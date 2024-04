Axel ble utestengt for fem prosent plagiat: – Vi blir forskjellsbehandlet

– Det er jo en psykologisk påkjennelse. Plutselig blir man sett på som en tyv, så det er jo ikke så veldig gøy.

Da Axel Thue leverte semesteroppgaven i matematikk på lærerstudiet ved Oslo Met, avdekket plagiatkontrollen tekstlikhet på fem prosent.

Det viste seg å være nok til at oppgaven til Thue ble strøket, og at han ble utestengt fra å studere i ett semester.

I vedtaket fra Nemnda for studentsaker ved Oslo Met står det: «Selv om tekstlikheten er på bare 5% viser sensorrapporten at besvarelsen er sterkt inspirert av og har mange likheter med masteroppgaven».

Onsdag avgjør Nemd for studentsaker ved Nord universitet om tekstlikhetene som er funnet i Ingvild Kjerkols oppgave er å anse som fusk. Søndag kunne TV 2 fortelle at plagiatkontrollen som ble utført på Kjerkols masteroppgave i 2021, viste plagiat på 19 prosent.

VENTER: Onsdag får Ingvild Kjerkol avgjørelsen fra nemnda ved Nord universitet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Likevel mente sensorene at tekstlikhetene de gjorde stikkprøver av «ikke var alarmerende». Kjerkol fikk A på masteroppgaven. Flere medier, og brukere på sosiale plattformer, har dokumentert tekstlikhetene i Kjerkols oppgave.

Strengere straff

I vedtaket til Axel Thue, fra Nemd for studentsaker ved Oslo Met som TV 2 har fått innsyn i, står det: « … uttrykker advokaten på vegne av studenten at studenten er innforstått med pliktbruddet, men at reaksjonen må stå i forhold til den handlingen som ble gjort.»

Thue har fått bistand av advokat Magnus Stray Vyrje. Vyrje er advokaten som skal forsvare studenten i selvplagieringssaken i Høyesterett. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Det betyr både at jeg mister den månedlige støtte og at, etter det jeg har skjønt, så mister jeg rettighetene til stipend siden jeg ikke har fullfører studieløpet på normert tid. Så det blir plutselig veldig dyrt, sier Thue.

Selv om han selv har innsett at han har gjort feil, mener han straffen er altfor streng.

Tekstlikhetene i Thues oppgave ligger i teoridelen av oppgaven, og vedtaket slår fast at det er hentet fra en masteroppgave på NTNU i 2011.

I mars ble tidligere høyere utdanningsminister Sandra Borchs (Sp) masteroppgave annullert for fusk. Ifølge hun selv viste plagieringskontrollen 15 prosent plagiat.

– Dette er jo saker som jeg har fulgt med ettersom det har skjedd parallelt med min sak, og jeg føler jo at disse sakene er mye mer alvorlig enn det jeg har blitt beskyldt for å gjøre. Så jeg føler at det er litt kjipt at jeg kanskje får en strengere straff enn det de får, sier Thue som har fulgt med på sakene til Kjerkol og Borch.

PÅKJENNELSE: Thue sier motivasjonen har fått en knekk, men han skal fullføre lærerstudie. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hva opplever du er verst med den straffen?

– Det økonomiske er selvfølgelig en stor påkjennelse. Men også følelsen av at du blir sett på som en som har stjålet arbeid, og du har ingen fra universitetet som er på ditt lag. Det blir plutselig veldig meg mot dem, sier Thue.

Mens Thue er utestengt har han fått flere vakter i deltidsjobben der han har en 20 prosents stilling.

– Reaksjon som er forholdsmessig

– Vi mener det er viktig at det skilles mellom fusk og slurv, sier leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther.

Foto: Sveinung Kyte / TV2

– Og dersom en student har en liten andel av tekstlikhet, og studenten selv sier at dette mente jeg ikke å gjøre, da er det viktig at studenten får lov til å lære av det, og får lov til å komme seg videre i utdanningen.

– Men studenter som jukser bør vel straffes?

– De burde få en reaksjon som er forholdsmessig i forhold til hva man faktisk har gjort.

– Men dersom man har gjort en feil, en slurvefeil, ikke forstått reglene eller ikke gjort helt riktig, da er det rimelig at man må gjøre oppgaven på nytt, sier Sæther.

Sæther reagerer på den strenge straffen for Thue, samtidig som Borch ikke ble utestengt for fusk på sin masteroppgave.

– Jeg tror mange studenter er veldig frustrert over at vi blir forskjellsbehandlet avhengig av hvem vi er og hvor vi studerer, og vi forventer at man har likebehandling på tvers av institusjoner og uavhengig om man er student eller statsråd, sier Sæther.

STATSRÅDER OG STUDENTER: NSO-lederen sier mange studenter nå føler at de blir forskjellsbehandlet sammenliknet med statsrådene. På bilder: Kjerkol på vei inn i statsrådsbilen. Foto: Erik Edland / TV 2

Reagerer på universitetet

Thue sier motivasjonen for lærerstudiet fikk en solid knekk etter utestengelsen. Men han er motivert for å fullføre studiet.

– Men man må vel også forvente at lærere skal kunne disse reglene og følge dem?

– Selvfølgelig, så må lærere kunne disse reglene, men på studiet føler jeg ikke at det er god nok opplæring på akkurat disse temaene, sier Thue.

« … den manglende kildeføringen skyldes at han fikk dårlig tid og ikke ville levere egenerklæringsskjema da han ikke ville skrive under på at han hadde oppført alle kilder i referanselisten når dette ikke var tilfellet», står det i vedtaket fra nemnda.

Vyrje, Thues advokat, reagerer på Oslo Mets håndtering i saken «Til slutt anfører advokaten at administrasjonen burde informert studenten om muligheten for å trekke besvarelsen for å redusere risikoen for utestengelse fordi administrasjonen er kjent med de alvorlige og nærliggende konsekvenser det kunne få dersom Thue ble tatt for å benytte kilder uten tilstrekkelige henvisninger».

Thue har bestemt seg for å ikke klage saken videre til Felles klagenemnd.