– Bare flaks at jeg våknet

Den idylliske hytteturen i Lommedalen i Bærum ble plutselig ødelagt av et drønn midt på natta.

Nils Erik Jørgensen sjekket været før han dro på hyttetur i Lommedalen i Bærum denne helgen.

Han hadde leid en hytte langs bredden av elven Lomma som går gjennom Lommedalen.

Han så det skulle komme noe nedbør, men ikke noe som ga bekymring.



Det skulle vise seg å være totalt feil.

LOMMA: Elven Lomma fikk større vannmengder enn ventet. Foto: Fride Soerensen / TV 2

– Vi våknet av at en bekk plutselig hadde blitt så stor at det lagde store drønn. Bekken hadde blitt til en stor elv på midt natta. Det var et heftig syn, forteller Jørgensen.

Jørgensen antar han var minutter fra å bli omringet av vann.

Han og kona skjønte at det måtte reageres. Han sto opp, og bare på en halvtime steg den «nye elva» med 30 centimeter.

STENGT Veien til hytta ble oversvømt natt til søndag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Det var Budstikka som først fortalte historien til Jørgensen.

I morgenmørket pakket de bilen og kjørte ut i hast. For å komme seg bort, måtte de krysse en oversvømt vei fem ganger.



– Vi skjønte at dette kunne bli ille. Det var bare flaks at vi våknet og at vi kom oss ut, sier han til TV 2.

Mister tilliten

Han er svært kritisk til nødvarslingen, som skal varsle folk om akutte kriser.

– Er det ikke når det oppstår en plutselig krise at vi skal få varsel? spør han.

Under ekstremværet Hans fikk Jørgensen fem alarmer. Nå fikk han ingen, selv om det fremsto mye mer akutt denne gangen.



– Vi fikk ingen melding om at det var krise på gang, så man begynner å miste tilliten til varslingen. Folk får ikke med seg en nødssituasjon om det plutselig skulle oppstå på natten.



TILLITEN LØS: Nils Erik Jørgensen er skeptisk til nødvarslingen. Foto: Privat

Krevende å vurdere

Politiet har tidligere varslet en gjennomgang av nødvarslingen etter mange problemer med denne i forbindelse med ekstremværet Hans.

– Om jeg ikke hadde våknet, hadde vi måttet søkt tilflukt på en høyde i vente på hjelp.

Fylkesberedskapssjef i Oslo og Viken, Christine Huseby Torjussen, sier til TV 2 at det er en krevende vurdere om man skal sende ut nødvarsel.

– Vi valgte i forbindelse med ekstremværet «Hans» å benytte nødvarsel mot områder der det var utstedt rødt farevarsel. På tross av at det var store mengder regn enkelte steder i helgen, var det ikke forvarsler på rødt nivå, skriver hun.

– Ikke fremkommelig

Mandag ettermiddag står hytta til Nils Erik Jørgensen med langt roligere omgivelser enn i helgen.

OVERSVØMMELSE: Mandag hadde vannet rundt hytta til Jørgensen trykket seg tilbake. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Like ved hytta møter TV 2 Svein Feragen. Han er 75 år og har bodd i området hele sitt liv.

Han har aldri sett lignende.

– Vi hadde en flom her i 87, men jeg kan ikke huske at det ble så ille, mimrer lommedølen.

VETERAN: TV 2 møtte Svein Feragen i området der vannet bekker flommet over i helgen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Han mener folk ikke må undervurdere kraften i kaldt vann.

– På andre siden av elva er visst veien ikke fremkommelig i det hele tatt. Vannet har nok tatt med seg et lastebillass med stein.

– Hva tror du om framtiden?

– Det er jo 1000-kroner spørsmålet, sier 75 år gamle Feragen.

– Mye verre

Det gamle jernverket Bærums Verk, som nå er et handelssted med flere spisesteder og butikker, ble også sterkt rammet etter helgens styrtregn.

– Dette var mye verre enn ekstremværet «Hans», og kom veldig brått på oss. Vi var ikke forberedt i det hele tatt, sier Robert Laycock.

Han og kona Ulla Laycock har drevet et vertshus på Bærums Verk i snart 23 år. Aldri har de opplevd lignende vannmengder.

Nå må paret kartlegge skadeomfanget i restauranten.

– Vi holder stengt nå for å pumpe ut vann og få oversikt over situasjonen, men det ser ut til at det har gått overraskende bra, forteller han.

Ut av det blå

Ifølge Robert var de helt uvitende om at vannmassene i elven Lomma, som renner forbi restauranten, skulle stige såpass mye i løpet av helgen.

TREVERK: Vannmassene har tatt med seg treverk nedover elven. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Under «Hans» ble lagt sandsekker for å avlede vannet. Denne gangen hadde vi ikke anledning til å gjøre noen forberedelser. Jeg er usikker på om det hadde hjulpet så mye denne gangen, fordi det var så store vannmasser som trengte inn fra alle kanter.