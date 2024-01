– Avtar snart, men så er det på'n igjen

Erfarne meteorologer har aldri før opplevd så heftig værbilde som herjer i Nord-Norge nå.

Da vakthavende meteorolog Susanne Moen Olsen i Storm Geo dykket nærmere inn i værdataene mandag, fant hun noe unikt.

Flere steder i løpet av mandag ble det registret orkan styrke i enkelte kast.

Men en ekte orkan har kraftig vind, med gjennomsnittsstyrke over 32,6 meter i sekundet eller 118 km/t.

Olsen sjekket registrerte værdata på alle målestasjoner. Da hun kom til Målselv i Troms, måtte hun sjekke tallet to ganger.

Der var middelvinden på 37 meter i sekundet, klokken 11 på formiddagen.



– Det er definitivt orkan. Det er veldig spesielt å oppleve, sier Olsen.

Tromsø

Uvirkelig beskjed

En av dem som virkelig fikk føle den heftige vindens kraft, var Bjørn Tore Zahl.

Han var i Oslo mandag da naboen hans i Bodø, ringte med en spesiell beskjed:

– Taket på barndomshjemmet ditt i Rønvika i Bodø har løsnet!



Det hadde han aldri drømt om at kunne skje.



– Det kom som et lite sjokk på meg at taket for av gårde, og at takplatene lå strødd i nabolaget, sier Zahl til TV 2.



Se video av hendelsen lenger ned i saken.

Hørte brakelyder

Det var John-Christian Andreassen som tok opp telefonen da taket plutselig fløy av gårde på nabohuset.

Han ante at det var fare på ferde da det begynte å brake i huset ved siden av.

GIKK FORT: John-Christian Andreassen sier det gikk fort fra taket begynte å brake til det løsnet. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Jeg hørte brakelydene og spikerverket som begynte å løsne, sier Andreassen.

Synet som møtte han da han gikk ut, kommer han sent til å glemme.

– Når du ser et helt tak som kommer mot deg, så er det bare å stille seg litt unna, sier Andreassen.

Han anslår at det var 30 kvadratmeter med blikk som kom flyvende gjennom lufta.

I FARTA: Vinden tok godt tak i takplatene. Foto: Privat

– Det havnet fem meter fra huset. Hadde det blåst fem meter til, så hadde det truffet husveggen, sier han.

– Har du opplevd lignende vær før?

– Ja, jeg har bodd i et hus hvor taket løsnet en gang, på Arnøya. Så det skjer. Sånn er det nå av og til her. Vi vet hva vi har gått til.

Stått trygt i 50 år

Bjørn Tore Zahl ser med forundring på bildene av taket på barndomshjemmet, som har stått trygt i over 50 år.

– Det er vel fra 1963, så det er ikke så gammelt. Og taket er byttet en gang før, så det er ikke veldig gammelt, sier Zahl.

Han forteller at det heldigvis ikke er noen som bor i huset nå, men at det er materielle skader.

– Vi skal involvere forsikringsselskapet og få sikret taket så det ikke er til fare for noen.

De delene av taket som løsnet, har blitt sikret på stedet av politiet.

– Jeg får komme meg hjem og se hvordan det ser ut, sier Zahl.

Se video av taket som løsner her:

Flere vindfulle dager

Roar Inge Hansen har jobbet som meteorolog i 40 år og har aldri før sett så heftig vær som nå herjer i Nord-Norge.



Olsen derimot har bare vært i bransjen i et halvt år, og syns det er både interessant og spennende å få med seg dette uværet så tidlig i karrieren.

– En veldig god erfaring å få følge dette heftige været, sier hun.

Mandag ettermiddag og kveld er det på sitt verste i Troms og Vest-Finnmark.

– Det kommer til å fortsette inn i kvelden og natten, sier Olsen.

Uværet beveger seg nå fra Nordland i sør til nord i Finnmark.

– Det kommer til å bli vindfullt i nord de neste dagene også. Men mandag er definitivt den verste dagen, sier meteorologen.

– Ikke ofte vi ser

Hele landsdelen har blitt herjet med av det kraftige uværet, men ifølge meteorologen er det kysten i Salten der vindkastene har vært på det sterkeste.

Det er heller ikke ofte meteorologene registrerer så høy bølgehøyde.



Litt ute i havgapet utenfor Vest-Finnmark er det målt en gjennomsnitts bølgehøyde på 13,8 meter. Det er høyt, sier meteorologen.

Vinden kommer til å holde seg oppe i storm styrke i løpet av natten, mens den ikke kommer til å avta i Finnmark før utpå formiddagen tirsdag.

Men det er ikke lenge innbyggerne i de nordligste fylkene kan senke skuldrene, før det drar seg til igjen på ny.

– Allerede tidlig tirsdag treffer et nytt lavtrykk Nordland, og deretter kysten av Troms og etter hvert Finnmark tirsdag ettermiddag. Her øker det muligens opp i liten storm, sier Olsen.

Onsdag er det deler av Nordland og lenger sør ned til Trøndelag og Møre og Romsdal som får kraftig vind. Men her vil vinden trolig avta i løpet av onsdagen.