Avslørte identiteten – nå lukkes gruppevoldtektsak

Etter flere uønskede hendelser under rettsmøtene, som inkluderer filming og deling av navn på både de tiltalte og fornærmede, ba statsadvokat Benedicte Hordnes om lukkede dører i den pågående gjengvoldtektssaken i Bergen.



Forsvarerne og bistandsadvokatene stilte seg bak aktors begjæring.



Dette gjelder vitners forklaringer, samt fornærmede og de tiltaltes forklaringer.

Mandag formiddag - to timer etter spørsmålet ble tatt opp - opplyser dommer Stein Dons Heinfjell at det er nødvendig å lukke store deler av hovedforhandlingen for publikum.

– Bakgrunnen er de sjikanerende og delvis feilaktige kommentarene i sosiale medier, begrunnet dommer Stein Dons Heinfjell, ifølge BA.

Løp etter den tiltalte mannen

I helgen publiserte artisten Marcus Kabelo Møll Mosele (30) - også kjent som Kamelen - en video på Instagram hvor han harselerte med en av de tiltalte i voldtektssaken i Bergen.

Mannen som Kamelen konfronterer er ikke tiltalt for gruppevoldtekt, men for seksuell omgang med en mindreårig og sovevoldtekt av en kvinne i 20-årene.

INSTAGRAM: Den aktuelle voldtektssaken i Bergen har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier. Foto: Skjermdump fra Instagram-kontoen til Kamelen

Den tiltalte mannen har nektet straffskyld.

I videoen ser man først en ung kvinne som forsøker å stoppe artisten fra å filme, men 30-åringen fortsetter å løpe etter den tiltalte mannen mens han ler hånlig.

Samtidig løper den tiltalte mannen vekk fra Mosele.

Spres på sosiale medier

Totalt fem menn i 20-årene fra Bergen er tiltalt i totalt tre ulike overgrepssaker. Tre kvinner har status som fornærmet.

1) Tre av mennene er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene.

2) En 23 år gammel mann er tiltalt for å ha hatt sex med en 15-åring - sammen med ytterligere to menn.

3) Én av dem igjen - en 25 år gammel mann - er tiltalt for sovevoldtekt av en tredje kvinne.

De tiltalte mennene nekter straffskyld. Rettssaken pågår i Bergen tingrett denne uken.

TV 2 har prøvd å kontakte Marcus Kabelo Møll Mosele - uten hell.