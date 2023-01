Barn spiser godteri oftere enn fisk – her er ekspertenes tips

– Det lukte veldig fesk. Blanda med sjø!

Dette var 10 år gamle Martinus Amundsens klare førsteinntrykk, da han og et titall andre Tromsø-unger stilte til kokkedyst med tre retters fiskemeny før jul.

Modig valg

Selv om «Bokna og begeistret», «Skjelvende juleklassiker» og «Banansplitt med et dryss av hav» ikke er vanlig å finne på en klassisk barnemeny, tok ikke dette motet verken fra de unge kokkene eller arrangørene.

Teorien er enkel: Barn som får være med på matlaging, er mer tilbøyelige til å spise det de lager. Også fisk.

Og på restaurant Skarvens Kulinariske Teater var det lutefisken som fikk hovedrollen.

Et modig valg, vil noen si.

Tror på torsken

Arrangør Marit Rein i Sjømatfest innrømmer at de kunne ha gått en enklere vei for å fremme fiskeglede hos barn og unge.

De kunne holdt et sushikurs, for eksempel – for mange barn og unge liker sushi. Likevel er hun glad for at valget falt på lutefisk som hovedrett.

– Gjennom et annet prosjekt i videregående skole har vi erfart at boknafisk og tørrfisk fungerer veldig godt mot ungdom. Det ga oss troen på at lutefisk ville fungere mot en enda yngre målgruppe, sier Rein.

– Det er artig å spise mat man har laget selv, sa en av deltakerne etter seansen, som ble ledet av proffkokkene Marius Carlehed Jacobsen og Hans Markus Heiskel.

Og Jacobsen var full av lovord om de unge kokkespirene fra Tromsø.

– Alle deltagerne var positive til menyen og ivrige etter å få oppgaver og å bidra i tilberedningen. Det var en takknemlig gjeng å jobbe med. Innfallsvinkelen til lutefisk er også genial inn mot barn fordi det er så mye tilbehør med søte smaker som appellerer til yngre ganer, sier Jacobsen.

Døden på hjell

Selv om Martinus hadde smakt lutefisk før, og ikke helt fått smaken på det, ga han den skjelvende juleklassikeren en ny sjanse da han selv fikk være med og tilberede den.

– Det var faktisk godt, lød den overbevisende dommen.

Og da tiåringen fikk vite at tørrfisken er skrei som er ute for å gyte når den blir fanget og hengt på hjell, ble han oppriktig trist på tørrfiskens vegne.

– Den var ute etter kjærlighet, men fant bare døden!

Mer snop enn fisk

– Det er alltid en ekstra glede å jobbe med barn, sier Christine Kristoffersen Hansen i Sjømatfest, som jobber for å spre sjømatglede.

LUTEFISKFEST: – Det er alltid en ekstra glede å jobbe med barn, sier Christine Kristoffersen Hansen (bak) i Sjømatfest. Foran: Beatrice Stein (10) og Martinus Amundsen (10) Foto: Daniel Berg Fosseng

Det trengs, skal vi tro en fersk undersøkelse gjort av Norges sjømatråd. Den viser nemlig at norske barn og ungdommer spiser altfor lite fisk



– mye mindre enn Helsedirektoratets anbefaling om fisk til middag to-tre ganger i uken, i tillegg til fisk som pålegg.

Blant funnene i undersøkelsen ser vi at 35 prosent av barn og unge spiser fisk sjeldnere enn én gang i uken.

Godteri og snacks, derimot, spiser de yngste mange ganger ukentlig.

Nord-Norge på jumboplass

Funnene varierer med landsdel, kjønn og alder. Blant annet ser vi at 57 prosent får i seg fisk til middag én eller to ganger i uken.

Blant disse er Oslo-barn best i klassen, mens barn og unge i Nord-Norge overraskende nok ligger nederst på tabellen.

I Oslo svarer 68 prosent at fisk står på middagsmenyen én til to ganger i uken. I Nord-Norge svarer 54 prosent det samme.

Barn og unge fra Nord-Norge skiller seg likevel ut blant dem som spiser fisk til middag hver dag. I nord sier fem prosent at de spiser fiskemiddag hver dag, mens totalen for hele landet er på to prosent.

Rollemodell

Det finnes mange fine triks for å få barna til å spise mer fisk.

Ifølge Godfisk.no er det mer stas å få servert en spesiell rett – som pasta med laks og pesto, torskeburger eller rød curry med laks – enn å få servert bare «fisk».

Sørg for at det ikke er bein i fisken du serverer, og prøv deg gjerne fram med skinnfrie fileter.

Et annet tips er å gå foran som en god rollemodell. «Det du gjør, vil barna også gjerne gjøre», sier Sjømatrådet.