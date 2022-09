En barneskoleelev er innlagt på Stavanger universitetssjukehus med hjernehinnebetennelse.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

– I sjeldne tilfeller kan det oppstå smitte blant nærkontakter, sier kommuneoverlege Rosie Lund.

Fredag ble det satt i gang tiltak i samråd med folkehelseinstituttet og sykehus. Nærkontaktene på skolen og fritid fikk forebyggende behandling med antibiotika, opplyser Lund.

Hun ber lokalbefolkningen være oppmerksom på nyoppståtte symptomer.

– Det er viktig å presisere at det er ytterst sjeldent at et enkelt tilfelle blir til et utbrudd, og at kommuneoverlege følger med på situasjon og er forberedt for å sette i gang riktig tiltak