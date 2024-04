Barn døde under tannoperasjon

DØDE: Et barn døde mens det lå i narkose på Stavanger universitetssjukehus. Foto: Carina Johansen

Tirsdag fikk et barn hjertestans under narkose på Stavanger universitetssykehus. Politiet venter på obduksjon før eventuelle etterforskningsskritt.

Et barn mistet livet under en tannoperasjon på Stavanger universitetssjukehus tirsdag.

Barnet var lagt i narkose men våknet aldri opp igjen, bekrefter politiadvokat Tove Marie Haver i Sørvest politidistrikt til TV 2.

– Det er snakk om hjertestans under narkose, sier hun.

Politiet har startet etterforskning.

– Vi vil etterforske den tragiske saken for å undersøke hva som har skjedd, sier Haver. Hun sier videre at ingen er så langt er mistenkt for noe.

NRK meldte om saken først.

Venter på obduksjon

Haver forteller at de venter på obduksjonsrapport før de bestemmer seg for videre etterforskningsskritt.

Det er uklart når den er klar.

– Først og fremst må vi finne ut hva som har skjedd. Det inkluderer å avhøre vitner. Vi har avhørt noen, og noen gjenstår, sier hun.

Politiet vil ikke gi flere detaljer om dødsfallet, og vil ikke si om alder på barnet.



Til Aftenbladet bekrefter Haver at det var en gutt.



Helsetilsynet skal også være varslet om hendelsen.

– Forferdelig vondt

Geir Lende, klinikksjef for klinikk A på sykehuset, kaller hendelsen forferdelig vond og trist.

– Dette er det verste som kan ramme foreldre. Og det er dessuten veldig vondt for de ansatte hos oss som har vært involvert, sier han til NRK.

Til TV 2 forteller han at hovedprioriteten på sykehuset er å ivareta barnets pårørende, og de ansatte.

– Vi synes at slike saker er utrolig vonde, og det er noe vi beklager forferdelig sterkt for. Sånne hendelser skjer av og til, men heldigvis sjelden, sier Lende til VG.



Dette preger også de ansatte sterkt, forteller han til TV 2.

– Det er også veldig vondt, tungt og vanskelig for de av våre ansatte som har vært involvert i denne hendelsen.

Haver forteller at barnets foreldre blir ivaretatt av kommunen.

– Nå er det viktig å ha medfølelse for foreldrene, sier Haver.