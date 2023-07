Avviser forslag om innvandringsstopp

NEI: Erna Solberg er ikke enig med Unge Høyre-leder Ola Svenneby om at innvandringsstopp er en god idé i dag. Foto: Terje Pedersen

Unge Høyre-lederen ønsker innvandringsstopp og håper å få med partiet på laget. Erna Solberg er klar i tale når hun kommenterer utspillet for første gang.

Reaksjonene lot ikke vente på seg tidligere i sommer da Unge Høyre-leder Ola Svenneby gikk ut med sine synspunkter om innvandringspolitikken i Norge.

Svenneby uttalte i et intervju med Aftenposten i juli, at løsningen på integreringsproblemene i Norge har én løsning, slik han ser det: å innføre innvandringsstopp.

– Vi får et samfunn som er i ferd med å falle fra hverandre, uttaler han til avisen.

Svenneby håpet å få med seg ungdomspartiet sitt i programprosessene fremover.

BEKYMRET: Ola Svenneby er bekymret for integreringen i Norge og mener det bør tas radikale grep for å få bukt med problemene, særlig i hovedstaden. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Blandede tilbakemeldinger

Forslaget om å pause innvandringen til Norge i en lang periode skapte sterke reaksjoner på begge sider. Blant annet Unge Venstre-leder Ane Breivik gikk i strupen på Svenneby og mente forslaget betydde å bryte med menneskerettighetene.

– Jeg synes det representerer en urovekkende dreining på høyresiden, og håper det ikke får fotfeste til å vokse i partiet. Jeg håper de tar avstand fra et hodeløst forslag som går ut på å bryte menneskerettighetene, uttalte Brevik til TV 2.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug applauderte derimot forslaget og uttalte til VG at hun håpet Erna Solberg ville komme på banen og gi Svenneby full støtte.

FULL STØTTE: Frp-leder Sylvi Listhaug støtter Svennebys forslag og håper Erna Solberg også vil stille seg bak Unge-Høyre lederen. Foto: Cornelius Poppe

Svenneby har verken fått støtte i eget ungdomsparti eller i moderpartiet i løpet av sommeren. Men Høyre-leder Solberg har til nå forholdt seg taus.

– Lov med individuelle meninger

TV 2 møter Erna Solberg på valgkamp-turne i Nord-Norge. Hun har naturligvis fått med seg debatten rundt Svennebys utspill.

– Er innvandringsstopp noe Høyre støtter?

– Nei. Det har jo våre talsmenn vært veldig tydelig på. Men bekymringen til Ola bør vi ta på alvor. Det som går på integreringspolitikken og hvordan vi bygger et fellesskap i vårt samfunn. Det er viktig, sier hun.

Solberg mener Norge har en jobb å gjøre når det kommer til integreringspolitikken, men at innvandringsstopp ikke er løsningen.

– Innvandringsstopp er et stort og komplisert spørsmål som ville betydd at Norge hadde måttet melde seg ut av stort sett hele det siviliserte verdenssamfunnet, knyttet til de internasjonale lover og regler som vi har.

INGEN STØTTE: Erna Solberg mener man skal ta bekymringen knyttet til integrering på alvor, men støtter ikke Svennebys konkrete forslag om innvandringstopp. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hva tenker du om at han går ut i media med en politikk som verken Unge høyre eller Høyre støtter per i dag?

– Det er lov i Høyre å ha individuelle meninger og by opp til debatt. Jeg tenker at det er en målbærer knyttet til bekymringen rundt integrering og det skal vi ta på alvor.

Solberg mener det er viktig å ha debatten rundt integrering.

– Det er viktig at vi ikke skaper politikk som ikke er så tøff på integreringssiden at det gjør at folk opplever seg på siden av vårt samfunn og som dermed kanskje blir mer rettet mot ekstremisme. Men integreringspolitikk tenker jeg vi alltid skal diskutere.