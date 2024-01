Ayla (54) er livredd for naboen – har flyttet hjem til moren

– Jeg bodde ti år i Sverige med fantastiske naboer. Nå angrer jeg selvsagt på at jeg flyttet hjem til Norge, forteller Backe til TV 2.

Marerittet begynte i februar 2017.

Fem måneder tidligere hadde Backe flyttet inn i sin nye drømmebolig i Brevik i Porsgrunn. Fra den hvite eneboligen har hun utsikt over sjøen.

– Jeg hadde store planer. Jeg skulle bygge balkong og få utsikt også mot Langesund. Det kunne vært så fint her, sier hun.

– Men nå er det som det er. Det er bare vondt å være her nå.

«Jeg hater deg»

En dag sto plutselig naboen hennes på døra. De to hadde aldri snakket sammen.

Mannen sa først at han skulle flytte vekk en periode, så Backe tenkte han ville ha hjelp til å ta inn posten, forteller hun. Plutselig endret han tone fullstendig.

– Han sa at jeg var det styggeste mennesket han hadde sett. Jeg skjønte ingenting og sa at «jeg har vel aldri gjort deg noe». Han svarte bare «jeg hater deg» og «jeg kommer til å knuse det stygge trynet ditt». Så prøvde han å slå etter meg. Jeg fikk smekket igjen døra, og da smalt det, sier Backe.

SJELDEN VISITT: Fordi TV 2 var med henne, turte Ayla Backe å vise frem huset hun kjøpte i 2016. I dag står det tomt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun ringte politiet, som rykket ut.

Mannen ble ilagt et besøksforbud mot sin nye nabo og innkalt til avhør hos politiet, viser etterforskningsdokumenter som TV 2 har fått innsyn i.

I avhør forklarte mannen at han var frustrert på kommunen og psykiatrien. Han mente de hadde bedt naboen om å skru på et lys i stua for å irritere ham.

Derfor hadde han gått ned til Backe og latt frustrasjonen gå utover henne. Kanskje holdt han hendene knyttet opp foran ansiktet, sa han til politiet, men han mener han aldri slo mot henne.

Han nektet straffskyld både for trusler og vold. Deretter ble saken henlagt.

TV 2 har snakket med mannen, som forteller den samme historien i dag.

Knuste ruter

I årene som fulgte, fortsatte naboen å plage Backe, forteller hun.

En onsdag ettermiddag i juli 2021 smalt det i døra hennes.



– Jeg tok en runde og så at det var knust glass over hele inngangspartiet. Det ytre glasset i inngangsdøra var smadret. Det var glass overalt, sier hun.

KNUST: Slik så inngangsdøra til Ayla Backe ut etter hendelsen. Foto: Privat

Rett utenfor døra sto naboen.

– Han gjentok «psykiatrisk pasient, psykiatrisk pasient» og kom mot meg med knyttet neve. Da var det bare å lukke døra og ringe politiet, sier hun.

Før politiet rakk å komme frem, hadde mannen også knust alle rutene i sin egen bolig.



Etterpå spurte politiet ham hvorfor han hadde knust alle rutene. Ifølge en politirapport svarte mannen «at han ga faen, at han ikke kunne bo der han bodde, og at han bare ville tilbake til psykiatrisk».

Han ble kjørt rett til sykehuset og lagt inn.

TIDSFORDRIV: Ayla Backe er utdannet illustratør. For tiden har hun byttet ut kunsten med strikking. Foto: Simen Askjer / TV 2

Neste dag var mannen hjemme igjen.



– Politiet sa at de hadde kjørt ham til psykiatrien, og hvis de hadde skrevet ham ut og sendt ham hjem, var det ikke noe mer politiet kunne gjøre, forteller Backe.

Elleve henleggelser

Raskt ble saken henlagt fordi politiadvokaten mente han trolig ikke var strafferettslig tilregnelig.

Mannen ble riktignok ilagt et nytt besøksforbud mot Backe, men det har han brutt mange ganger.

Hver gang har bruddene på besøksforbudet blitt henlagt fordi naboen er psykisk syk og antas å mangle skyldevne, viser politidokumentene TV 2 har sett.

TV 2 har det siste halvåret skrevet en rekke saker om politiets henleggelseskode 065, tvil om gjerningspersonens tilregnelighet.

Koden brukes når politiet mener at gjerningspersonen er for syk til å straffes, men at lovbruddet samtidig ikke er alvorlig nok til at vedkommende kan dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Naboen til Backe har kun én slik henleggelse. Likevel opplyser politiet til TV 2 at han har totalt elleve henleggelser som i realiteten handler om manglende skyldevne.

De andre sakene er formelt henlagt på bevisets stilling, fordi det stilles strenge krav til når kode 065 kan brukes. En 065-henleggelse krever i utgangspunktet en sakkyndigerklæring som er mindre enn et år gammel. Slike erklæringer er dyre å bestille.

«Særlig i saker av mindre alvorlig karakter vil påtaleansvarlig på saken kunne beslutte at ny sakkyndig uttalelse ikke skal innhentes. I slike tilfeller vil saken henlegges på bevisets stilling», skriver påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

«Han driter i dette»

Etter et av naboens mange dokumenterte brudd på besøksforbudet ringte politiet til ham. I en rapport som politibetjenten skrev etter samtalen, står det at mannen hisset seg opp og mente han hadde rett til å gå hvor han ville.

Selv da politiet forklarte at han hadde vedtatt et besøksforbud som fratok ham retten til å bruke stien ved siden av Backes hus, sa han at «han driter i dette».

Mannen har fortsatt å ikke forholde seg til besøksforbudet. Det har ikke fått noen konsekvenser for ham.

– Han kan gjøre hva som helst uten at det får følger for ham, så lenge det ikke blir alvorlig personskade. Alt blir jo henlagt, sier Backe.

PÅSTÅTT TRYGG GRUNN: Denne stien utenfor Ayla Backe sitt hus har naboen i perioder ikke hatt lov til å bruke. Det har han likevel gjort. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun er heller ikke den eneste som har meldt fra til politiet om mannen.

Oppfordring fra politiet

I 2019 sto han ifølge vitner ved en bussholdeplass og onanerte så flere kunne se ham. En kvinne ringte politiet, som rykket ut og pågrep ham.

Mannen ble kjørt til arresten, men etter en time ble han kjørt hjem «på bakgrunn av sin psykiske helsesituasjon», ifølge en politirapport.

Politiets egen oversikt viser at han fikk sin første henleggelse knyttet til manglende tilregnelighet allerede i 2006, da han kjørte for fort.



Totalt har det altså blitt elleve henleggelser.

TV 2 har bedt om et intervju med Sør-Øst politidistrikt. De har valgt å svare på epost.

Der skriver påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen at det ikke er vanskelig å forstå Backes reaksjoner, men at naboen ikke kan straffes så lenge han ikke er tilregnelig.

«Dersom fornærmede ønsker en ny prøving av dette, oppfordres hun til å klage på påtaleavgjørelsen. Hun har fått skriftlig informasjon om dette fra oss», skriver Abrahamsen.

SVARER: Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen, her avbildet i 2015, foretrekker å svare skriftlig på TV 2s spørsmål. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

«Det er viktig at nye brudd anmeldes, fordi vurderingen av hvorvidt særreaksjon er aktuelt, foretas løpende», skriver han.



– Blir ikke det som å si at hun må flytte hjem og vente til hun er utsatt for enda flere lovbrudd før politiet kan gjøre noe?

«Vi må forholde oss til det regelverket vi har. Vi vil selvsagt alltid følge opp konkrete hendelser og gjøre fortløpende vurderinger», svarer Abrahamsen.

Brev i postkassen

En dag i november 2021 fikk Backe et håndskrevet brev i postkassen, der naboen beklaget seg og skrev at han ikke skal bryte besøksforbudet igjen.

«Jeg synes det er trist hvis du er redd for meg, men jeg respekterer at du ringte politiet og ba om besøksforbud. Jeg håper at dette brevet kan virke beroligende – jeg er egentlig en snill mann», skrev han i brevet som TV 2 har sett.

Til TV 2 sier han samtidig at mange av anklagene mot ham ikke stemmer. Mannen hadde verge inntil for et år siden, men har det siste året ikke hatt noen til å representere seg. Han har heller ingen advokat.

For Backe var brevet i postkassen bare et nytt brudd på besøksforbudet.



– Jeg føler meg fanget i et evigvarende mareritt. Han har alle rettigheter, og jeg har ingen rettigheter. Jeg er totalt rettsløs, sier hun.

Backe har vært livredd for å gå ut av huset sitt. Det bekreftes i et journalnotat fra en psykologspesialist, som TV 2 har fått tilgang til.

«Slik livet mitt har fortont seg med N.N. som nabo, så er det ulevelig, for å si det rett ut. Jeg føler meg ikke trygg hjemme i Brevik. Jeg kan ikke skjønne at jeg ikke skal ha mulighet eller rett til å følge meg trygg i mitt eget hjem», skrev hun til politiet i forbindelse med en anmeldelse.

Naboen takker nei

De siste årene har Backe nemlig bodd hos sin 76 år gamle mor.

– Jeg bruker sovesofaen i stua. Det er soverom i andre etasje, men jeg vil ikke være en økonomisk byrde for moren min så dyr som strømmen er nå, sier hun.

MOR OG DATTER: Ayla Backe sier det kjennes nedverdigende å måtte bo hos moren sin i en alder av 54 år. Foto: Simen Askjer / TV 2

Allerede etter det første møtet med mannen i 2017 meldte Backe fra til Porsgrunn kommune, som mannen leide bolig av. Kommunen svarte at de «jobber aktivt for å løse saken».

Overfor politiet har mannen flere ganger gitt uttrykk for at han ikke klarer å bo der han bor. Likevel avslo han kommunens tilbud om en ny bolig høsten 2017. Det samme skjedde i februar 2021 og sommeren 2022.

Kommunen mener at de ikke har noe juridisk grunnlag for å si opp leietakeren fra hans kommunale bolig.

De er heller ikke interesserte i å kjøpe boligen til Backe, som hun mener det er håpløst å få solgt til en akseptabel pris på det åpne markedet, fordi hun er pliktet til å opplyse om naboforholdet.

På et tidspunkt takket Backe nei til et bud 200.000 kroner under prisantydning. Det angrer hun på i dag.



Tapte i retten

I fjor sommer saksøkte Backe kommunen, og i oktober møttes de i Telemark tingrett.

«Man kan ikke med rimelighet forvente at alvorlig syke og utagerende personer skal bo i et vanlig villastrøk», mente Backes advokat i retten.

«Utleie av kommunale boliger til leietakere med forskjellige problemer og diagnoser er påregnelig i et boligområde», svarte kommunen.

I dommen fra november er retten enig med Backe i at hun er påført en psykisk ulempe som følge av kommunens plassering av naboen. Likevel mener ikke retten at skadene hun er påført, utgjør et brudd på naboloven.

EN SJEKK: Iblant må Ayla Backe innom huset sitt for å se til at varmen er på et minimum, og at det ellers står bra til. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kommunen har plassert mannen i den aktuelle boligen for å ivareta hans helse- og boligsituasjon best mulig, konkluderer retten. Lovbruddene som mannen har begått, er ikke nok til at kommunen kan pålegges å omplassere mannen eller si opp leieavtalen hans.

«Retten presiserer for ordens skyld at den med dette ikke mener at de forholdene leietakeren har utsatt Backe for, er akseptable. Det må imidlertid foreligge et kvalifisert avvik fra det alminnelig akseptable før forholdet vil være i strid med naboloven», heter det i dommen.

Dermed ble Porsgrunn kommune frifunnet. Backe ble dømt til å betale kommunens sakskostnader på 71.400 kroner.

– Jeg begriper ikke at man kan si at dette bare er sånn man skal finne seg i å ha det. Jeg har heller ikke råd til å anke dommen, sier Backe til TV 2.

TV 2 har bedt om et intervju med kommunen, men de ønsker ikke å svare på spørsmål og viser kun til dommen.

– Er i en limbo

Nå aner ikke 54-åringen hva hun skal gjøre.

– Det er litt nedverdigende. Jeg føler meg som en belastning for moren min. Hun begynner jo å bli voksen, for å si det sånn, og jeg har ikke hatt det bra i perioden som jeg har vært her. Jeg har vært langt nede på grunn av situasjonen, sier hun.

ANNERLEDES: Hos moren sin tør Ayla Backe å se ut av vinduet. Hjemme i Brevik er gardinene alltid trukket for. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun synes det er tungt at hun ikke ser en løsning på problemet.

– Jeg er i en limbo. Det er ikke meningen at man skal være en byrde for foreldrene sine, sier Backe.

– Jeg ønsker bare å kunne leve i fred, i mitt eget hjem, i stedet for å være nødt til å bo hos moren min.