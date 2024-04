Ba Sør-Korea om hjelp i drapsgåte – nå har politiet fått svar

I 25 år har politiet i Ålesund håpet at svaret på hva som skjedde med Trude Espås, kan ligge i Sør-Korea. Svaret de har fått, får advokat John Christian Elden til å reagere.

Helt siden Trude Espås (20) ble drept i Geiranger i august 1996, har saken vært en av norsk kriminalhistories største gåter.

Politiet i Ålesund har aldri lukket etterforskningen, og de har fortsatt et sterkt håp om at de skal klare å finne personen som står bak drapet.

Det var om lag 5000 turister fra 37 forskjellige land i den lille bygda den dagen Espås ble drept.

Da hun ble funnet gjemt i en steinrøys elleve dager senere, hadde de aller fleste reist fra både Geiranger og Norge.

FUNNET: Trude Espås ble funnet i dette området på sensommeren i 1996. Foto: Kjell Herskedal / NTB

Politiet ønsket å komme i kontakt med alle sammen.

Politiadvokat Yngve Skovly og resten av etterforskningsgruppa sendte derfor ut rettsanmodninger til politimyndigheter over hele verden.

Ble misforstått og avslått

Nesten ett år etter drapet, i september 1997, ba de sørkoreanske myndigheter om hjelp til å avhøre 27 koreanske turister.

Reisefølget sto på soldekket til fergen BF «Rinna», som seilte ut fjorden og forbi åstedet omtrent da Trude Espås forsvant.

Politiet skrev i anmodningen at de særlig var interessert i bilder og video som koreanerne hadde tatt fra fergeturen.

FERGEN: På dette bildet, tatt 8. august 1996, står det koreanske reisefølget på soldekket til «BF Rinna». Foto: Politiet

TV 2 har fått innsyn i etterforskningsdokumentene, som er på over 20.000 sider. Dokumentene viser at politiet har slitt med kommunikasjonen med sørkoreanske myndigheter.

De to første årene, frem til 1998, gikk det en rekke eposter og telefakser frem og tilbake mellom landene. Norsk politi purret på henvendelsen og presiserte hva de var ute etter flere ganger.

I 1998 kom det endelige svaret.

Uten noen nærmere forklaring sa sørkoreanske myndigheter at de ikke kunne bistå i den norske drapsetterforskningen.

Sendte ny bønn

På grunn av diplomatiets spilleregler hadde ikke politiet noen mulighet til å foreta seg noe mer opp mot de 27 turistene etter avslaget.

Sporet ble derfor liggende dødt helt frem til i fjor, da TV 2 fikk innsyn i dokumentene og bestemte seg for å reise til Sør-Korea i et forsøk på å komme i kontakt med koreanerne fra soldekket.

TV 2 var i hovedstaden Seoul ved to anledninger. Der kom vi i kontakt med turguiden Kim Gui Wook, som fortalte at de 26 andre turistene var 13 mannlige tannleger og konene deres.

På den andre reisen kom TV 2 også i kontakt med to av tannlegene. Selv om flere av dem er mer enn 90 år gamle, så møtes de fortsatt jevnlig.

Den ene tannlegen lovet å be resten av gruppen om å lete etter gamle bilder fra turen til Geiranger i 1996.

GUIDE: Kim Gui Wook var turguide da det sørkoreanske reisefølge var i Geiranger. TV 2 traff ham i Seoul mer enn 20 år senere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Norsk politi syntes TV 2s funn var så interessante at de bestemte seg for å sende en ny rettsanmodning til Interpol i Seoul.

Den nye anmodningen måtte godkjennes av både en statsadvokat, Riksadvokaten og Justisdepartementet før den kunne sendes.

Har avhørt tre stykker

Nå har svaret fra Sør-Korea kommet i retur.

Brevet fra Sør-Korea, som TV 2 har fått innsyn i, er signert statsadvokat Yun Haeng Huh. Han skriver at påtalemyndigheten i Seoul har avhørt tre personer, turguiden og de to samme turistene som TV 2 allerede har snakket med.

Statsadvokaten skriver at ingen av de tre er i besittelse av noen bilder fra Geiranger i 1996, slik som de også fortalte til TV 2 i 2023. De konkluderer derfor med at det ikke er mulig å finne noe materiale av interesse for norsk politi.

Dette er Espås-saken * 8. august 1996 forsvant 20 år gamle Trude Espås i Geiranger.

* Espås var fra Orkanger og hadde sommerjobb på Union Hotell. Hun hadde vært i Geiranger en knapp uke da hun forsvant. * 11 dager senere ble hun funnet voldtatt og drept. Liket var gjemt under 52 steiner nær Geiranger sentrum, 100–150 meter fra stedet hvor hun sist ble observert i live. * 98 prosent av alle som var i Geiranger drapsdagen, var turister, de fleste utlendinger. * Etterforskningen av drapet har vært en av de mest omfattende i norgeshistorien. * Politiet registrerte 5000 personer som var i Geiranger drapsdagen. Saken har vært etterforsket i 37 land. Etter over 3.000 avhør, nesten 2.000 tips og over 4.300 rundspørringer har det ikke kommet noe gjennombrudd i saken. * I etterforskningsmaterialet ligger det 14.400 bilder og 300 videoer som er samlet inn i forbindelse med etterforskningen. * Sannsynligheten er stor for at politiet har gjerningspersonens navn i informasjonen som foreligger. * Drapssaker i Norge blir aldri foreldet, og drapet er fremdeles under etterforskning ved Møre og Romsdal politidistrikt. Kilde: NTB / TV 2

Statsadvokaten ikke tatt kontakt med de øvrige turistene fra reisefølget. Selv om de er godt over 80 år gamle, er de aller fleste fortsatt i live.

Det reagerer advokat John Christian Elden på. Han er bistandsadvokat for Trude Espås' mor.

«Muligheten for at det finnes viktig materiale hos dem er jo klart til stede. Det kunne fått saken noe videre», skriver Elden i en epost til TV 2.

REAGERER: Advokat John Christian Elden representerer moren til Trude Espås. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Han legger til at eventuelle personer som måtte bli identifisert ved drapsåstedet «selvsagt vil være av stor betydning dersom de selv har benektet dette, så en identifikasjon vil kunne være et gjennombrudd».

Elden: Fortsatt mulig

Politiadvokat Yngve Skovly skriver i en epost til TV 2 at de er skuffet over at den nye rettsanmodningen ikke førte til at de fant noen nye bilder.

«Vårt ønske var at de 27 skulle bli anmodet om å stille bilder de måtte ha til disposisjon. Vi var i så fall også villige til å være til stede for å se om noe var interessant for oss», skriver Skovly.

I svaret fra Sør-Korea står det at de har vært i kontakt med den samme turguiden som TV 2. Han har sagt til dem at han har vært i kontakt med 16 av turistene, men at ingen av dem hadde bilder fra Geiranger.

BLE SKUFFET: Skovly fikk nylig beskjed om at sørkoreanske myndigheter ikke har klart å fremskaffe noen nye bilder av interesse for saken. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Fordi de er gamle og har helseproblemer mener guiden det er vanskelig å gi hele listen over turfølget til sørkoreansk politi, står det i svaret fra statsadvokaten – selv om norsk politi altså har sendt statsadvokaten nettopp denne listen.

TV 2 har blant annet spurt Skovly hva han tenker om at påtalemyndigheten i Sør-Korea kun har avhørt tre av turistene, og om de burde gjort mer.

«Det er vanskelig å vite hvilken innsats sørkoreansk politi la i arbeidet med å få tak i bilder, men de mener at de har gjort det de kan», svarer Skovly.



Elden er av en litt annen oppfatning, og har inntrykk av at man kunne gjort mer.

«Når sørkoreanske turister reiste sin livs tur verden rundt til lille Norge, legger jeg uten videre til grunn at det finnes svært mange fotografier fra området, så her er det mulighet for treff», skriver advokaten.

Håper på tilståelse

Politiadvokat Skovly opplyser at de nå anser sporet i Sør-Korea som helt lukket. Likevel har de fortsatt tro og håp om at Espås-saken skal kunne la seg løse på annet vis.

«Vi har fortsatt biologisk materiale, så kanskje utviklingen i DNA-teknologien en gang kan gi resultat», skriver han.

Det største håpet om en oppklaring ligger i en mulig tilståelse, mener Skovly. I forbindelse med drapet ble det skrevet en gjerningsmannsprofil, der det slås fast at:

«Den grufulle handlingen er tung å bære, og kanskje gjerningsmannen en gang vil betro seg til noen eller forsnakke seg. Og hver gang saken tas opp i media, får han nye påminnelser.»