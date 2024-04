Avviser «april-teorien»: – Det er ikke vitenskap

Til tross for dystre spådommer om vårværet, finnes det en trøst for noen.

«April-teorien» hevder at starten på måneden bringer lykke, ny energi, nye lidenskaper og bedre mental helse. Og dermed slutten på vinterdepresjonen og mørketiden.

Men ikke alle tror det ligger sannhet i den håpefulle teorien.

En ny start

Fenomenet «April Theory», eller «april-teorien» oversatt til norsk, gikk for alvor viralt på Tiktok i 2023, mens den i år fortsetter å spre seg.

Ifølge flere Tiktok-profiler er april måneden da livet begynner å bli bra, etter tre måneder med mørke, kulde og generelt dårligere tider.

Selv om mars er første offisielle vårmåned, mener mange at det ikke blir skikkelig vår før i april. I april blir været tradisjonelt sett finere, dagene blir lengre, og våren settes i gang for fullt.

Astrolog Sol Jonassen forteller at hun ikke vet hva trenden baserer seg på, men kan forklare at man i astrologien ser på tiden etter vårjevndøgn som en ny begynnelse.

– Vi går inn i værens tegn, som er det første tegnet i zodiaken. Det betyr starten på en ny sesong og et nytt kapittel. Sånn sett har April-teorien noe for seg.

ASTROLOG: Sol Jonassen driver til vanlig med astrologi og healing, men har forståelse for at mange synes det hun driver med er tull. Foto: Privat

I tillegg mener Jonassen at teorien kan ha en sammenheng med påskens historie om død og oppstandelse.

– Våren er jo et symbol for fornyelse, legger hun til.

Nyttår i april?

Ifølge vår gregorianske kalender starter det nye året 1. januar.

Men i flere land feires nyttår i april eller i slutten av mars. Blant annet i India, Thailand og flere steder i Midtøsten, ifølge Wikipedia.

PROFESSOR: Øystein Elgarøy er professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO, og stiller seg kritisk til astrologien og trendene som følger. Foto: Universitetet i Oslo

Flere Tiktok-profiler hevder at dette er grunnen til at mange kan kjenne på en følelse av en ny start i april.

Øystein Elgarøy er professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, og mener derimot slike teorier ikke har noe for seg.

– Dette er en trist gjenspeiling om hvor lite man lærer om forskjellen på astrologi og astronomi på skolen. Det er nok grunnen til at slike trender oppstår.

Han mener naturfag får for liten plass i skolen, og at barn og unge lærer for lite om hvordan den fysiske verden fungerer.

– Vet du litt om naturfag, skjønner man lett at hvordan du føler deg ikke har noe med at vi er i værens tegn å gjøre, forteller han.

For ordens skyld er astronomi vitenskapen om himmellegemer og verdensrommet. Astronomien studerer både planeter, solsystemet, stjerner og galakser, i tillegg til hele universet, ifølge Store norske leksikon.

Astrologi er læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og jorda. Det er også vanlig å definere astrologi som kunsten å spå om fremtidige hendelser og skjebner ut fra stjernenes stilling, ifølge SNL.

For bare noen år siden ble det bestemt at man kan ta astrologiutdanning med støtte fra Statens lånekasse.

Lite forskning

I sosiale medier har mange unge vist sin interesse for stjernetegn, og mange styrer hverdagen sin etter hvordan stjernene står i forhold til hverandre.

– Men kan det ha noe for seg? Kan astrologien knyttes til virkeligheten?

– Man kan si veldig sikkert at stjernetegn og hvor de befinner seg i forhold til planeter ikke har noe å si for hva som skjer på jorda og hvordan du føler deg, forteller Elgarøy.

Han legger til at det er gjort lite forskning på feltet, ofte fordi det ifølge han er vanskelig å få astrologer til å delta i forskningen.

Likevel peker han på en undersøkelse gjennomført av fysiker og vitenskapsforfatter Shawn Carlson i 1985, hvor det ble sammenlignet hvor gode astrologer var til å forutse personlighetstrekk med ren gjetning.

Resultatene viste at astrologene ikke gjorde det noe bedre enn de som tippet tilfeldig.

– Det er vanskelig å gjøre forskning på det, men det er ikke vitenskap, forteller Elgarøy.