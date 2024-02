Barn varslet politiet

En mann i 30-årene er siktet for drap på konen etter at begge ble funnet livløse på en adresse i Fana.

Far siktet for drap på mor

– Det dreier seg sannsynligvis om stikkskader, og vi har beslaglagt flere kniver, sier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Politiet kalte mandag ettermiddag inn til pressekonferanse om drapssaken i bydelen Fana i Bergen.

Der kunne de fortelle at den drapssiktede mannen er i 30-årene, mens den døde ektefellen var i 20-årene.

Paret hadde tre felles barn som alle er i barnehagealder. De var på adressen da politiet kom fram til stedet.

– Det var et av barna som meldte fra til politiet, sier politiadvokat Dahl-Michelsen.

RYKKET UT: Politiet på åstedet søndag kveld. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Vil avhøre barna

Varslingen kom inn til politiet like før klokken 19.00 søndag kveld. Ekteparet var livløse da nødetatene ankom åstedet.

Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og begge ble raskt fraktet til Haukeland universitetssykehus.

Kvinnen ble erklært død på vei til sykehuset.

– Hun vil bli obdusert i morgen, melder politiet.

De tre barna er tatt hånd om av barneverntjenesten. Politiet ønsker å avhøre de to eldste så raskt som mulig. Dahl-Michelsen ønsker ikke gi detaljer om hva som ble sagt i varslingen til politiet, eller om barna har sett noe.

– Vi kommer til å gjennomføre tilrettelagte avhør på Barnehuset. Det vil forhåpentligvis skje i morgen eller onsdag, sier politiadvokaten.

Barna har fått oppnevnt egen bistandsadvokat. Advokat Eirik Nåmdal er i gang med å sette seg inn i saken og kan foreløpig ikke si noe til TV 2.

Ikke avhørt enda

Dahl-Michelsen sier det foreløpig ikke har vært mulig å avhøre den drapssiktede mannen i 30-årene. Han ligger fortsatt på sykehus.

- Jeg har ikke fått snakket med han enda. Så på grunn av det, kan jeg ikke kommentere eller svare på spørsmål før jeg har fått høre hans versjon av dette, sier forsvarer Erik Johan Mjelde til TV 2.

Drapsalarm søndag kveld

Telefonen fra det ene barnet til politiet kom like før klokken 19 søndag kveld.

– Oppfatningen vår da var at de hadde behov for umiddelbar hjelp, sier politidadvokat Dahl-Michelsen.

Både ambulanse og flere politipatruljer rykket ut til adressen i Bergen sør.

DRAP. Politiet har både søndag og mandag drevet etterforskning på åstedet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ifølge politiet er de ikke kjent med noe tidligere konflikt mellom partene.

– De to voksne og ett av barna kom til Norge fra Uganda som overføringsflyktninger i 2019, sa politiadvokaten på mandagens pressekonferanse.



Leiligheten er en del av et kommunalt leilighetskompleks på to etasjer. Bygget er av nyere dato og ligger innerst i en blindvei i et nabolag.

Leiligheten ekteparet bodde i, ligger i første etasje. Politiet skal ha rykket ut til bygget ganske ofte tidligere, blant annet i forbindelse med innbrud i biler utenfor.

Men en mann i 60-årene, som bor i en av naboleilighetene til åstedet, sier at det var mer uro før. I det siste har det roet seg i nabolaget, sier han.

Politiet er også tydelige på at de ikkje kjenner til de involverte fra tidligere. De har heller ingen opplysninger om noen konflikt.

Naboer er overrasket

TV 2 har snakket med flere personer i nabolaget til paret. Ingen av de TV 2 var i kontakt med, ønsket å stå frem med navn.

Flere beskriver området som rolig.

Mannen som bor like over leiligheten hvor den siktede og avdøde ble funnet, sier han ikke hørte noe. Heller ikke en annen nabo, som også bor i andreetasjen, har hørt noe.

Hun påpeker at dørene og vinduene er av nyere dato og derfor ganske lydtette.



Heller ikke andre i området sier de hørte noe bråk før politipatruljene dukket opp utenfor boligen.