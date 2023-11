Banktopp: – Svært urovekkende

Den amerikanske høytidsfeiringen Thanksgiving er forbi, og tradisjonen tro frister butikkjedene nå med nedsatte priser på en rekke varer.

Fenomenene Black Friday, Black Week og Cyber Monday har for lengst blitt en tradisjon også her til lands, og mange utnytter kampanjene til å få unnagjort årets julegavehandel.

Black Friday Black Friday, eller «svart fredag» er en årlig handledag som finner sted fredagen etter feiringen av Thanksgiving, en årlig merkedag som hovedsakelig feires i USA og Canada. Den er en av flere nye årlige merkedager inspirert fra USA og den markerer starten på julehandelen. Feiring var opprinnelig en høsttakkefest for høstens avlinger. I USA feires Thanksgiving den fjerde torsdagen i november. Black Friday kritiseres både for å være en uansvarlig kjøpefest, og sammen med halloween for å representere en amerikanisering av norsk kultur og merkedager.

Black Friday er de siste tiårene utvidet til både to, tre og fire dager, og det snakkes ofte om Black Week eller Cyber Week og til med Black Month –gjerne koplet til kampanjer via netthandel.

Kilde: Store norske leksikon

Men etter et tøft år i dyrtid og med stadig høyere renter, har mange av oss mindre å rutte med.

SNART JUL: Mange ser på merkedagen som en gylden sjanse til å få unnagjort julegavehandelen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Bekmørkt 2024

En ny undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Bluestep Bank, viser at kun 5 prosent av nordmenn stoler på at butikkene opererer med riktige før-priser. Likevel svarer 64 prosent at de vil handle noe på Black Friday. Halvparten av de vil gjøre det på kreditt som skal betales først neste år.

Banksjef Steinar Thoresen frykter en mørk start på det nye året.



FRYKTER KONSEKVENSENE: Steinar Thoresen er Norgessjef i Bluestep Bank. Foto: Bluestep Bank

– Min store bekymring er at mange ikke har klart å justere sitt forbruksmønster som følge av høyere rente og dyrtid, og da kjøper varer med betalingsutsettelse. Hvis man gjør dette uten å ha en klar plan for hvordan man skal nedbetale dette i etterkant, så kan dette være dråpen som får begeret til å renne over for mange, sier han.

– Dette blir «Black January» eller «Black 2024» for mange.

Nesten halvparten svarer at de føler Black Friday bidrar til impulskjøp, til tross for at det ikke er noe de må ha.



Av dem som skal betale med kredittkort, oppgir 35 prosent at de forventer å kunne betale hele beløpet 2-3 måneder senere. 32 prosent svarer 4-5 måneder.

Ifølge tall fra Gjeldsregisteret har det vært en enorm vekst i forbruksgjelden – den samlede usikrede forbruksgjelden økte med 3,0 milliarder fra september til oktober i år.

– Sparepengene er brukt opp og effekten av alle rentehevingene begynner å bite for de fleste. For mange er konsekvensen å utsette betaling eller opptak av ny forbruksgjeld. Det er en svært skummel utvikling, sier Thoresen.

Elektronikkbransjen blant verstingene

Henholdsvis 35 prosent og 36 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de er ute etter klær og elektronikk.

FÅR KRITIKK: Banktopp ber forbrukerne tenke over før-priser på elektronikk. Foto: Lise Åserud

Thoresen ber folk være ekstra skeptiske til hvordan spesielt elektronikkbransjen opererer i disse dager. Han sikter ikke bare til at bransjen har vært mistenkt for falske førpriser, men også hvor aggressivt de kjører såkalte «kjøp nå, betal senere»-kampanjer.

– Forbrukertilsynet har ved en rekke anledninger påpekt at butikker jukser med prisene. Hvis man allerede har utestående forbruksgjeld, er dette er ikke tiden for å kjøpe seg ny TV, advarer han.



Forbrukerrådet: – Høyst problematisk

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier de stiller seg bak oppfordringene om måtehold fra Thoresen i Bluestep Bank.

– Ikke la oss blende av uansvarlig markedsføring av typen «kjøp nå, betal seinere». Kredittkortgjeld er den dyreste gjelda som finnes i det norske markedet, og den gjelda som må betales ned først, sier Jensen.

ADVARER: Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier kredittkortgjelden kommer til å fordyre julen for svært mange nordmenn. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

At bare 5 prosent av forbrukerne stoler på at butikkene opererer med riktige før-priser, mener Jensen kan tolkes som at forbrukere har tilstrekkelig sunn skepsis til konseptet med Black Friday.

– Slik skepsis trenger vi også når det kommer til kredittkortgjeld, sier han.

Fagdirektøren sier de anslår at jula vil koste forbrukerne 953 millioner kroner ekstra, på grunn av kredittkortgjeld.

– Dette er høyst problematisk i en tid hvor mange husholdninger sliter økonomisk.

Lei av kjøpepresset

I undersøkelsen oppgir 47 prosent at de er lei Black Friday og alt kjøpepresset. På spørsmål om man stoler på at butikkene opererer med riktige førpriser, svarer kun 5 prosent ja.

De nye reglene i markedsføringsloven som tydeliggjør butikkenes ansvar for å vise den laveste prisen de siste 30 dagene når det iverksettes kampanjepriser, blir allerede omgått.

Mange butikker satte prisene opp allerede i oktober, for å kunne senke dem igjen til Black Friday.

JUNGEL AV TILBUD: Det er mange tilbud å velge mellom i butikkene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Thoresen mener butikkene har mistet folks tillit, og at de fleste av oss må snu på krona.

– Hvilke råd har du til de som vurderer å legge ut på shopping?

– Ikke kjøp varer du ikke har råd til. I en tid med vesentlig høyere priser og renter kan det medføre at man får betalingsproblemer som det tar lang tid å komme seg ut av, sier banksjefen.