KLAR: Onsdag kveld ble det klart: Rune Bakervik tar over som byrådslederkandidat ette Roger Valhammer i Bergen Ap. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

De siste ukene har det vært fullstendig kaos i Bergenspolitikken.

Etter to knusende tilsynsrapporter av barnevernet måtte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) ta ansvar og gå av.

Dramatikken toppet seg torsdag i forrige uke, da ett etter ett parti i bystyret varslet mistillit mot Valhammer.

Dagen etter kallet Valhammer inn pressen og meldte at han trekker seg. Både som byrådsleder og leder for partiet.

Nok en gang står Bergen uten politisk ledelse.

Den nye arvtakeren

I ettermiddag møttes nominasjonskomiteen i Bergen Arbeiderparti for å peke ut Valhammers arvtaker - og trolig Bergens nye byrådsleder.

Rett etter klokken 18 var det klart: Rune Bakervik til Ap sin listetopp.

For mandag bekreftet ordfører i Bergen, Rune Bakervik, at han er aktuell arvtaker som byrådsleder, dersom Arbeiderpartiet vil beholde makten.

Han trådte til side og varaordfører Linn Kristin Engø (Ap) tok over.

Rune Bakervik Parti: Arbeiderpartiet Rune Bakervik ble ordfører i Bergen da Marte Mjøs Persen gikk inn i regjering. Skriver selv på LinkedIn: «Ordfører i verdens vakreste by» Født på Laksevåg og bor på Nordnes med kone og barn. Har permisjon fra stillingen i Handel og Kontor. Har vært fast representant i bystyret siden 2009, og gruppeleder i perioden 2015-2019. Ihuga Brann-supporter og tidligere leder for supporterklubben.

Peke på seg selv?

Det er ordførerens oppgave å peke på hvem han eller hun mener har de beste sjansene for å etablere en styringsdyktig konstellasjon og få gjennomslag i bystyret for et budsjett.

For at Bakervik skulle slippe å peke på seg selv, trådte han derfor til side.

Ønsker ikke makten akkurat nå

Siden Høyre er Bergens største parti, og var med på å felle Valhammer, ville det vært naturlig å tenke at de også måtte ta ansvar for den politiske ledelsen av Bergen.

Men siden valget har ikke Høyre ikke klart å danne byråd.

Og å ta over makten i Norges nest største by, har Høyre dessuten uttalt at de ikke er spesielt interessert i akkurat nå.

Toppkandidaten til Høyre, Christine Meyer, sa til Bergens Tidende på mandag at å gå på som byrådsleder «ikke var noe sterkt ønske fra hennes side».

– Det er ikke noe godt grunnlag for en byrådsleder fra Høyre, sa Meyer.

Samtidig varsler hun at Høyre kommer til å peke på seg selv - når varaordfører Engø spør hvem de mener skal forsøke å danne byråd.

Tidligere direktør i Statistisk Sentralbyrå SSB, Christine Meyer, er Høyres byrådslederkandidat. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Makten består

Skal man få gjennomslag for et budsjett må man ha flertall i bystyret, 34 stemmer eller mer.

Den borgerlige siden i Bergen - med Høyre, Sp, Folkets parti, Frp, KrF og en gjeng uavhengige - teller i dag ikke mer enn 33.

Siden flertallet i bystyret rettet mistilliten direkte mot Roger Valhammer er det ingenting i veien for at Arbeiderpartiet på ny kan ta makten i Bergen - nå med Rune Bakervik på topp.