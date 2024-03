Avslører ny sivilstatus: – Jeg er jo aldri hjemme

TRAVEL DAME: 2023 var et rekordår for artisten. Nå ligger 2024 an til å bli enda mer hektisk. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Carina Dahl hadde sitt rekordår i fjor og spilte over 50 konserter, på kryss og tvers over land og strand. Resultatet er Spellemann-nominasjon, som eneste kvinne i kategorien «festmusikk».

– Det er kjempestas og jeg hadde virkelig mitt beste år i fjor – med to store hits og 40 millioner streams. Jeg er sinnssykt glad for det året, forteller hun til TV 2.



Hennes konkurrenter i kategorien er Hagle, Golfklubb og Bausa. Dahl forteller at det ikke plager henne å være eneste kvinne.

– Jeg trives med gutta, jeg. Jeg bruker å sammenligne det med sykepleieryrket: Det er flere kvinner der, og flere menn velger musikeryrket – så det er færre kvinner i musikkbransjen. Hvis jeg skal vinne noe, skal det ikke handle om kjønn, men hva jeg har gjort, påpeker artisten.



Møter fortsatt fordommer

Det er ingen hemmelighet at Dahl representerer en musikksjanger som enkelte fortsatt har fordommer mot. Disse tankene ofrer hun lite tid til, og hun er stolt av hvor hun er i dag.



– Jeg har vært forhåndsdømt hele livet og er vant til det. Jeg tenker ikke så mye på det, for det går jo veldig bra!

Likevel var det ikke gitt at det var denne sjangeren artisten skulle havne i.

– Jeg har alltid vært country-jente. Jeg ville bli som Taylor Swift fra første stund, men en platekontrakt fikk meg mer over til pop.

Da hun bestemte seg for å begynne og skrive på norsk, syntes hun det var en vanskelig balanse.

– Jeg følte ting fort hørtes kleint ut, så da ble det lettere å skrive humoristiske tekster – med countryinnslag. Norge er mer enn «Ring 3», så det er viktigere for meg å treffe dem. Vi er et stort bygdeland. Der ute er det bare kjærlighet og glede.

Men selv om solen skinner for artisten for øyeblikket, innrømmer hun at det har tatt mange år å få den anerkjennelsen som hun har i dag.

– Jeg har stått i mye motvind. I starten måtte trippelbevise at jeg har noe å gjøre i musikkbransjen, fordi jeg er datteren til faren min, i tillegg til at jeg har gjort TV tidligere. Det har tatt mange år. Jeg har stått støtt i det, møtt alle med et smil, uten spisse albuer og fortsatt og jobbe, sier hun og fortsetter:

– Plutselig har pipa fått en annen lyd, både fra kjellerleiligheter og også maktpersoner i bransjen. Men jeg har syntes det har vært tøft til tider, å skulle stå i det.

Singel igjen

2024 ligger an til å bli nok et travelt år for trønderen. 60 konserter er booket så langt i år, og enda er ikke bookingen ferdig. I tillegg har hun flere singler på trappene – blant annet hennes aller nyeste låt «På hytta går det bra». Artisten legger ikke skjul på at hverdagen til tider er litt for travel.

– En god soldat hviler når en kan. Mitt problem er at jeg er kontrollfrik og gjør altfor mye selv. Jeg har et ekstra gir. Om det er noen bokstaver eller ikke vet jeg ikke, men jeg bruker det i hvert fall til det beste, da, sier hun lattermildt.

– Hva må du ofre for å leve det livet du gjør?

– Jeg forsøker å tenke på det positive. Jeg har masse opplevelser og et rikt liv. Men jeg må ofre ting, ja. Jeg har nå blitt singel igjen. Det er vanskelig å begynne på nytt med dating, for jeg er jo aldri hjemme sier hun og utdyper:

– Men alt til sin tid også. Jeg har troen på universitet og at alt skjer for en grunn. Jeg fokuserer heller på hvor heldig jeg, for jeg storkoser meg veldig.