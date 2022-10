Avviser mange som vil bli gravide: – Hjerteskjærende

Forestill deg at noen banker på døren din – og der står det en fremmed person.

Det er en tenåring. Vedkommende hevder at du er moren deres.

Det er realiteten til mange eggdonorer. Til tross for at den assisterte befruktningen ble lovlig 1. januar 2021, finnes det kun ett offentlig sykehus i Norge som tilbyr det.

Ikke nok med det – men i dag har de kun 11 donorer. Dette fører til at de må avvise utallige kvinner som venter på sin mulighet til å bære frem et barn.

– Det er hjerteskjærende, forteller Camilla Kleveland til God morgen Norge.

Mangel på donorer

Hun er nemlig overlege for fertilitetseksjonen på St. Olavs Hospital. Universitetssykehuset er det eneste offentlige sykehuset i Norge som tilbyr behandlingen.

Kleveland forteller at hovedproblemet ligger i at de ikke har nok donorer. Det kan nemlig komme av to grunner:

For det første handler det om manko på ressurser fra deres side, og at de gjerne skulle hatt flere folk og rom. I tillegg finnes det lite informasjon om eggdonasjon, og at mange ikke vet om det verken er noe man kan gjøre eller bli.

Resultatet av for få donorer, betyr at de må avvise flere kvinner og familier som har prøvd å få barn i flere år.

Men å gi den beskjeden – er ikke lett.

HJERTESKJÆRENDE: Overlegen beskriver det som hjerteskjærende å avvise kvinner. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Det er kjempevanskelig. Dette er jo folk som har vært gjennom en lang prosess før de kom hit, med mange skuffelser bak seg. I mange tilfeller må vi gi dem en vanskelig beskjed med en gang.

– Med andre prøver vi kjempelenge, med mange skuffelser og ikke lykkes. For de vi ikke kan tilby eggdonasjon til, må vi anbefale dem å gå til de private eller utenlands. Det er veldig vanskelig. Spesielt i de tilfellene der vi skjønner at de kanskje ikke har så god råd.

De som derimot trenger disse eggene, er de som ikke har fungerende eggstokker. Grunner kan være medisinske eller genetiske årsaker, eller at de har vært gjennom behandlinger som påvirker eggstokkene.

Den ideale kandidtaten

Det stilles likevel noen krav til hvem som kan bli eggdonorer. Kvinner som er mellom 25 og 35 år er de ideelle kandidatene, hvis de er friske, har norsk statsborgerskap og gode eggstokker.

En av eggdonorene som har vært åpne om prosessen, er tobarnsmoren Natalie Korsnes (32). Hun henvendte seg derimot til en privatklinikk – og er ikke en av de 11 donorene ved St. Olavs Hospital.

Hun vil nemlig hjelpe andre kvinner som av ulike grunner ikke kan bære frem et barn, og har derimot gjort det om til sin hjertesak:

EGGDONOR: Korsnes har hjulpet mange kvinner med å få barn. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Dette var jo et problem som jeg ikke hadde tenkt på. For meg var det lett å bli gravid naturlig, men jeg tenkte ikke over at folk kanskje trengte andres egg for å bli gravide, forteller hun til God morgen Norge.

Hun har selv to barn på fem og ti år.

– Motivasjonen min er at andre folk skal få lov til å bære frem ungene sine, og som kanskje har prøvd i flere år. Alt av skjema går du gjennom under samtalene med klinikken, og de sørger for at du er inneforstått med prosessen.

I forkant sjekket de eggstokkene hennes med ultralyd, og det viste seg at hun var den ideelle kandidaten – ettersom hun hadde masse egg.

– Men dette sjekker de før du får begynne og før de godkjenner deg. Du starter på en hormonkur, som er sprøyter du setter på deg selv daglig. Deretter går du inn og sjekker hvordan det står til med eggene, at de vokser og hvor mange egg det er.

Korsnes gikk selv under to omganger, hvor de hentet ut 21 egg den første runden – og 19 egg når de kom til runde to.

For henne er det helt naturlig, men de eggene kan nemlig hjelpe flere familier med å oppnå sine drømmer.

BEFRUKTNING: Her befruktes eggene med sædceller. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Jeg fikk vite at det mest sannsynlig var nok til to familier, hver omgang. Noen egg faller bort, og spontanaborter skjer. Det er en regel på hvor mange familier en person kan hjelpe, som er seks stykker.

Holdes hemmelig

Likevel legger hun ikke skjul på at det foreligger noen etiske problemstillinger ved å være eggdonor. For å donere egg får man en kompensasjon på litt over 5000 kroner, som skal dekke tapt arbeidstid og reisekostnader.

Men de barna som blir født som et resultat av eggdonasjonen, har rett til å vite hvem donoren er – så snart de bikker 15 år.

– I tillegg har foreldrene som plikt å fortelle barna at det har vært eggdonasjon som har vært inne i bildet. Så det kan potensielt være femtenåringer som oppsøker deg.

– Potensielt ganske mange, siden det spørs hvor mange barn det «blir», presiserer hun.

Til tross for det, får ikke donorene vite om eggene blir brukt. Det fører til at det kan komme ganske brått hvis en kommer på døra di om femten år – mens du sitter med morgenkaffen.

– Jeg er åpen om det meste som skjer i livet mitt, så for meg så går det helt fint at folk kommer. Jeg tenker at når den tid kommer, så får de kjenne på det selv – hva som føles rett ut for dem.

– Ikke bare det, men også for mine unger og hva slags forhold de vil ha sammen.

Flere reaksjoner

Det er dog ikke alle som er like positive mot behandlingen.

Hennes egen mor, som er bestemoren til hennes barn – og i tillegg har et slektskap til eggene – har en annen innfallsvinkel.

– Hun forstår ikke hvorfor hun skal bli bestemor til hele verden. Hun føler at jeg gir bort hennes barnebarn, så får ikke hun treffe dem.

Videre forteller Korsnes at hun har møtt på de fleste reaksjonene. Folk har tatt kontakt og vil vite veien videre slik at de også kan bli donorer, og folk som mener at det er fint gjort – til tross for at de aldri kunne gjort det samme.

– Også de som ikke skjønner i det hele tatt. Men hvordan kan man bruke så mye tid og energi på noe som ikke gagner deg?

Det er dog lang venteliste på behandlingen, og man må vente i rundt seks måneder før man får time.

Men resultatene – de kan være massive.

EMBRYO: Her lagres embryo, sæd- og eggceller. Foto: God morgen Norge/TV 2

Kvinner som har hatt vellykkede behandlinger har tatt kontakt med det offentlige sykehuset, for å fortelle hvor takknemlige de har vært all hjelpen:

– Dette er jo damer og familier som har vært gjennom en kjempelang prosess hvor de ikke har fått det til på egenhånd, og de er så utrolig takknemlige. De har terminer snart. Så det er utrolig hyggelig og veldig givende, forteller overlegen Kleveland.

Men det er ikke et lett valg å bli eggdonor.

– Jeg føler du må tenke gjennom om du klarer å vite at det potensielt er flere barn der ute. Du må leve i uvissthet, og om du hadde godtatt at det hadde kommet noen på døra di om femten år, fastslår eggdonoren Korsnes.