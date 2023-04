Barn og unge eksponeres for vold, rus og sex

Det er reklame i nær halvparten av innleggene fra de mest populære influenserne blant norske barn og unge, viser en kartlegging Retriever har gjort for Medietilsynet.

– Tallene dokumenterer at barn og unge utsettes for et enormt kommersielt press, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

Rapporten legges fram på Kulturhuset i Oslo torsdag. Det er første gang tilsynet sjekker hva slags innhold influenserne faktisk legger ut, ikke bare hva de unge selv rapporterer om at de ser.

Undersøkelsen «Barn og medier 2022» viser at ni av ti mellom 9 og 18 år og nær halvparten av 9-åringene er på sosiale medier.

Mange følger såkalte influensere, og nå er innholdet i over 800 innlegg fra de 22 mest populære influenserne blant barn og unge kartlagt nærmere.

MEDIETILSYNET: Direktør i Medietilsynet Mari Velsand deltar på Medietilsynets arrangement om influensere torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vold, rus og sex

Nesten halvparten av de analyserte innleggene inneholder reklame, og i nesten to av ti innlegg er ikke reklamen merket, viser analysen.

I tre av ti innlegg eksponeres barn og unge for innhold som er relatert til vold, alkohol, tobakk eller kropp.

Ett av tre innlegg fra de mest populære influenserne blant unge jenter er relatert til tobakk, alkohol, kropp eller seksuelt innhold.

Ett av fire innlegg rettet mot gutter inneholder animert vold, innhold om alkohol eller lettkledde kropper.

– Mye av dette er innhold som kan bidra både til kroppspress og avhengighet. Barn og unge er i en sårbar alder, der mange er usikre på seg selv. Dermed lar de seg også lettere påvirke, kanskje særlig av influensere som de identifiserer seg med, sier Velsand.

At barn og unge får mye reklame på nett, dokumenteres også i Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2022».

For mye reklame

Sju av ti barn og unge som bruker sosiale medier, synes de får for mye reklame, ifølge undersøkelsen.

– Dette er noe både annonsører og influensere bør ta på alvor. Ikke minst er det viktig at kommersielt innhold merkes, slik at det blir tydelig for barn og unge hva som er reklame, sier Velsand.

Medietilsynet er opptatt av at barn og unge må lære mer om hvordan de skal håndtere det kommersielle presset de eksponeres for, og viser til Reklameskolen fra Forbrukertilsynet.

– Nye EU-regler kommer også til å styrke forbrukervernet til barn og unge, sier Velsand.