Bankene vasser i bonuser – dette bør du gjøre nå

Boliglånsrenta har blitt hevet hele 14 ganger på to år, noe som har gjort den økonomiske hverdagen til mange svært krevende.

Mens rentehevingene fører til trangere lommebøker for de fleste, er stemningen en helt annen hos bankene.

Der er det nemlig bonusfest, ifølge finansforbundets medlemsblad, Finansfokus.

– Full uttelling

I fjor kunne bankene rapportere et rekordresultat på 88,5 milliarder etter skatt. En økning på hele 17,2 milliarder fra året før, ifølge Finansfokus.

Det drypper godt på de ansatte.

Både SpareBank1 SR-Bank og DNB sier at rekordresultatene fører til gode bonusbetalinger til sine ansatte.

FORSTÅELSE: På spørsmål om bankenes bonusutbetalinger fremstår umusikalsk, sier Knoph Askeland i SpareBank 1 SR-Bank at han forstår spørsmålet kommer. Han forsvarer likevel ordningen. Foto: Jan Inge Haga / SpareBank 1 SR-Bank

– I 2023 leverte SR-Bank et sterkt resultat, hvor vår virksomhet i bedriftsmarkedet bidro klart mest til dette, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Knoph Askeland til TV 2.



Han sier ordningen om variabel lønn ble vedtatt for ti år siden.

– Gjennom årene har medarbeiderne fått fra ingenting eller noen få prosent i variabel lønn, under for eksempel pandemien og oljekrisen, til nå maksimal utbetaling som er 10 prosent. Dette vil variere fra år til år, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Tydelig beskjed

Generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer, sier til TV 2 at han selv ikke blir provosert av de høye utbetalingene.

– Men jeg kan forstå om folk blir det.

KLAR BESKJED: Ikke sitt på gjerdet og vent på at renta skal gå ned, er den klare beskjeden fra generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Derfor kommer han nå med en tydelig beskjed til deg og meg.

– Det er dessverre alt for mange som tenker at man må være grei med bankene som gir oss boliglån, men det er det ingen grunn til, sier Meyer.

– Ta opp telefonen!

Han er helt tydelig på at folk er nødt til å bruke forbrukermakten sin.

– Ta opp telefonen og ring banken din i dag. Uttrykk tydelige forventninger om bedre betingelser enn det du har i dag. Veldig mange vil bli overrasket over hvor enkelt det faktisk er å få ned de månedlige boliglånskostnadene sine, sier Meyer.

Han mener det kan være mye penger å spare på å ta opp telefonen.

– Det vil selvfølgelig være litt avhengig av hvor stort lån du har, men at mange vil kunne redusere de månedligere kostnadene sine med både 1000 og 2000 kroner, det vet jeg.

På spørsmål om ikke bonusutbetalingene viser at SR-Bank kunne tilbudt bedre betingelser for sine kunder, svarer Knoph Askeland:

– Vi skal tilby konkurransedyktige betingelser til våre kunder. Det vil vi være opptatt av fremover også. Nå er konkurransen i bankmarkedet er sterk – og vi forventer at den vil tilspisse seg utover 2024, sier han og legger til:

– Vi er en relasjonsbank som skal tilby kundene våre betingelser, produkter og tjenester som gjør at de velger oss som bank. Det gjelder pris på boliglån, i tillegg til at vi må være best mulig på rådgivning og oppfølging av kundene våre.

– Solid innsats

I DNB beskrives utbetalingene til de ansatte i fjor som «den høyeste felles bonusbetalingen noen gang».

– Selv om vi ikke oppnådde høyeste måloppnåelse og en utbetaling på 37.500 kroner, så må vi være svært godt fornøyde med 33.000 kroner i konsernbonus, sier konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem i DNB til Finansfokus.

Kommunikasjonssjef i DNB, Øystein Kløvstad Langberg, sier til TV 2 at DNBs 11.000 ansatte gjør en solid innsats for å gi kundene trygge og gode banktjenester.

– Bonus har vært en del av lønnsordningen vår i mange år, og vi er ikke ledende med tanke på størrelsen på slike bonuser blant norske banker, sier han.

FORTJENT: Kommunikasjonssjef i DNB, Øystein Kløvstad Langberg, mener bonusen er vel fortjent. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Størrelsen på bonusen er knyttet til en rekke faktorer, ifølge DNB.

– Blant annet finansielle resultater og hvor godt vi leverer til kundene våre og til samfunnet i stort, sier kommunikasjonssjefen.

– Må betale langt mer

– Kan det fremstå umusikalsk å gi ut rekordhøye bonuser for et år hvor dere har økt boliglånsrenten betraktelig for egne kunder?

– Fortjenesten på boliglån er faktisk lav sett i et historisk perspektiv. Det skyldes at også DNB må betale langt mer for å låne penger enn før rentehevingene.

Kløvstad Langberg mener ikke de høye bonusutbetalingene viser at DNB ha rom for å tilby bedre betingelser til sine kunder.

– Vi konkurrerer i et marked med over hundre banker. Vi skal ha priser og produkter som er attraktive i forhold til de andre bankene, og det har vi.

– Og denne bonusen er en del av lønnen til tusenvis av ansatte som leverer viktige banktjenester til over to millioner privatkunder og flere hundre tusen bedrifter.