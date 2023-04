Den kjente jusprofessoren og barnevernseksperten, Mons Oppedal, er klokkeklar. Han mener det er sterke grunner for å si at Statsforvalterne som gransker om Mina og Mille (16) fikk forsvarlig hjelp før de døde, er inhabile.

Den oppsiktsvekkende vendingen i saken skjer etter at TV 2 lørdag avslørte at Statsforvalteren i Oslo og Viken har behandlet alvorlige klager og varsler om tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen.

Jentene led begge av alvorlige spiseforstyrrelser som er en dødelig psykiatrisk lidelse.

Moren klaget på mangelfull helsehjelp da de ble skrevet ut av psykiatrien og etter at ble sendt til til barnevernsinstitusjoner.

Mens Bufetat og barnevernet var blant dem som varslet og stilte spørsmål.



Bufetat skrev blant annet at jentene sluttet å spise og raste ned i vekt da de ble skrevet ut av psykiatrien til en barnevernsinstitusjon.

Det mente et slikt opphold ikke var forsvarlig og i strid med reglene.

KRITISK: Jusprofessor Mons Oppedal mener de er sterke grunner til at granskerne er inhabile. Foto: Olav Wold

Nå blir de gransket av den samme statsforvalteren, som ikke tok varslene til følge.

– Her taler sterke grunner for inhabilitet. De kommer til å prøve sine egne vedtak til en viss grad. Og det bør de ikke gjøre, sier jusprofessor Mons Oppedal.

Han har ikke vurdert om beslutningene var riktige eller gale, kun habiliteten.

Tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen (16) ble funnet døde, trolig av overdoser med heroin, etter å ha rømt fra en barnevernsinstitusjon i januar. Kort tid etter fortalte foreldrene sin historie om tvillingene.



Det ble tidlig besluttet at Statsforvalteren i Oslo og Viken, med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet, skulle føre tilsynssaker mot barnevernet, Bufetat, psykiatrien og Fossumkollektivet.



Moren og faren sendte habilitetsinnsigelse fordi Statsforvalteren avviste morens klage da jentene ble skrevet ut fra døgnplassene i psykiatrien.

Ingen tillit



Moren har også fått avvist en klage på mangelfull helsehjelp hos Statsforvalteren i Innlandet.



I den første klagen skrev hun at hun fryktet jentene ville dø om de ble sendt til barnevernsinstitusjoner. Da var de 14 og et halvt år gamle.

Likevel ble hun ikke hørt.

Statsforvalteren mente det var forsvarlig å skrive ut jentene og gi poliklinisk behandling. De påla psykiatrien å lage en behandlingsplan å gi ambulerende hjelp på institusjonen.

– De har behandlet klager og varsler, uten å ta dem til følge. Jeg som mor mener de ikke bør granske seg selv. Jeg har ikke tillit til denne granskningen, sier Kirsti Skogsholm.

Da foreldrene sendte habilitetsinnsigelse, ba Statsforvalteren, Kommunaldepartementet om hjelp til å gjøre en vurdering av spørsmålet.

Departementet konkluderte med at Statsforvalteren er habil fordi embete både er klageinstans og tilsynsmyndighet.



Vurderingen ble gjort uten at departementet gjennomgikk klagene og varslene Statsforvalterne har behandlet om Mina og Mille.

Nå får de sterk kritikk av jusprofessor Mons Oppedal. Han mener departementet har unnlatt å vurdere særegne forhold i saken, til tross for at dette skal gjøres etter loven.

FÅR KRITIKK: Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik får habilitetskritikk i granskingen av tvillingdødsfallene i Spydeberg. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er kritikkverdig at departementet ikke nevner at moren og faren har protestert og gir en vurdering av dette. Det er et lovkriterium som de skulle gått inn på. Det er for enkelt det departementet har gjort.

Jusprofessoren uttaler seg etter at TV 2 har sendt ham klagene og varslene departementet ikke har vurdert.

De avdekker også at moren fikk bred støtte da hun reagerte mot utskrivelsen fra psykiatrien.

Både barnevernet, Bufetat og Kontrollkommisjonen for psykiatrien slo alarm til Statsforvalteren. De mente det var ikke var forsvarlig å skrive ut jentene til barnevernsinstitusjoner.

Men de ble ikke hørt.

– Gransker seg selv



Jusprofessoren mener dette har betydning i habilitetsvurderingen av de som fører tilsynet.



– Det kan oppstå mistanke om at avgjørelsen kan bli preget av tidligere avgjørelser man har gjort. Slik at man ikke har sett på saken med helt nye øyne

– Altså at man gransker seg selv?

– Ja, man kan godt si det.

– Og det skal ikke skje?

– Nei.

TV 2 har avdekket at jentene ble sendt til 12 ulike barnevernsinstitusjoner mens de led av alvorlige spiseforstyrrelser. I denne perioden ble de rusmisbrukere.

– Det er et kjernepunkt om tvillingene hadde krav på institusjonsplass i psykiatrien for at tilbudet til dem skulle være forsvarlig. Statsforvalterne har to ganger landet på at tvillingene ikke hadde krav på den typen hjelp. Dette tilsier med ganske stor tyngde at de er inhabile til å føre tilsynene. For i dem må man jo nettopp se på disse forholdene, sier Oppedal.



Vurderingen hans gjelder både statsforvalteren i Oslo og Viken og i Innlandet.

Må endres



Jusprofessoren mener kommunalministeren nå må gjøre en ny vurdering av saken og oppnevne en settestatsforvalter eller et annet uavhengig granskningsutvalg.

– Sterke grunner taler for at de er inhabile og da ser jeg det som gunstig at det skjer.

– Hvorfor det?

– Fordi man da ser på saken med friske øyne. Da vil tilliten til at tilsynsmyndighetene har foretatt en uhildet vurdering være til stede i samfunnet, sier Oppedal og fortsetter:

KREVER SETTEGRANSKERE: Jusprofessor Mons Oppedal mener noen andre enn statsforvaleren i Oslo og Viken må granske saken. Foto: Olav Wold / TV 2.

– Et viktig poeng med habilitetsreglene er at det ikke bør oppstå slik mistillit i seg selv, sier Oppedal.

Han understreker at han ikke har lest alle saksdokumenter i tvillingssaken, men kun dokumentene i Statsforvalternes behandling av klager, varsler og spørsmål.

Blir avvist



Verken Statsforvalteren i Oslo og Viken eller Innlandet ønsker å kommentere saken. De ba om hjelp fra kommunaldepartementet til en vurdering av sin egen habilitet, etter at moren og faren protesterte.

- Vi ønsker ikke ikke å uttale oss når tilsynet pågår. Når det gjelder spørsmålet om habilitet, forholder vi oss til departementets vurdering, skriver assisterende avdelingsdirektør i helseavdelingen hos Statsforvalteren, Thea Marie Lindquist Belseth.

Det samme skriver Statsforvalteren i Innlandet.

TV 2 har bedt om intervju med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, som har ansvaret for habilitetsvurderingen.

Men departementet sender kun et skriftlig svar og fremholder at de utover dette ikke har noen kommentar.

De skriver at de har uttalt seg generelt i saken om habilitet og oppnevning av settestatsforvalter.



Slik svarer de på spørsmål om sin rolle og Statsforvalterens habilitet :

Departementet ikke myndighet til å vurdere de faglige sidene av saken. Det er Barne- og familiedepartementet som er fagdepartement og Helsetilsynet som er overordnet klage- og tilsynsmyndighet på barnevernsområdet. Det er derfor disse som kan vurdere og svare på spørsmål om statsforvalterens håndtering av saken, og eventuelt hvordan saken vil bli behandlet i det videre.