Bane Nor-sjefen går av

Gorm Frimannslund går av som konsernssjef i Bane Nor.

GÅR AV: Gorm Frimannslund har vært konsernsjef i Bane Nor siden 2016. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Beslutningen er tatt sammen med styret i Bane Nor etter en krevende periode for den norske jernbanen, skriver selskapet.

Avgangen skjer en drøy uke etter at Follobanen endelig åpnet igjen. Prestisjeprosjektet på titalls milliarder ble utsatt i flere måneder, etter at det ble avdekket flere alvorlige feil.

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med. Han har ledet Bane Nor gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene, sier styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor.

Frimannslund ble utnevnt som konsernsjef for Bane Nor høsten 2016, og fikk da en god avtale, med over tre millioner kroner i årslønn. Dersom han har blitt sagt opp, vil han få samme sum i sluttpakke.

Frimannslund vil ikke kommentere avgangen på nåværende tidspunkt.

– Dette var nytt for oss i Bane Nor. Vi fikk først vite dette nå, sier pressevakt Hilde Marie Braaten i Bane Nor.

Frimannslund vil til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket.

Styret setter nå i gang arbeidet med å finne en ny konsernsjef.

Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med tirsdag. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift, som mandag formelt ble overdratt til Bane Nor.

