– Bare hardbarka fans og nerder som lar seg begeistre

NYE TIDER. Slik så det ut da iPhone 6 ble lansert i Norge i 2014. Fenomenet med lange køer og folk som overnatter i soveposer for å sikre seg de nyeste telefonene, er over, mener ekspertene. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto

Nokia 1011 kom til Norge for 20 år siden som den første håndholdte mobiltelefonen. Før den tid var «mobiltelefoner» på størrelse med vesken du trenger til en helgetur.

Selv om mobilens utvikling over til smarttelefon har vært en teknologisk revolusjon, har utviklingen de senere årene vært langt mindre revolusjonerende.

EVIGHETSMASKIN: De finske telefonene tålte alt, men Nokia overlevde ikke utviklingen innenfor smarttelefoner. Foto: Bildbyrån

Statistikk fra Elektronikkbransjen viser en nedadgående trend når det kommer til salg av nye mobiltelefoner.

Salget falt med 11 prosent i 2022, som er det sjette året på rad med nedgang. Det viser Elektronikkbransjens presentasjon for fjoråret.

Mellom 2016 og 2021 falt salget av nye mobiler med 20 prosent.

AVDUKET: Den nye Samsung S23 ble vist frem 1. februar og kommer på ordinært salg 14. februar. Foto: Lee Jin-man (AP Photo)

Teknologiekspert: – Usynlige oppgraderinger

Ifølge teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen er det kun hardbarka fans og teknologinerder som gleder seg over nyutgivelsene.

– Hardcore-fans vil nok alltid ta seg råd til å kjøpe det siste og det nyeste, uavhengig av pris og det faktum at vi kun snakker om marginale endringer. Endringer som ikke engang er synlig for det blotte øyet, poengterer Nygård-Hansen.

SOVEPOSESTOPP: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen tror ikke folk vil sove ute for de nyeste modellene lengre. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Men selv med forbedret kamera og ytelse på både Samsungs nye S23 og Apples iPhone 14, tror han tiden for å overnatte utenfor mobilforhandlerne tilhører fortiden.

– Det er mulig at det vil bli sovepose-tendenser igjen når Apple lanserer sin brettbare utgave av iPhone. Utover det tror jeg vel egentlig at sovepose-fenomenet relatert til smarttelefoner er forbi, spår teknologieksperten.

Klimaekspert: – Bruktbutikk er god butikk

Nygård-Hansen er ikke spesielt imponert over mobilprodusentenes klimatiltak.

– Så lenge verdens smarttelefon-produsenter fortsetter å spy ut flere nye telefoner minst én gang i året, i håp om at vi skal oppgradere minst én gang i året, blir jeg ikke veldig imponert over resirkulerte pappesker og materiale. Selv om alt hjelper, sier Nygård-Hansen.

Klimaekspert Anja Bakken Riise i organisasjonen Framtiden i våre hender forteller at miljøbelastningen av mobilene er større enn klimautslippene.

– En mobiltelefon krever over 12.000 liter vann gjennom hele produksjonsprosessen. Listen over metaller som trengs, er lang, med gull, kobolt, tinn og litium som de mest kjente, forklarer hun.

UNØDVENDIG OPPGRADERING: Klimaekspert og leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener vi ikke trenger den nye teknologien i dagens nyutgivelser. Foto: Renate Madsen

Behovet for det siste og nye, tror klimaeksperten er mindre og mindre viktig for forbrukerne. Riise sår tvil rundt hvor nødvendig de nyeste oppgraderingene er.

– Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom småforbedringene og hva folk oppfatter som god funksjonalitet. iPhone var en revolusjon, men vi kan ikke si det samme om 4K skjermoppløsning.

– Telekombransjen sliter med å gi oss noen gode grunner til å ha 5G, sier Riise, og peker på løftene om bedre strømmehastighet og det hun beskriver som lite troverdig fjernkirurgireklamer.

NYUTGIVELSE: iPhone 14-serien ble lansert i midten av 2022. Foto: Jeff Chiu (AP Photo)

Hun forklarer også at kjøp og salg av brukte telefoner kan være miljøvennlig, men kun dersom man bytter telefon sjelden.

– Hvis du bytter brukttelefon en gang i året, blir du bare en del av den samme loopen. Men hvis en brukthandel fører til at en mobiltelefon kan leve i fem år istedenfor to, da vil det blir færre mobiler i sirkulasjon hvis mange følger denne endringen, mener Riise.

Forbrukerøkonom: – Koster for mye

Elektronikkbransjens tall viser at 290.000 nordmenn kjøpte mobilene sine brukte gjennom Finn.no eller andre bruktmarkeder. I tillegg viser tallene at vi beholder nåværende telefon lengre.

– Gjennomsnittlig levetid for en mobiltelefon er for første gang over tre år. Det er en kraftig økning i forhold til for noen år tilbake, hvor vi byttet telefon hver 18. måned, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen.

FALL: Kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen, Marte Ottemo, tegner et dystert bilde i salget for nye mobiler. Foto: Stian Sønsteng

Forbrukerteknolog og divisjonsdirektør i DNBs New Tech Lab, Yngvar Ugland, er positiv til de som skaper en handelsplass for brukte mobiler.

– Jeg ønsker det velkommen. Jeg ønsker også velkommen alle initiativer som gjør det enklere og tryggere for forbrukere å kjøpe av fremmende, enten det er av forhandlere eller fra private via kanaler som Finn.no, sier Ugland.

Han er enig med ekspertene i at utviklingen til mobilene har stagnert:

– Jeg opplever at innovasjonstakten har flatet ut og fordelen med å kjøpe nytt blir mindre. Det blir mer av det samme, med bare stegvis forbedringer. Lite grunn til FOMO (fear of missing out, journ.anm) om man ikke har «the latest and greatest», tror Ugland.

FOMO: Forbrukerteknolog i DNB, Yngvar Ugland, tror ikke forbrukerne går glipp av mye med å beholde telefonen sin litt lengre. Foto: Stig B. Fiksdal

Forbrukerteknologen tror verdensbildet påvirker hvor ofte vi kan ta oss råd til ny telefon.

– Verden er preget av usikkerhet, det meste har blitt dyrere og utsiktene ser ut til å forsterke dette. Når vi ser at mobilene våre fortsatt gjør jobben er det lett å bruke dem for eksempel et år lenger enn tidligere, sier Ugland.

Mobilprodusent: – Spent

I forkant av fremleggelsen av Elektronikkbransjen, tok TV 2 kontakt med Samsung og Apple for å høre om deres salgsforventninger på de nyeste modellene.

Direktør for Samsung Norge, Even Amdal, tror forbrukerne vil nyte godt av stadige forbedringer i telefonenes kamera og ytelse, men innrømmer at han er spent på hvordan den økonomiske situasjonen påvirker salget.

– Vi har store ambisjoner om å fortsette veksten av salget av vår S-serie, som allerede har en stor posisjon i det norske markedet. Vi skal være såpass ærlige og si at vi er litt spente.

– Dagens økonomiske situasjon gjør at vi er litt mer usikre enn hva vi ellers ville vært, men samtidig lanserer vi nå flere meget sterke produkter som vi tror vil treffe markedet svært godt, sier Amdal.

SPENT: Direktør for Samsung Norge, Even Amdal, lar seg påvirke av dagens økonomiske situasjon. Foto: Fredrik Myhre

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Apple.

Line Spets Ludvigsen, marked- og netthandelssjef for Eplehuset, kan ikke uttale seg på vegne av Apple, men svarer per e-post at det er god etterspørsel etter iPhone i deres butikker.

– Vi merker fortsatt at etterspørselen etter iPhone er god i det norske markedet, og forventer at det holder seg igjennom året.

– I tider med svekket kjøpekraft er det desto viktigere å muliggjøre investeringen for kundene gjennom gode betalingsalternativer, forteller Ludvigsen.

KLIMAFOKUS: Eplehuset sier iPhone-modellene varer lengre grunnet strømbruk og materialvalg. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Klimamål for mobilprodusentene

Hun forteller at Apples mål er å bli 100 prosent karbonnøytrale innen 2030 og investere i karbonfangst og lagring. De ønsker også å fjerne all plastembalasje innen 2025.

Ludvigsen trekker frem mer effektiv strømbruk, batterilevetid og materialvalg som bidragsytere til at mobilene deres varer lengre, og dermed er mer miljøvennlig.

Også direktøren i Samsung Norge mener de må være sitt ansvar bevisst.

– I 2022 introduserte vi OBP (ocean bound plastic) i våre telefoner, og i år har vi brukt OBP i enda flere av våre komponenter, i tillegg til bruk av både resirkulert aluminium og glass, sier Amdal.