Barnebarn dømt for å ha plaget og skremt bestemor

DØMT: En mann i 30-årene er dømt for hensynsløs atferd og gjentatt krenking av besøksforbud mot sin egen bestemor i Vestfold tingrett. Foto: Aage Aune / TV 2

Barnebarnet tok blant annet med seg en kniv med et 13 centimeter langt blad til bestemorens bosted.

En mann i 30-årene er i Vestfold tingrett dømt for å ha plaget og skapt frykt hos sin egen bestemor.

I april 2022 oppsøker han bestemoren, roper og er sint utenfor boligen, før han knuser et vindu og tar seg inn til henne.

Bestemoren rekker å få ringt politiet. De hører bestemoren gråte, før barnebarnet tar fra henne telefonen.

Hendelsen resulterer i at barnebarnet får besøksforbud mot bestemoren. Et besøksforbud det skal vise seg at han krenker gjentatte ganger.



Kjørte tilfeldigvis forbi

Kun to måneder etter at besøksforbudet trådte i kraft, kjører en politibetjent tilfeldigvis forbi.

Politibetjenten hilser på bestemoren.

Gesten bestemoren gir tilbake til politibetjenten, indikerer at det er noen andre i boligen, noe som viser seg å være barnebarnet.

Barnebarnet får da tydelig beskjed om at han ikke har lov til å oppsøke bestemoren.

Han respekterer dette i ti måneder, før han igjen oppsøker bestemoren.

Hadde med seg kniv

I april 2023 har barnebarnet med seg en kniv med et 13 cm langt blad til bestemorens bolig.

Selv hevder han at han fant kniven utenfor et sykehjem, og hadde tenkt å legge den i boden til bestemoren.

Men mannen ender med å slenge den fra seg i hagen til bestemoren.

Barnebarnet blir ikke trodd på at han hadde et «aktverdig formål» ved å bære kniven, og blir funnet skyldig i å bære ulovlig kniv på offentlig plass.

Senere samme måned oppsøker barnebarnet bestemoren enda en gang, tross besøksforbudet. Denne gangen er han sint og utagerer i boden til bestemoren, som fører til at hun ringer politiet.

Barnebarnet bråker og kaster gjenstander ut av boden, som får naboer til å reagere.

FORNØYD: Barnebarnet er fornøyd med resultatet i saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Domfelt

Mandag besluttet Vestfold tingrett å dømme mannen for de gjentatte bruddene på besøksforbudet, samt for hans utagerende atferd.

Tiltalte straffes for to tilfeller av brudd på besøksforbud, ett tilfelle av hensynsløs atferd og bæring av kniv på offentlig sted.

Han er dømt til å betale en bot på 18.000 kroner, eller å sone 18 dager i fengsel.

TV 2 har snakket med barnebarnets forsvarer, Charlotte Magdalene Andersen ved Advokatfirmaet Hasle, som forteller at hennes klient er fornøyd med resultatet.

– Utgangspunktet et at boten skal betales, noe klienten stiller seg positiv til.



– Når det gjelder spørsmål om hvorfor klienten har handlet slik han har gjort, viser jeg til tingrettens dom der det fremgår at det er en svært komplisert relasjon mellom fornærmede og domfelte. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Andersen.



TV 2 har også vært i kontakt med bestemorens bistandsadvokat, Christofer Arnø.

– Det er helt klart en vanskelig situasjon for henne, sier advokaten.



Utover det ønsker ikke bestemoren å kommentere saken.