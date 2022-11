Avviser teori om at Johny Vassbakk brukte parykk

NEKTER: Det er gjort et teknisk funn på Birgitte Tengs strømpebukse som politiet mener å kunne knytte til Johny Vassbakk (52), men det er også funnet en hel rekke andre spor på åstedet. 52-åringen nekter enhver befatning med drapet. Foto: Politiet / Privat

I 20 år har norsk politi samarbeidet med rettsmedisinsk instiutt i Innsbruck i Østerrike. Jobben har handlet om å analysere hår som ble funnet på Birgitte Tengs etter at hun ble drept.

Det dreier seg blant annet om:

Et lyst hår på 1,5 centimeter i trusa hennes.

Et fire centimeter langt mørkt hår i trusa/strømpebuksa.

Et fire centimeter langt hår i den blodige høyrehånda hennes.

Et syv centimeter langt lyst hår på utsiden av venstre hånd.

Et 37 cemtimeter langt lyst hår på halsskjedet henns.

Lanserte hypotese

Da man på laboratoriet fant et DNA-funn fra Vassbakk på Tengs' strømpebukse ble han siktet og senere tiltalt for drapet.

Det til tross står fortsatt spørsmålet om hvem hårene tilhører, ubesvart. De kan verken tilhøre tiltalte eller avdøde.

Vassbakks forsvarere er særlig opptatt av hår funnet i Tengs' blodige hånd, og de vil mene at disse er såkalt handlingsrelevante, altså at de havnet der i forbindelse med drapet.

Gjennom bøker og TV-serier har det, før pågripelsen av Vassbakk, blitt lansert en teori om at han kunne være gjerningsmann og at han benyttet parykk.

Det ville potensielt kunne ha forklart de mange ukjente hårene.

Tror ikke på parykk-teori

Parykk-teorien har blitt underbygget av at Vassbakk har vist en interesse for å ikle seg kvinneklær.

Da etterforskningsleder på Kripos, Dag Uppheim, mandag gikk gjennom hårfunnene, ble han stilt spørsmål om dette.

– Slik jeg forstår det, er det en spekulasjon, og det er ikke en teori som har blitt fremmet av politiet, men av utenforstående, sier Uppheim.

Han mener det «ikke er noe umidelbart som understøtter en slik teori».

Uppheim bekrefter at det er menneskehår som er funnet på Tengs.

– Åpenbart gjerningsrelevant

Forsvarer Stian Kristensen har tidligere sagt at han ikke følger påtalemyndigheten når de ber retten om å så se bort fra hårfunnene.

– Vi mener åpenbart at dette er gjerningsrelevant, altså at det er avsatt i forbindelse med drapet, uttalte Kristensen i forrige uke.

– Tror du de hadde sett bort fra dette hvis de hadde funnet hår fra deres klient?

– Det hadde de ikke. Politiet forsøkte å sjekke hårene opp mot vår klient, men når de ikke fant det, ber de retten om å se bort fra det hele, sier Kristensen.

Det store spørsmålet

Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, sier at hun gjerne vil argumentere for sitt syn på dette spørsmålet, men at hun venter til prosedyren.

Det hun og medaktor Nina Grande imidlertid mener er nøkkelspørsmålet i saken, er hvorvidt DNA-funnet fra Vassbakk på Tengs sin strømpebukse kan knyttes til selve drapshandlingen eller ei.

Duoen mener blant annet at den såkalte Y-profilen er funnet i en blodflekk.

Det er forsvarerne dypt uenige i.

Hovedspørsmålet i rettssaken er om aktor kan bevise at DNA-et ble avsatt under drapshandlingen eller ei.

Vassbakk nekter enhver befatning med drapet.