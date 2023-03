– Barn og unge blir psykisk syke av mangel på fri lek

– Lek er ikke for gøy. Lek er barns viktigste studietid. Tar vi fra dem den tiden, så går det galt.

Det er overlege Charlotte Lunde som sier dette. Hun har sett med stor bekymring på at barndommen har endret seg over de siste årene. Foreldre kjører barna mellom fotball, dans, hestesport og hockey. Tiden barnet har til selvstendig lek er i ferd med å bli borte.

Hver tredje får psykisk lidelse

– Det er forskning og dokumentasjon som viser at barndommen har endret seg veldig de siste 10 - 15 årene. De leker mindre ute, de sitter mer stille og er på digitale plattformer mange timer per dag, og dette gjør noe med utviklingen deres. Flere og flere barn får psykiske helselidelser.

– Fordi de leker mindre?

– Jeg mener det er en del av det. Det er studier som viser at en tredel av barn og unge får en psykiatrisk lidelse. Det er ikke bærekraftig, slik jeg ser det. Det er sammensatt, men vi mener at mangel på lek er en del av det, sier Lunde.

De 5-6 første leveårene er helt avgjørende for hvordan hjernen utvikler seg og hvordan et menneskes psyke formes. I barndommen skapes enorme mengder koblinger mellom milliarder av nerveceller i en voksende hjerne.

Lærer empati gjennom lek

Hjerneforsker Per Brodal deler bekymringen for fraværet av barns frie lek, og understreker at dette er svært viktig for evnen til å fungere godt sammen med andre mennesker.

– Det som kobles sammen (i hjernen, journ. anm) gjør det når man driver med noe som gir mening. I for eksempel rollelek kobles sammen det å kunne vise empati, innlevelse i andre, det å følge regler og det å ha fantasi.

– Kan mangel på fri lek utløse psykisk sykdom?

– Ja, det er det ikke noe tvil om. For de første fem-seks leveårene så er leken den beste måten for barnet å finne seg til rette på. Heldigvis er vi laget sånn at barnet har et driv mot det å leke, akkurat som at vi spiser når vi er sultne, sier hjerneforsker Brodal.

FRI LEK: Glade barn i Ekeberg idrettsbarnhage Foto: Per Haugen/ TV 2

Den pedagogiske lederen i Ekeberg idrettsbarnehage ønsker å legge til rette for mest mulig utendørs frilek i barnehagetiden. Men, for noen av barna som har en stramt regulert fritid styrt av voksne, kan hun se tegn på at barna blir urolige.

Urolige

– Det vi vet er jo at barn er mer stresset, at stressnivået øker fordi de ikke får ro til å leke fritt. Når de sover eller spiser dårlig, kan de også ha en dårlig dag i barnehagen. Da blir det mer konflikter.

– Kan de bli urolige?

– Det kan de absolutt.

Hjerneforsker Brodal mener samfunnet skaper denne uroen hos barna, men at det likevel er barna som blir definert som problemet.

– Det som barnet oppfatter som naturlig aktivitet, og som det har en drift mot å gjøre, nemlig leke, blir oppfattet som et problem. Dette skjer veldig ofte; det er barnet som er problemet. Det er barnet som må lære seg å mestre, det er barnet som må endre seg, ikke systemet rundt.

LEK GIR HELSE: Overlege Chralotte Lunde. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

Overlegen Charlotte Lunde mener også at viktigheten av fri lek hos barn er en faktor som er undervurdert.

– Lek handler om å utvikle egen nysgjerrighet for å lære. Hvis barnet blir fratatt sin egen indre motivasjon, at det hele tiden er omgivelsene som forteller hva det skal være nysgjerrig på, så slukkes egen motivasjon og utforskningstrang. Jeg tror det fører til den angsten og depresjonen vi ser i psykisk helsevern i dag.

– Lærere forteller i økende grad om at de må knytte skoene, hente matpakken opp av sekken, slike banale ting. Det barnet burde ha vært ute og klatret i trær og bevegd seg og modnet ferdig til å kunne sitte stille og ta imot kunnskap. Mange av de barna blir i dag henvist til barne- og ungdomspsykiatrien i stedet, fordi skolen ikke klarer å romme også de barna som er urolige, sier overlege Charlotte Lunde.