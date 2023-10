Bård Hoksrud raser: – Helt uforståelig

FrP-toppen mener det er håpløst at flertallet sier nei til nye tiltak for å utrydde livmorhalskreft.

Livmorhalskreft blant unge kan utryddes innen fem år, hvis Norge er villig til å bla opp 426 millioner.

Det skriver Kreftforeningen i et brev som de har sendt til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Har sendt brev

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross uttrykte stor misnøye med regjeringen da de ikke bevilget støtte til dette da statsbudsjettet ble lagt frem.

– Selv om jeg er skuffet, er jeg samtidig ikke overrasket over at dette ikke kommer i statsbudsjettet, sa hun til TV 2.

Ved å sende brevet, som også er signert av 12 andre pasientorganisasjoner, håper de at politikerne snur før budsjettet skal endelig vedtas.

– Vi kan spare hundrevis av liv dersom vi utrydder dette viruset så fort som mulig. Vi vil at de skal prioritere denne ekstrainnsatsen, sier Stenstadvold Ross.

– Sterkt urovekkende

Én av de som gir Kreftforeningen sin fulle støtte, er FrPs helsepolitiske talsperson og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Bård Hoksrud.

VIL BLA OPP: Bård Hoksrud ønsker at regjeringen skal åpne pengesekken for norske kvinner. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er sterkt urovekkende at antall tilfeller av livmorhalskreft blant unge går opp i Norge, mens de i nabolandene våre går kraftig ned, sier Hoksrud.

Antallet tilfeller av livmorhalskreft blant kvinner mellom 20-29 år har svingt veldig de siste ti årene. Aller flest tilfeller ble registrert i 2020, da 45 kvinner fikk diagnosen.

– Fortvilende

Kreftregisteret mener at to grep er avgjørende for å utrydde livmorhalskreft blant unge innen fem år. Det første er vaksine til flere. Det andre er et utvidet screening-tilbud til kvinner.

FrP fremmet et forslag om å iverksette disse tiltakene i forbindelse med at folkehelsemeldingen ble lagt frem i vår. De fikk kun støtte av MDG og Pasientfokus.

– Det er fantastisk at man har mulighet til å utrydde en krefttype. Derfor er det enda mer fortvilende og håpløst når man velger ikke gjøre det, sier Hoksrud.

Han mener 426 millioner er å anse som småpenger for Norge.

– Det er i hvert fall småpenger når man ser at det kan redde mange menneskeliv. Det er store kostnader hvis man ikke gjør noe også.

Fakta: HPV Humant papillomavirus (HPV) er en seksuelt overførbar infeksjon. De aller fleste mennesker får en infeksjon med en eller flere typer av viruset i løpet av livet. HPV-infeksjonen er symptomfri og går som oftest over av seg selv. Men visste typer HPV kan etter mange år også føre til ulike typer kreft. Kondom gir ikke fullstendig beskyttelse mot HPV-smitte fordi viruset også finnes på hudområder i underlivet som kondom ikke dekker. Kilder: FHI, Helsenorge.no

– Kan gjøres mer

Even Røed er Arbeiderpartiets representant i helse- og omsorgskomiteen. Han sier til TV 2 at de setter pris på innspillene til Kreftforeningen og de andre pasientorganisasjonene.

– Vi er allerede i gang med å skalere opp kampen mot HPV og livmorhalskreft, så jeg opplever ikke at det er stor avstand mellom oss og Kreftforeningen, sier Røed.

FLERE TILTAK: Arbeiderpartiets mann i helse- og omsorgskomiteen, Even Røed, sier at de allerede har iverksatt flere tiltak mot livmorhalskreft. Foto: Stortinget

Ap-politikeren sier at deres oppgave er å vurdere alternativer opp mot hverandre, for så å velge det som gir mest helse for flest mulig.

– Vi har prioritert en rekke tiltak for livmorhalskreft som vaksiner for unge, oppfriskningsprogram og vi ruller ut hjemmetester.

I likhet med Arbeiderpartiet, stemte også Høyre mot FrP sitt forslag om tiltak som raskere kan utrydde livmorhalskreft.

Sandra Bruflot (H) sier det ikke er ofte man får beskjed om at en krefttype kan utryddes. De er også enig i at flere av tiltakene som er lagt frem, er gode.

– Som med alle gode forslag, må det følge penger med. Vi er ikke imot forslagene, men når det har en høy prislapp er det naturlig at det blir en del av budsjettforhandlingene i høst, sier Bruflot.