Banebrytende skred-app: Vil gjøre det ingen har gjort før

– Nå er vi på vei inn i skredterreng, sier Audun Hetland.



Han er forsker ved CARE på Universitet i Tromsø, og tar oss med til Kattfjordeidet på Kvaløya, et lite stykke fra byen.

Denne vinteren håper han å bidra til å gjøre ferdsel i fjellet litt tryggere, sammen med Arctic365 og Kompetansesenter for snøskred.

OMFATTENDE: Forsker Audun Hetland forteller at det er et omfattende arbeid som legges ned, med ruter over hele landet. Foto: Vetle Sevild

Flere tusen turer

– Det vi lanserer er en app som beskriver de vanligste turrutene, og så gir vi en klassifisering fra 0 (ikke skredterreng) til 4 (ekstremt skredterreng), sier Hetland.

Ved hjelp av 50.000 GPS-punkter kommer det til å være mellom 400 og 600 turer over hele landet når appen kommer i mars. I løpet av de neste årene blir det flere tusen turer, ifølge Hetland.

– Målet er å kunne tilby en oversikt over turer og hvordan terrenget er, slik at det blir enklere å velge riktig tur til riktig tid, sier Hetland.



Men Hetland ønsker også å gjøre noe ingen har gjort før ham i Norge. Noe kontroversielt.

Etisk dilemma

– Vi kommer aldri til å kunne garantere at turer er trygge. Er du på lagdelt vintersnø i skredterreng, er det alltid en fare for at du kan bli tatt i et snøskred, sier Hetland.

SKREDTERRENG: Det er terreng som ved fjellet Djeveltanna, Hetland ønsker å gi folk et bedre grunnlag for å vurdere snøskredfaren. Foto: Vetle Sevild

– Og det er ditt ansvar å ta vare på din egen sikkerhet, men vi ønsker å gi et så godt som mulig informasjonsgrunnlag til å kunne ta de vurderingene, sier Hetland.

Derfor beveger de seg inn i det som kalles et etisk dilemma i skredforebygging.

– Kan vi anbefale noen turer under noen forhold? Kan vi gå så langt som å si at hvis du absolutt skal på tur i skredterreng i dag, så gå heller på denne toppen, og ikke på den toppen, spør Hetland.

Han forklarer at det er et tema de må «føle seg frem på», og at det absolutt ikke er noe de tar lett på å gjøre.

ANBEFALINGER? I den nye appen ønsker man å utforske det å anbefale turer. Det har man tidligere vært svært forsiktig med. Foto: Vetle Sevild

Frykten er at det skal gis inntrykk av at en tur er helt trygg, og at de blir «ansvarlig» for at noen havner i en skredulykke.

– Det er ganske utfordrende. Turer i skredterreng vil alltid være skredutsatt, sier Hetland.

Redde liv

– Fra redningstjenestens side, ønsker vi innfallsvinkelen ved å anbefale turer, kontra å bare fraråde turer, velkommen, sier Vegard Olsen.



REDDE LIV: Vegard Olsen tror appen vil bidra til redde liv. Han er skredleder for Norsk Folkehjelp. Foto: Vetle Sevild

Han er skredleder i Norsk Folkehjelp og mener det ligger et stort potensial for både tilreisende turister og lokale.

– Hvis folk får et så godt som mulig grunnlag for å velge en trygg tur, så er det bare positivt.



106 personer har mistet livet i snøskredulykker siden 2008, ifølge Varsom.no. Senest mandag denne uken omkom en kvinne i et snøskred i Troms.

– Jeg tror at hvis vi legger lag på lag med god informasjon, god kunnskap og tilrettelegging, så vil det kunne bidra til å redde liv i fremtiden, sier Olsen.