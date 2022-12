Barnebutikker trekker produkt: – Det er pinlig

Store deler av året skal refleksen gjøre oss synlige og holde oss trygge i mørket. Men det er stor forskjell på reflekser, og de som ikke er kvalitetssikret kan gi en falsk trygghet.

Trygg Trafikk advarer nå mot at flere reflekser som selges i norske butikker ikke holder god nok kvalitet.

I Norge og EU er det krav til at reflekser skal være CE-merket. Dette skal sikre forbrukeren at produktet har en såkalt minimumsrefleksjon.

– Det er strenge krav til dokumentasjon av refleksvester. Refleksen skal sikre deg en minimumssynlighet i mørket. Derfor skal den ha vært gjennom tester som godkjenner produktet som refleks, sier spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen.

Hvis ikke en refleks er CE-merket, er du heller ikke garantert at produktet fungerer i mørket. Langt fra alle refleksprodukter har dette merket.

Store forskjeller

TV 2 var med da Trygg trafikk testet forskjellen på en refleksvest med og uten CE-merking.

– Forskjellen på de to vestene er skremmende. Allerede når jeg kommer 25-30 meter unna kamera og lyskilden, så ser du ikke den ene vesten lenger fordi det ikke er en refleksvest, sier spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen.

– Aldri sendt ut barnet med dette

Hansen har blant annet funnet produkter merket som barnevognreflekser, som ikke har godkjenningsmerket.

Reflekseffekten på disse refleksene, er ifølge henne minimal.

– Dette er et produkt som du tar på barnet ditt før du sender det ut i mørket for lek og moro. Så tenker man at barnet er synlig for andre trafikanter, så er ikke barnet det. Det er rett og slett alvorlig, sier Hansen.

– Jeg hadde aldri sendt barnet mitt ut i mørket med en slik vest uten å være sikker på at det er et godkjent produkt.

– Pinlig

Barnas Hus er en av de største kjedene som selger barneutstyr. De er blant aktørene som har solgt refleksprodukter til barn og barnevogner, som ikke er er CE-merket.

Det er TV 2 som forteller administrerende direktør Lasse Moen i Barnas Hus at de selger produkter som Trygg Trafikk anser som ulovlige.

Nå trekker de produktene fra butikken og beklager.

– Vi ønsker ikke å selge ulovlige produkter. Denne glippen svir, for det er ikke det Barnas Hus står for. Vi er en faghandel som skal selge gode produkter, sier Moen til TV 2.

Produktene som ikke hadde CE-merket, var refleksbånd og klistremerker til barnevogner.

– Det er pinlig, særlig for Barnas Hus, som skal selge sikkerhetsprodukter. Derfor er vi lei oss for det som har skjedd, sier Moen.

FJERNET: Forskjellen på kvaliteten kan få store konsekvenser. Nå har Barnas Hus fjernet flere varer.

Garanti for egenskapene

Seksjonssjef Ann Christin Olsen-Haines i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener de som selgere reflekser har et stort ansvar for å kvalitetssikre produktene sine.

– Merket garanterer at refleksen har de egenskapene som kreves, og det er det som gjør at vi synes i mørket. De som selger, og importerer produkter har ansvaret for å følge regelverket, forteller Olsen-Haines til TV 2.

Hun mener også forbrukere må ta ansvar, og anbefaler alle å teste om refleksene de bruker er gode nok.

