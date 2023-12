IDYLLISK: En svær meteor suste nylig over himmelen i Norge, og det vakre synet ble fanget på kamera i idyllisk vinterlandskap i Evanger. Foto: Thomas Sæve.

Roen har senket seg i huset på det snødekte landskapet i Evanger, men plutselig ser man et lite lys på himmelen.

Den lille lyskulen på himmelen vokser seg større og større i en enorm fart, før den plutselig ser ut til å eksplodere i flere store lysglimt.

Så blir det mørkt.

I huset på haugen bor Thomas Sæve (39), som så lyset fra stuen sin søndag kveld. En varsling fra kameraet satt opp i hagen, fikk han til å bli nysgjerrig på hva lysglimtet var.

– Jeg tenkte: «Jøss, hva var det for noe?». Det var flott, for noe slikt har jeg aldri sett før, sier Sæve til TV 2.

– Helt perfekt

Sæve antok at lyset kunne være fra en meteor i luften, men er usikker på nøyaktig hvor den kan ha landet.

– Jeg håper ingen fikk den i hustaket, sier han.

Det var ikke bare Sæve som lot seg imponere av det voldsomme lyset på himmelen.

– Meteoren var jævlig bra. Den hadde riktig hastighet og vinkel og lyste lenge, sier Morten Bilet i Norsk meteornettverk til TV 2.

– Den har det som skal til for at det ligger stein på bakken, sier han.

Meteoreksperten mener ildkulen mest sannsynlig suste over bebygd område et sted mellom Stord og Folgefonna, og utelukker derfor ikke at det dermed finnes «romskatter» på bakken.

– Det er helt perfekt, så det er bare å gå ut og lete, sier han.

Bilet anslår at meteoren sluknet på rundt 25 kilometers høyde, med en inngangshastighet på 15-16 kilometer i sekundet.

GODE MULIGHETER; Meteorekspert Morten Bilet mener det finnes gode sjanser for å finne rester av meteoren på himmelen den 3. desember. Foto: Norsk meteornettverk / NTB.

Flere observasjoner

Det har vært flere observasjonene av meteorer i Norge den siste uken, og torsdag morgen rundt klokken 08.15 spottet Norsk meteornettverk en flott ildkule over Gaustatoppen.

– Alt er avhengig av skyene. Om det er dårlig vær, så ser vi ingenting. Når det er snakk om klarvær, så kan det dukke opp stein fra verdensrommet og noen ganger en skikkelig sværing, sier Bilet.

Meteorene kan være over fire milliarder år gamle, og de kan sveve rundt i millioner av år før solen fanger opp gravitasjonen.

– Det er et fantastisk syn å få se en meteor. Et himmelfenomen i universet vårt - en gjest fra verdensrommet, som er noe av det største vi kan oppleve, sier meteoreksperten.

Enn så lenge er det ikke kommet inn noen rapporter om funn av meteorrester, men det kan være fordi folk ikke vet hva de skal se etter, forklarer meteoreksperten.



– De skal se etter svarte stener, som er nybrente. Jeg tror ikke de er store, så om det ligger snø der er det er ingen enkel oppgave. Men de kan ramle ned på veier eller på bygninger.

Muligheten for at det ligger noen små rester av stein på bakken, anser Bilet som store.



FUNN: Meteorsteiner kan falle ned på veier og bygninger. Slik kan de se ut. Foto: Torstein Bøe / NTB.

Kan skje når som helst

Norsk meteornettverk har gjort flere observasjoner av meteorer den siste uken, og de melder om gode muligheter for å kunne se kraftige stjerneskudd den 13. desember.

– Hvorfor skjer dette nå?

– Det er ikke noe regler for når de kommer, og meteorene kan ramle ned når som helst. Det er romsteiner som er på farten ut i verdensrommet og som blir dratt inn i jordens gravitasjon, sier han.



Meteoreksperten er tydelig på det finnes haugevis av meteorer i solsystemet vårt.

– Meteorene suser rundt og holder seg heldigvis i noenlunde faste baner. De fleste kommer fra asteroidebeltet mellom planetene Mars og Jupiter, men noen kommer også fra Mars og månen, men da må det være en kollisjon på disse planetene, sier han.



Spesielt én planet er viktig for å hindre at store meteorer når jorden.

– Jupiter er skytsengel for oss. Planeten er så stor - og har så stor gravitasjon - at den fanger opp mye som kan være truende for livet på jorden. Den fanger opp noen av de store meteorene som er på avveie, og som dermed redder oss i visse tilfeller, sier Bilet.