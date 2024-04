Avviser klimasøksmål mot Norge og andre europeiske land

Tirsdag ettermiddag ble det klart at domstolen avviser klimasøksmålet.

Kjennelsen kan ikke ankes. Kravet kan sendes tilbake til nasjonal domstol, melder Reuters.



Det var seks portugisiske barn og unge som tok landene til retten for brudd på menneskerettighetene relatert til klimaendringer.

Mener landene bryter menneskerettigheter

Ungdommene fra Portugal gikk rettens vei for å tvinge Norge, Storbritannia, Russland, Sveits, Tyrkia, Ukraina og samtlige EU-land til å innfri sine klimaforpliktelser.



De som saksøkte mener både nåværende og framtidige virkninger av klimaendringene, som de tilskriver de innklagede landene, bryter menneskerettighetene deres.

De viser da særlig til hetebølger, skogbranner og skogbrannrøyk som de mener påvirker deres liv, velvære, psykiske helse og hjem.



Sveits ble felt

EMD avviste også den andre av tre klimasaker som ble avgjort i Strasbourg tirsdag. Saksøker her var Damien Carême, medlem av EU-parlamentet fra Frankrikes miljøparti.

Han klaget inn Frankrike til EMD i 2019 da han var ordfører i kommunen Grande-Synthe. Carême mener at utilstrekkelige klimatiltak kan utgjøre et brudd på retten til liv – og knytter det spesielt til risikoen for flom forårsaket av klimaendringer i Grande-Synthe i årene 2030–40.

Domstolen fastslår imidlertid i den tredje klimasaken at sveitsiske myndigheter krenket rettighetene til en gruppe eldre kvinner i landet gjennom å ikke ta klimakampen på alvor.

Sveits har ikke fulgt opp sine egne mål om utslippsreduksjon og dette førte til at kvinnene fikk medhold, skriver Reuters.

Direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener menneskerettsdomstolen med dette bekrefter at klamendringer er en alvorlig trussel mot retten til privatliv, som stater må beskytte mot.

– Dette er en milepæl for individers rettigheter i Europa og en dag som går inn i rettshistorien, sier hun.



Hun sier saken mot Sveits også vil få avgjørende betydning i norsk rett.

– Avgjørelsene innebærer at individer gjennom sin rett til privatliv tilkjennes en viktig og betimelig beskyttelse mot klimaendringene, som er en av de største menneskerettsutfordringene i vår tid, fortsetter Mestad.

– Må plukke opp hansken

Miljøpolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug, reagerer på nyheten.

At unge mennesker tar klimasaken til menneskerettsdomstolen, er et uttrykk for at klimapolitikken har feilet, mener hun.

– Men denne saken kan ikke overlates til rettsvesenet. Det er vi politikere som må plukke opp hansken, og iverksette en klimapolitikk som ikke er tomme ord. Vi trenger en rettferdig miljøpolitikk, som stanser de rikestes luksusforbruk. For Norges del må det også innebære at vi ikke fortsetter å gi olje- og gass-bransjen stadig flere utvinningstillatelser, sier hun.