Ba kongeparet om tillatelse

Durek Verrett forteller at det ble mye følelser da han omsider fridde til prinsesse Märtha Louise.

Sjaman Durek Verret og prinsesse Märtha Louise fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I juni annonserte prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett at de er forlovet, etter å ha offentlig vært et par i omtrent tre år.

I et intervju med TV 2 røper de nå detaljer rundt frieriet, som ifølge Verrett var litt av en planleggingsprosess.

– Det var litt av en reise. Jeg hadde flere ideer, men hun gjettet hver eneste, forteller Verrett.

Spurte kongeparet

Verrett sier han ville gjøre det tradisjonelt, og spørre kongeparet om tillatelse til å fri til datteren deres.

Hele to år før han fridde, arrangerte han et møte med kong Harald og dronning Sonja.

– Jeg ville vite at de stod bak meg i frieriet, i å gifte meg med henne og i å bli del av kongefamilien. Hvis de ikke hadde gjort det, så ville det ikke vært riktig for meg å gjøre det, sier Verrett.

Han forteller at kongeparet stilte spørsmål om han, hva han gjør og hvordan han vil være der for sin kommende kone.

– Det var en fin samtale, og de sa ja, forteller han.

Hadde ringen klar

Da paret annonserte forlovelsen, gikk de ut med et bilde hvor prinsessen viser frem forlovelsesringen.

Verrett forteller at den tok åtte måneder å lage, men at den ble liggende innelåst i en safe en god stund før han fridde.

Han ville vente til det hadde gått litt tid siden Ari Behns bortgang.

– Jeg ville at landet, henne og barna skulle få tid til å sørge, så jeg synes ikke det var passende. Derfor ventet jeg som enhver god mann ville gjort for henne, sier Verrett.

Samlet venner

Til slutt hadde Verrett planen klar for et frieri i omgivelser som hadde stor betydning for paret.

– Det jeg landet på var et nydelig sted med hester rundt. Jeg fikk en designer til å lage en kjole til henne, og inviterte venner til en sommerlig sammenkomst, sier Verrett til TV 2.

Der gikk han ned på kne og fridde til prinsessen.

– Jeg kunne så vidt snakke, fordi jeg gråt fordi jeg elsker denne kvinnen så mye, sier Verrett.

– Det var et fantastisk øyeblikk å se hestene der, for hestene betyr mye for henne og oss.

FORLOVELSESRING: Prinsesse Märtha Louise bar den turkise forlovelsesringen i intervju med TV 2. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Gjør livet mitt så mye bedre

Prinsessen forteller at hun aldri var i tvil om hun skulle svare ja på frieriet.

– Durek møter meg på så mange nivåer, og jeg er veldig lei for at han er fremstilt så annerledes enn hvordan jeg kjenner ham, sier prinsessen til TV 2.

– Han er så morsom, fantastisk og klok, og gjør livet mitt så mye bedre på så mange måter, fortsetter hun.

– Når er bryllupet?

– Godt spørsmål, ler hun.

– Det er mye planlegging, og akkurat nå nyter vi forlovelsen. Vi har ikke satt en dato, men når vi gjør det skal vi la alle få vite det, sier Verrett.