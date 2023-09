Bank tok uvanlig rentegrep – så eksploderte innboksen

Torsdag forrige uke kom det nok et slag i magen fra Norges Bank.

Styringsrenten ble satt opp til 4,25 prosent, som er det høyeste rentenivået vi har sett siden finanskriseåret 2008.

Bank etter bank har fulgt etter, og det har resultert i et stadig dyrere boliglån for alle.

Først ut med å heve boliglånsrenten ytterligere er DNB, som mandag satte opp renten med inntil 0,25 prosent.

Men Sparebank 1 Hallingdal Valdres går mot strømmen, og uttalte fredag at de nekter å heve boliglånsrenta enda en gang.

Strømmer til fra hele landet

Nå forteller banksjef Knut Oscar Fleten at det i løpet av helgen har gått varmt i innboksen til den lokale banken.

– I dag tidlig lå det omtrent 100 søknader mot normalt 15–20 søknader. Disse har kommet inn i løpet av helgen, sier han.



BANKSJEF: Knut Oscar Fleten i Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Foto: Sparebank 1

Det er stor geografisk spredning på de som nå ønsker å bli kunder hos banken, ifølge banksjefen.

– 90 prosent er personer som bor utenfor Hallingdal. Det er folk fra Harstad og sørover.



Den fremste grunnen til at lokalbanken velger å ikke sette opp boliglånsrenten, er for å gi de som sliter med å tilpasse seg den nye hverdagen et pusterom, ifølge Fleten.

– Vi tenker det er lurt med en pustepause for våre kunder, slik at vi får med oss alle gjennom en tid med ganske betydelig økning på kostnadssiden, sier han.



Men banksjefen legger ikke skjul på at det også kan være lønnsomt å holde boliglånsrenten nede.

– Vi ønsker å beholde de kundene vi har, men også tiltrekke oss nye. Det er også lønnsomt å ha en kundevekst, og det er med på å forsvare at vi nå velger å ikke sette opp renten, sier han.

– Synes du andre banker bør følge etter?



– Det er opp til hver enkelt bank å vurdere sin egen lønnsomhet. Når det er sagt, er det er ikke tvil om at lønnsomheten har økt betydelig etter de mange rentehevingene, så det er absolutt rom for å tenke annerledes.

– Riktig med lokal vurdering



På spørsmål om hvorfor den lokale banken ikke har valgt å pause rentehevingene tidligere, svarer Fleten at de støtter Norges Banks kamp for å få ned inflasjonen.

At rentetoppen snart ser ut til å være nådd, gir bankene et ekstra spillerom, mener han.

– Norges Bank treffer aldri 100 prosent i sin prognose, og i kombinasjon med at vi har mange indikasjoner på at renten allerede rammer hardt for flere kunder, så er det riktig å gjøre en lokal vurdering, sier han.

Til tross for at Sparebank 1 Hallingdal Valdres er en lokal bank, forteller Fleten at de nærmest har ubegrenset med kapasitet for å ta imot kunder fra hele landet.

– Utfordringen ved ekstremt stor pågang er oppfølging, men vi har de to siste årene ansatt mange nye for å håndtere mange nye kunder.

– Jeg kan garantere at alle de som henvender seg til oss får et reelt lånetilbud og risikerer ikke å bli avvist, sier Fleten.



Gir rom for forhandling

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, er enig i at det skaper et større spillerom for bankene nå som rentetoppen trolig nærmer seg.

Han forteller at noen banker kanskje velger å hoppe over den siste rentehevingen fra Norges Bank, blant annet for å sikre seg flere kunder.

– Jeg vil ikke rose eller rise noen av bankene. Dette handler bare om ulike strategier. I løpet av de neste årene er det ventet at renten skal noe ned igjen, og da er det noen som velger å holde igjen, sier han.



SJEFØKONOM: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika gruppen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Andreassen påpeker at det er knapt med utlånsvekst og at dette også er med på å skape større konkurranse blant bankene.

– DNB, som er den første storbanken som nå setter opp renta med inntil 0,25 prosent enda en gang, har mest sannsynlig nok med låntakere og kjøper seg da ytterligere margin i forhandlinger, sier Andreassen.