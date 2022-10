Baneheia-avgjørelse kommer fredag

Det skriver Riksadvokaten i en pressemelding.

Samtidig inviterer de til en pressekonferanse mellom klokken 13 og 15 på fredag.

– Vi er rolige på utfallet av saken, at det går til Viggo Kristiansens fordel. Det er ikke bevis som kan dømme ham, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til TV 2.

Gjenåpnet sak

Den 18. februar 2021 besluttet et flertall i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at Baneheia-saken skulle gjenåpnes.

SIKKER: Advokat Arvid Sjødin sier han er trygg på hva Riksadvokaten vil konkludere med. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kristiansen har i alle år nektet for at han var med på drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10), den 19. mai i 2000.

I tiden etter gjenåpningen har Oslo politidistrikt gjennomført en ny og omfattende etterforskning av den gamle drapssaken. 2. september avsluttet statsadvokatene og Oslo politidistrikt etterforskningen.

Riksadvokaten: Ikke enkelt

Nylig uttalte riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i podkasten «Rett og slett» at Baneheia-saken ikke er en enkel sak.

– Hos meg er det et team som arbeider med saken, og vi fordeler oppgaver innenfor dette. Det er et stort materiale å sette seg inn i, og det er mye vi er nødt til å vurdere skikkelig, sier han i podkasten.

DØMT: Jan Helge Andersen (41) ble dømt til 19 års fengsel. Foto: Politiet

Det har aldri blitt gjort noen tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.

Den viktigste grunnen til at han i sin tid ble dømt til 21 års forvaring, var at hans tidligere bestekamerat Jan Helge Andersen (41) forklarte at Kristiansen var initiativtaker og hovedmannen på åstedet.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han var ferdig med å sone dommen i 2016.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, sier han ikke har noen kommentarer til at avgjørelsen kommer fredag, utover at han og Andersen tar dette til etterretning.