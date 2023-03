Baneheia-saken: Dette skjer videre nå

Riksadvokaten mener det er feil at Jan Helge Andersen (42) ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Nå kan det ta tid før saken blir endelig avgjort.

Da Viggo Kristiansen før jul ble frikjent for drapene og voldtektene mot Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai i 2000.

Jan Helge Andersen var selv tiltalt for begge drapene, men ble frikjent for drapet på Paulsen.

Denne dommen mener riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at er feil. Derfor ber han nå Gjenopptakelseskommisjonen om å gjenåpne saken.

Dette skjer nå

Kommisjonen har allerede mottatt begrunnelsen til påtalemyndigheten der de forklarer hvorfor de mener saken må gjenåpnes.

Argumentene knytter seg i all hovedsak til to ting:

Andersen har forklart at Kristiansen var den mest aktive på åstedet og truet ham til å drepe en av jentene. Under overgrepene sier Andersen at han satt med ryggen til, men at han var «bortpå» en av jentene.

De nye DNA-undersøkelsene viser ingen spor fra Kristiansen, men en hel rekke nye spor fra Andersen på begge ofrene.

Kan gå fort

Lederen for Gjenopptakelseskommisjonen, Kamilla Silseth, sier til TV 2 at deres sekretariat nå vil ta stilling til om det er behov for videre utredning av saken eller ei.

– Hvis det ikke er behov for det, så kan det gå relativt raskt. Det avhenger også av hvor mye dokumentasjon som oversendes, sier hun.

HOLDEN OG ANDERSEN: Her er Svein Holden og Jan Helge Andersen på vei ut av politiavhør i Oslo i fjor sommer. Foto: Sigve Bremer Mejdal

Silseth sier at det vil bli gjort en konkret vurdering av kommisjonens habilitet, i lys av at Baneheia-saken tidligere har vært på deres bord.

Samtidig opplyser hun om at i dag bare er ett medlem som er igjen i kommisjonen, som var med på den siste behandlingen. Det er Dag Jodaa, som var en del av flertallet som innstilte på gjenåpning av Viggo Kristiansens sak.

– Når vil saken bli behandlet?

– Det er vanskelig å si noe konkret. Det første møtet er i mai, men det vil nok være for tidlig for behandling av saken.

Risikerer mange års fengsel

Siden kommisjonen ble etablert i 2004 har påtalemyndigheten tre ganger bedt om å få en sak gjenåpnet til ugunst for en person som er frikjent.

Hver gang har saken blitt gjenåpnet.

Hvis også Baneheia-saken gjenåpnes, er det igjen opp til Riksadvokaten å vurdere om bevisene holder til en domfellelse for drapet på Paulsen.

Mener de det, skal han tiltales og stilles for retten. Det kan dermed ta lang tid før saken eventuelt kommer til domstolen.

Ettersom Andersen allerede har sonet 19 år i fengsel, kan han maksimalt få to nye år i fengsel ettersom maksstraffen for drap i Norge er 21 års fengsel.

Imidlertid risikerer han å bli straffet for falsk forklaring, som Viggo Kristiansen har anmeldt han for. Strafferammen for grov uriktig anklage er inntil 10 års fengsel.

– Han er samlet

Svein Holden, som forsvarer Andersen, sier at de ikke kan gjøre annet enn å ta avgjørelsen fra Riksadvokaten til etterretning.

Han forventer at Gjenopptakelseskommisjonen gjør en selvstendig vurdfering av saken.

– Andersen fastholder sin tidligere forklaring om at Kristiansen var på åstedet.

Holden sier at hans klient ikke er nevneverdig opptatt at han anklages for falsk forklaring og at det viktigste for ham gjelder anklagen om drap.

– Han er samlet, og opptatt av at vi skal argumentere best mulig for hans versjon av hendelsesforløpet dersom det blir en ny runde, sier Holden.