser rettet mot barnet forekommer, sier Eberhard-Gran, som er professor i samfunnsmedisin.

NASJONALT SENTER: Eberhard-Gran jobber ved det nasjonale senteret for kvinnehelseforskning. Foto: Privat

Tilstanden forekommer hos mellom 60 til 100 norske kvinner hvert år, og rammer ofte de som har bipolar lidelse.

– Men etter en fødsel kan en psykose også oppstå hos kvinner som ikke har en sykdomshistorie som skulle tilsi at de er i risikosonen, sier Eberhard-Gran.

Symptomene kan oppstå helt plutselig og er vanligvis svært påfallende.

– Tidlige tegn kan være rastløshet, agitasjon, irritabilitet og søvnløshet. En depressiv episode kan lett mistolkes som vanlig depresjon, sier Eberhard-Gran.

Flere lignende hendelser

Professoren har fått med seg den tragiske saken i USA og advarer om at fødselspsykose kan få alvorlige konsekvenser dersom man ikke får hjelp.

– Det finnes dessverre et stort antall lignende hendelser, sier Eberhard-Gran.

I Storbritannia har en hendelse for 20 år siden satt dype spor. Den britiske kvinnen Daksha Emson, som selv var psykolog, tok livet av både seg selv og barnet sitt mens hun var i psykose.

– Dette var en hendelse som gjorde at man i Storbritannia virkelig fikk opp øynene for problemet og endret praksisen fullstendig, sier Eberhard-Gran.

– Et paradoks

Professoren mener det burde være et større fokus på den mentale helsen til gravide, både før og etter fødsel.

– Det er et paradoks at gravide blir fulgt opp nøye når det gjelder kroppslige ting som blodtrykk og vektoppgang, men ikke blir spurt systematisk om psykisk helse, sier Eberhard-Gran.

Omtrent 20 prosent av alle dødsfall i barselperioden er forårsaket av selvmord. Det gjør det til en av de vanligste årsakene til død i forbindelse med graviditet og fødsel.

– Basert på nordiske tall, har rundt 6000-12.000 kvinner en behandlingstrengende psykisk lidelse i denne livsfasen, sier Eberhard-Gran.

Dette gjelder alt fra klinisk depresjon, angstlidelse, bipolare lidelser til Skroniske psykoselidelser og spiseforstyrrelser.

– Det er utrolig viktig å fange opp og hjelpe disse kvinnene, sier Eberhard-Gran.

Ektemannen har tilgitt kona

Kort tid etter drapene i USA ble det opprettet en innsamlingsaksjon for å hjelpe ektemannen Patrick Clansy å betale for sykehusregninger, begravelse og juridisk bistand.

Det er hittil samlet inn nesten en million dollar.

Lørdag uttalte ektemannen seg for første gang etter hendelsen for å takket for all støtte og hjelp.

– Det er absolutt ingenting som kan forberede deg på dette. Sjokket og smerten er uutholdelig og nådeløs, skriver Patrick Clansy.

Han skrev også at kona hadde en sykdom og ba folk tilgi henne for det som hadde skjedd, slik han selv allerede hadde gjort.

– Den ekte Lindsay var sjenerøst kjærlig og omsorgsfull mot alle, skriver Clansy.

Saken er under etterforskning hos politiet.