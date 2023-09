Bank tar uvanlig rentegrep

UVANLIG GREP: Denne ukens rentehopp vil føre til at mange boligeiere får enda høyere lån. Men nå tar én bank et uvanlig grep. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Torsdag kom den bitre beskjeden fra Norges Bank.

Styringsrenten ble satt opp igjen og ligger nå på 4,25 prosent. Det er det høyeste rentenivået vi har sett siden finanskriseåret 2008.

Like sikkert som at sentralbanken hever renta gjennom året, har bankene våre gjort det samme.

Det har ført til stadig dyrere boliglån for alle.

Men nå går én bank mot strømmen.

Sparebank 1 Hallingdal Valdres har besluttet ikke å heve utlånsrenta nå.

– Vi tenker det er lurt med en pustepause for våre kunder, slik at vi får med oss alle gjennom en tid med ganske betydelig økning på kostnadssiden, sier banksjef Knut Oscar Fleten til TV 2.

Han understreker at han støtter Norges Banks kamp mot prisveksten og mener rentehevinger er nødvendig.

Men han har vært urolig for tempoet av rentehevingene. I lokalsamfunnet ser banksjefen at stadig flere sliter med å takle den økonomiske påkjenningen.

– De fleste har god kontroll på økonomien. Det må jeg understreke. Men vi må få med oss de siste 20 prosentene til å lande på beina, sier Fleten.

– Veldig glad

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, mener det er veldig positivt at Sparebank 1 Hallingdal Valdres har valgt å gå mot strømmen.



– Jeg er veldig glad for dette, på vegne av lånekundene i denne banken, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO.



Han mener ansvaret for konsekvensene av høyere renter først og fremst ligger hos Norges Bank.

POSITIV: Roger Bjørnstad, sjeføkonom LO mener banken har gjort et klokt valg. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Men norske banker bør bidra til å ikke gjøre dyrtiden enda tøffere for folk.

– Bankene har tjent veldig godt på renteoppgangene. Det er antakelig litt for svak konkurranse i banknæringen som har latt det skje, sier Børnstad.

Han får støtte fra siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, som mener mange banker har råd til å skåne kundene fra nok et rentehopp.

– De tjente veldig gode penger under pandemien, og gjør det fortsatt, til tross for inflasjonen. Prisveksten treffer ikke bankene like mye som resten av samfunnet, sier Kvadsheim.

Mener andre bør følge etter

Bjørnstad mener andre banker derfor bør følge eksemplet fra Hallingdal.

– Jeg syns absolutt det, og jeg mener det er rom for det i bankenes egen økonomi. Det er urovekkende at det har vært mulig å tjene så mye på rentehevingene som det har vært.

GLAD: Økonom Hallgeir Kvadsheim mener flere banker bør følge etter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kvadsheim tror det er mulig at flere vil hive seg på.



– Jeg håper dette skaper en sunn konkurranse, og at flere banker tenker på det samme.

Han legger til at kundene er med på å bestemme hvilken rente vi skal ha. Hvis du mener banken din setter opp renta for mye, er det mulig å bytte til en annen.

Sparebank 1 Hallingdal og Valdres for eksempel.

– Jeg håper de får en drøss av nye kunder som følge av dette. Banker er som alle bedrifter og ser på hva kundene gjør. Hvis denne banken får masse nye kunder, kan vi være sikker på at andre banker gjør det samme, sier Kvadsheim.

Endret forbruk

Banksjef Fleten forteller de har sett at dyrtiden har påvirket det lokale næringslivet.

– Vi ser at prosjekter på fritidsleiligheter har stoppet opp, og at volumet på usolgte leiligheter stiger, sier han.

Samtidig sliter lokale bilforhandlere og andre kjøpmenn med salg nå, ifølge banksjefen.

På grunn av dette mener han enda et rentehopp ikke er det rette å gjøre, til tross for Norges Banks signaler.

– Vi vet fra historien at Norges Bank aldri treffer nøyaktig sin rentebane. Basert på våre vurderinger er det faktisk mulig å ta en selvstendig beslutning ut ifra det vi ser lokalt.

Kvadsheim mener det er klokt å fatte denne beslutningen.

– Banken skal jo også gi lån til bilforhandlerne, butikkene og næringslivet i Hallingdal. Jeg syns det er bra at en bank ser totaliteten i det, sier han.



Også Bjørnstad berømmer den lokalen banken.

– Det er et tankekors at en bank som kunne ha veltet kostnadene over på kundene, lar være å gjøre det. Det vitner om at situasjonen for familienes økonomi er alvorlig.