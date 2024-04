Baneheia-befaringen gikk rett foran øynene på Viggo Kristiansen

Klokken 09.30 onsdag morgen la alle aktørene i Sør-Rogaland tingrett ut på en 6,5 kilometer lang tur fra Eg i Kristiansand og innover i Baneheia.

Åstedet og omgivelsene var igjen merket opp med bokstavskilter, på samme måte som man gjorde i 2000, da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet drept og voldtatt her.



Viggo Kristiansen ble utpekt som hovedmannen på åstedet og dømt til 21 års forvaring. I 2022 ble han frifunnet, og en av norgeshistoriens største justisfeil var et faktum.

PUNKT A: Alle aktørene i retten fikk se de mest sentrale punktene og områdene i Baneheia. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå er Kristiansen en fri mann, og han er tilkjent 55 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

«Nå kan livet begynne»



Flere ganger har Kristiansens advokat uttrykt at han ønsker å leve et tilbaketrukket liv. De har poengtert at det aldri var Kristiansen som ba om å bli trukket inn i Baneheia-saken.

Kristiansen har heller aldri villet fortelle hvilke planer han har eller hvordan han ser for seg å bruke den ferske formuen sin.

I en sjelden kommentar til TV 2 i januar i fjor, da han hadde fått ti millioner kroner i forskudd, uttalte han at «nå kan livet begynne».

KAFFEFEIRING: Da Viggo Kristiansen (44) ble frifunnet i desember 2022, feiret han med brødrene og faren på Baker Nordby utenfor tinghuset i Oslo. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Samtidig risikerer Jan Helge Andersen nå å bli dømt for begge drapene alene. Det er det retten skal ta stilling til etter den seks uker lange rettssaken som begynte tirsdag.

Onsdag, da aktørene i retten var ute på befaring i Baneheia, var Kristiansen hjemme i huset der han bodde frem til han ble pågrepet i september 2000.

Blant dem som passerte huset, var mødrene til de to drepte jentene. Et lite stykke bak fulgte 30-40 pressefolk.

– Jeg tror ikke de var klar over at han var hjemme hvis han var det, og de visste jo at de skulle gå forbi der, så jeg tror det gikk greit, sier foreldrenes bistandsadvokat Audun Beckstrøm til TV 2.

POPULÆRT OMRÅDE: Baneheia var badet i solskinn, akkurat som på gjerningsdagen i 2000, da befaringen pågikk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kristiansen var ikke synlig for retten da de passerte huset, men da TV 2 var tilbake like etterpå, sto Kristiansen i hagen. Han slo av en prat med TV 2, men ønsket ikke å uttale seg.

Hans advokat Brynjar Meling sier at Kristiansen og familien var klar over at befaringen ville passere huset, og at de forholdt seg til det.

– De ser at det er nødvendig for domstolen at retten fikk stoppe utenfor der, hvor han bodde og oppholdt seg mens drapene ble begått, sier Meling.



Pressen får ikke høre

Befaringen gikk videre til 3. stampe i Baneheia og brygga der de to jentene badet kort tid før de ble drept.

Deretter gikk de opp til åstedet og funnstedet.

VISES RUNDT: Tingrettsdommer Tor Christian Carlsen (i midten) er rettens leder. Foto: Cornelius Poppe / Pool

Pressen fikk ikke være med på befaringen. I forkant hadde retten avsagt en kjennelse som påla alle andre medier enn NTB å holde minst 25 meters avstand til befaringen hele tiden.

Det var, med unntak for to konkrete steder, heller ikke lov til å ta bilder av befaringen. Presseforbundet klaget på dette, men det førte ingen vei.

Dermed ble alle journalistene stående på avstand uten mulighet til å høre noe om hvordan politiets åstedsgranskere jobbet på funnstedet og åstedet i 2000 – i en sak som endte i nyere norsk histories største justismord.

PEKER OG FORKLARER: Politioverbetjent Turid Meisingset ga statsadvokat Johan Øverberg og de andre aktørene en gjennomgang av Baneheia-saken. NTB var de eneste som fikk være til stede med fotograf. Foto: Cornelius Poppe / Pool

For jentenes mødre var det særlig oppe på åstedet at det var krevende å være til stede, ifølge deres bistandsadvokat.

– Både her og også på badebrygga var det tungt å være. Samtidig var det en god gjennomgang av de ulike stedene, så selv om det var tungt, så var det nyttig, sier Beckstrøm.

Kristiansens advokat reagerte

Andersen selv var ikke med på befaringen. Hans advokat Svein Holden har gitt uttrykk for at Andersen ønsker å være minst mulig til stede under rettssaken, utenom hans egen forklaring, som begynner torsdag.

BADEBRYGGA: Fra avstand fikk også andre medier ta bilder imens aktørene oppholdt seg på brygga der jentene badet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Før befaringen reagerte Kristiansens advokat på at Andersen ikke er med.

– Da kunne han selv vært med og påpekt hvor han mener de skal ha beveget seg, sa Meling.

Etter befaringen var han fornøyd med hvordan den hadde blitt gjennomført.

– For meg var det viktig at også de omstendighetene med en befaring som styrker og underbygger Viggo Kristiansens forklaring, blir påpekt. Så det var viktig å følge med på at det ble gjennomgått på en god måte, og det ble det, sier han.

BASESTASJON: Denne basestasjonen på Eg like ved Baneheia var ett av stedene befaringen var innom under besøket. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi fikk påvist basestasjonene (som Kristiansens telefon slo inn på rundt gjerningstidspunktet, journ.anm.) og hjemmet hans, og de stedene hvor han har forklart selv at han var den aktuelle kvelden, og hvor han møtte Andersen for siste gang.