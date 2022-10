Ballinciaga om suksess og anonymitet: - Alt kan skje, men ikke dette

KLARE: Den anonyme trioen lover overraskelser når de inntrer et fullsatt Oslo Spektrum lørdag kveld. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

De kaller seg Norges største boyband og har nesten en million månedlige lyttere på Spotify.

I fjor slo de igjennom med russesangen «Loud Luxury» som nådde 17 millioner avspillinger og toppet listene i lang tid.

Siden det har de på flere tidspunkt stått for hele 8 av 50 låter på Spotifys Top 50-liste. Det er norgesrekord.

– Man har jo et lite håp, men når det skjer så tenker man «sykt at det skjedde», sier han som utgjør DJ-rollen.

Tross suksessen vil de holde identiteten skjult for publikum.

– Jeg elsker «Ballin».

Lørdag formiddag har Ballinciaga, eller forkortet til «Ballin», solgt ut konserten i Oslo Spektrum samme dag. Men først har fansen flokket seg rundt pop-up butikken med Ballinciaga-merch for anledningen.

MASKE: Anonymiteten til gruppen sikres med disse maskene, som også publikum kan kjøpe. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Vi gleder oss veldig, vi har reist helt fra Kristiansand for konserten. Og da må det bli merch, forteller venninnene Helene Jensen og Malin Halsten.

I butikken kan du også få kjøpe din helt egne rosa finlandshette.

– Jeg elsker Ballin. De er dritkule og det er så spennende at ingen vet hvem de er, sier Jenny Lunde.

Lunde og en venninne har reist helt fra Sogndal for kveldens konsert og forventer god stemning i spektrum.

– Så du har ikke klart å finne det ut?

REIST LANGT: Jenny Lunde (18) fra Sogndal er på shopping etter et antrekk til den store kvelden. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Nei og jeg vil helst ikke vite det.

Overraskelser i spektrum

Lørdag kveld har gutta solgt ut et fullsatt Oslo spektrum.

– Det blir en drøm som går i oppfyllelse, sier han med mørk stemme.

– Tror ikke noen av oss hadde trodd at vi skulle klare å fylle spektrum på så kort tid, sier vokalisten med lys stemme.

I sommer har gutta reist landet rundt og spilt på ulike festivaler.

– Nå har vi fått være så heldig å lage hele showet selv fra start til slutt. Det blir stor forskjell fra det folk har sett før.

De lover overraskelser, men vil ikke røpe hva slags.

– Vi tenker det må være en fordel å komme dit og se selv, men selvfølgelig kommer det overraskelser.

Suksessoppskriften

Ballinciagas mest populære sang «Dans på bordet » som de har sammen med tiktok-artist David Mokel, har nådd 32 millioner avspillinger på Spotify.

På spørsmål om de hører på egen sanger svarer mørk stemme:

KLARE: TV 2 møter Ballinciaga backstage på Oslo spektrum før den store kvelden. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Hvis jeg hører Dans på bordet utenfor konsert, så klikker jeg.

– Er du lei?

– Om jeg er lei? Jeg skjønner ikke at andre folk ikke er lei.

De forteller at de selv hører på «alt mulig», men trekker frem den amerikanske rapperen Drake i tillegg til annen partymusikk.

– Hva er suksessoppskriften?

– For oss har det bare vært å ha det sykt gøy mens man gjør det - vi er bestekompiser som henger, drikker og lager musikk, og det appellerer til folk som gjør det samme.

Når kastes maskene?

Tilbake i pop-up butikken møter vi noen som mener de har avslørt Ballin-guttas identitet og har en klar oppfordring:

– Vi syntes de burde ta av seg maskene og være seg selv, fordi de er kjekke. Og så har de bra sanger og er flinke til å synge, sier Kristine Kvål.

Men gutta selv er tvilende.

VG-LISTA: Maskene ble med på VG-lista, Ballinciagas hittil største konsertjobb. Rådhusplassen ristet godt den kvelden. Foto: Heiko Junge

– Alt kan skje, men det skjer ikke, sier mørk stemme.

Gutta ler og gir tydelig uttrykk for at de har fått spørsmålet «når kastes maskene?» mange ganger.

– Vi elsker musikk og å spille live. Men vi kjenner folk og vet hvordan det er å være offentlig person, og det vil ikke vi tre forholde oss til, forklarer lys stemme.

På tiktok florerer det rykter om hvem som skjuler seg bak.

– Det er mange som tror de vet, men mange tar feil.

– Vi har vel fått høre at det kan være omtrent alle kjendisene i Norge på et tidspunkt.

Men det blir svett under maskene, og under lørdagens konsert spår gutta at de mest sannsynlig må bytte dem ut tre ganger.

